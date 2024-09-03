Корица и лук против окислителей: в ПНИПУ рассказали о краске для волос

Чем красили волосы древние римляне и египтяне, как устроен человеческий волос, чем опасен окислитель в дешевых красках, каких ингредиентов стоит избегать, чтобы не спровоцировать онкологию и что поможет поддерживать красоту волос после окрашивания? Об этом рассказали ученые Пермского Политеха.

«Волос представляет собой трехслойную структуру. Кутикула (наружное покрытие) состоит из прозрачных чешуек, лежащих в 8-10 слоев. Это защитный слой, но такие воздействия, как окрашивание, его нарушают: в щелочной среде чешуйки отходят друг от друга. Затем следует кортекс — прослойка из полипептидных цепочек, определяющая эластичность и прочность волоса. Именно здесь размещаются пигменты. Медулла — «сердцевина», выглядит как нить. Состоит из белковых неороговевающих клеток», — рассказывает Екатерина Баньковская, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ.

Почему в течение жизни у нас меняется цвет волос?

Около одного процента химического состава здорового волоса составляет пигмент, определяющий его цвет. Красящее вещество — меланин, который вырабатывается специальными клетками меланоцитами. Он бывает двух типов: эумеланин, ответственный за темные оттенки волос, и феомеланин, придающий волосам светлые тона.

«Изменение цвета волос в течение жизни может быть связано с несколькими факторами. Во-первых, с возрастом количество меланоцитов уменьшается, что приводит к постепенному осветлению волос. Это естественный процесс старения, который затрагивает всех людей. Во-вторых, гормоны играют важную роль в производстве меланина. Например, во время беременности или менопаузы могут происходить гормональные колебания, влияющие на цвет волос. В-третьих, ультрафиолетовые лучи солнца могут повреждать меланоциты, что приводит к выцветанию волос. В-четвертых, генетика играет ключевую роль. Наследственность определяет, какой тип меланина будет преобладать и как волосы будут реагировать на возрастные и гормональные изменения», — объясняет Никита Фаустов, ассистент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ.

Оттеночные средства для волос

«Краски для волос известны человеку уже более 4000 лет. Ассирийцы в 2177 году до нашей эры пользовались рецептом с использованием кассии (из которой получают корицу) и лука-порея, древние египтяне применяли кайал (в составе — сажа) и хну, римляне красились айвой, золой и различными травами. В 1700-х годах венецианские женщины отдыхали на солнце для того, чтобы достичь золотых локонов, перед этим они пропитывали свои волосы коррозионными растворами», — рассказывает Екатерина Баньковская.

Средства для окрашивания волос в каменном веке не отличались стойкостью, а способ осветления европейских дам три столетия назад — безопасностью для волос. В наши дни производители предлагают множество средств, длительность и силу эффекта которых можно выбрать самому.

Например, для окрашивания «на пару дней» подойдут спреи для волос. Они работают подобно лаку, но содержат красящие ингредиенты. Наносятся на чистые и расчесанные волосы, начиная от корней. Как советует Никита Фаустов, перед использованием рекомендуется накрыть одежду защитной пленкой, чтобы избежать пятен. В составе могут содержать легкие фиксирующие компоненты и красящие ингредиенты. Мелки для волос — временное средство для изменения цвета. Наносятся на сухие волосы и легко смываются шампунем. Могут содержать пигменты, которые впитываются в поверхность волоса, обеспечивая яркий и насыщенный цвет. Тушь для волос предназначена для временного окрашивания отдельных прядей или кончиков волос. Содержит относительно стойкие красящие пигменты.

В составе оттеночных средств обычно содержатся следующие активные компоненты: протеины — укрепляют структуру волоса, делая его более эластичным и здоровым; витамины и минералы — питают и насыщают полезными компонентами; кератин — восстанавливает поврежденные участки, делая волос более гладким и блестящим; натуральные экстракты — обеспечивают дополнительный уход и защиту.

«Пигмент из оттеночных средств сходит после второго-третьего мытья. Они обычно содержат легкие красящие пигменты, которые временно оседают на поверхности волоса, не проникая глубоко в его структуру. Это делает их менее устойчивыми к воздействию воды и моющих средств, что приводит к быстрому вымыванию цвета», — рассказывает Никита Фаустов.

Использование оттеночных средств действительно наносит меньший вред волосам по сравнению с перманентным окрашиванием, поскольку не требует глубокого проникновения красителя в структуру волоса и не разрушает его изнутри. Но постоянное использование таких средств может привести к сухости и повреждению волос из-за содержащихся в них химических компонентов, таких как фиксаторы и консерванты.

Тонирование

Тонирование — это процедура, при которой краска воздействует поверхностно, не проникая глубоко в структуру волоса. В результате цвет получается менее насыщенным и стойким, но при этом волосы остаются здоровыми и неповрежденными. Эта процедура подходит тем, кто хочет освежить свой цвет или попробовать новый оттенок, не меняя его кардинально.

