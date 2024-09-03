Гигантский астероид сместил ось крупнейшего спутника Солнечной системы

Поверхность Ганимеда покрыта загадочной системой борозд. Еще в 1980-х ученые предположили, что это следы крупнейшей астроблемы. По расчетам, ее оставил астероид диаметром примерно 300 километров. Автор новой научной работы показал, что столкновение привело к гораздо более серьезным последствиям.

Ганимед — один из галилеевых спутников Юпитера, крупнейший в Солнечной системе. Даже планета Меркурий меньше. Утверждается, что под его поверхностью скрывается океан.

Космические аппараты «Вояджер-1» и «Галилей» выявили на Ганимеде примечательные тектонические структуры — впадины, или, как их еще называют, борозды. Они во множестве пересекают древние темные области Галилея и Мариуса.

В 2020 году японские ученые показали, что бороздчатая система, простирающаяся на 7800 километров, образует концентрические круги, расходящиеся из одного центра. Это подтвердило ранее выдвинутое предположение об ее ударном происхождении.

Большие области Ганимеда покрыты бороздами (фото справа), которые концентрируются вокруг одной особой точки (на фото слева, красный крест). Это навело ученых в 1980-х на мысль о грандиозном ударном событии / © HIRATA Naoyuki

Борозды — древнейшие структуры на поверхности Ганимеда, возникшие четыре миллиарда лет назад, а раз так, то это бесценный источник информации о геологической истории спутника. Планетолог Наоюки Хирата из Университета Кобе (Япония), один из авторов открытия гигантской астроблемы на Ганимеде, смоделировал последствия удара. Его статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Ученый предположил, что выброшенный от столкновения с астероидом материал образовал положительную гравитационную аномалию вокруг центра кратера. Это изменило ориентацию Ганимеда, то есть ось его вращения сместилась.

Распределение борозд и расположение центра бороздчатой системы на «обратной» стороне Ганимеда (которая всегда отвернута от Юпитера) / © HIRATA Naoyuki

Ганимед, как и многие естественные спутники Солнечной системы, расположен в зоне приливного захвата. Значит, он всегда повернут к Юпитеру одной стороной, как Луна по отношению к Земле.

Хирата подметил, что центр бороздчатой системы совпадает с долготой приливной оси. Это, по мнению ученого, свидетельствует о переориентации луны. Причем ситуация похожа на ту, что наблюдается на равнине Спутника — крупнейшем импактном кратере Плутона, у которого тоже заподозрили положительную гравитационную аномалию, приведшую к изменению ориентации. Центр отрицательной гравитационной аномалии, напротив, тяготел бы к оси вращения.

Автор исследования вычислил вероятность, с которой центр бороздчатой системы расположился там, где сейчас, после того, как произошла переориентация спутника. Лучше всего модель работала при радиусе астероида в 150 километров и радиусе переходного кратера (до коллапса) в 700-800 километров.

Цилиндрическая проекция Ганимеда. Серые области — молодые территории без борозд. Борозды (зеленые линии) характерны только для древних темных областей / © HIRATA Naoyuki

«Меня интересуют происхождение и эволюция юпитерианских лун. Мощный удар должен был значительно повлиять на раннюю историю Ганимеда. Тепловые и структурные последствия столкновения для его недр еще не изучены», — пояснил Хирата в интервью пресс-службе университета. Следующую работу планетолог намерен посвятить исследованию эволюции недр крупнейшего спутника.

Ганимед — финальная точка миссии JUICE, запущенной Европейским космическим агентством более года назад. Зонд должен выйти на орбиту спутника в 2034 году и после полугода наблюдений погибнуть, столкнувшись с его поверхностью.

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