«Ключевые вещества в составе — нитроаминофенолы и аминоантрахиноны. Первые способны осветлять волосы, нейтрализовать нежелательные желтые оттенки, повышать стойкость цвета, делая его менее подверженным выцветанию и вымыванию. Вторые — усиливают интенсивность и насыщенность цвета, улучшают внешний вид волос, придавая им дополнительный блеск и сияние, защищают пигмент от воздействия ультрафиолетовых лучей», — отмечает Никита Фаустов.

Тонирующие средства не способны кардинально изменить цвет волос. Они работают на поверхности волоса, обволакивая его цветом без глубокого проникновения внутрь. Это означает, что они не могут полностью избавиться от натурального оттенка, а лишь делают светлее или темнее тон. Они не способны осветлить волосы или создать яркие, насыщенные цвета, которые требуют полного вымывания натурального пигмента.

Перманентное окрашивание

Оттеночное окрашивание — это более интенсивный метод, при котором можно получить более яркий и стойкий цвет. В отличие от тонирования, оно проникает глубже в структуру волоса, обеспечивает длительное сохранение оттенка. Но этот способ окрашивания вреднее для волос, поскольку использует более агрессивные компоненты.

«Что помогает дольше сохранить пигмент в волосе? Аммиак и перекись водорода применяются в стойких красках для волос — помогают проникнуть пигменту внутрь. Но эти компоненты могут быть вредными для волос, вызывают их сухость и ломкость. Они, а также персульфат аммония обесцвечивают волос, разрушая меланин. Аммиак открывает кутикулу волоса, перекись вступает в реакцию с натуральным пигментом, окисляя его и разрушая структуру. Этот процесс приводит к осветлению волос, а персульфат аммония усиливает его», — объясняет Никита Фаустов.

Екатерина Баньковская отмечает, что бывают и безаммиачные краски. Они действуют более щадящим образом, но из-за этого проникновение красящих компонентов в волосы осложняется. Такой пигмент не может до конца попасть в саму сердцевину волос и закрепляется только на верхних его слоях. Поэтому краска плохо держится на волосах и быстро смывается при мытье головы. Но если повторять процедуру часто, средство без аммиака начнет накапливаться в волосах. Смыть его будет не так легко, а оттенок станет более интенсивным и ярким. Также во многих безаммиачных красках содержатся вещества для ухода — эфирные и растительные масла, витамины группы В и солнцезащитные фильтры.

Некоторые пигментированные средства для волос содержат масла и другие увлажняющие элементы, которые помогают защитить волосы во время окрашивания и сохранить их здоровье. Как отмечает Никита Фаустов, они предотвращают быстрое вымывание цвета. Кератин и протеины укрепляют структуру волоса, делая его устойчивым к повреждениям и потере цвета.

Каких ингредиентов в составе краски стоит избегать?

О веществах, способных навредить здоровью, рассказала ученый-провизор Екатерина Баньковская. P-фенилендиамин (или PPD) является химическим веществом, которое изменяет цвет, когда подвергается воздействию кислорода, и это помогает краске держаться на волосах дольше. Этот ингредиент один из наиболее часто используемых — он находится в 75 процентов таких продуктов.

Ученые обнаружили, что это вещество увеличивает вероятность развития рака мочевого пузыря. Кроме того, PPD является токсичным для иммунной и нервной системы, легких, почек и печени. Оно также связано с серьезными аллергическими реакциями (волдыри и ожоги на коже). Были зарегистрированы даже несколько случаев, когда затрудненное дыхание, вызванное этим компонентом, привело к летальному исходу, во многих случаях также развивалась долгосрочная астма.

Персульфаты включают калий-, натрий- и аммоний- сульфаты, они содержатся часто в отбеливателях, а также в красках для волос. При концентрации 17 процентов и выше могут вызвать раздражение кожи, в некоторых средствах его содержание достигает 60 процентов. Исследования показали, что в дополнение к проблемам на коже, вдыхание персульфатов также способно вызывать астму и повреждение легких.

Резорцинол (резорцин) — вредное химическое вещество, которое влияет на производство гормонов, что может привести к таким последствиям гормонального дисбаланса, как гипотериоз, лишний вес, нарушения фертильности. Европейский союз квалифицировал это вещество как вызывающие сильные аллергические реакции.

Ацетат свинца является опасным химическим веществом, которое в основном встречается в красках для волос, потому что способен давать темный оттенок. Доказано, что свинец является токсичным для мозга и нервной системы.

Парафенилендиамин — еще одно крайне токсичное вещество, которое уже запрещено в таких странах, как Франция, Швеция и Германия. Недавно оно привлекло внимание в Великобритании, где женщина впала в кому после использования краски с этим компонентом. Этот инцидент вызвал широкий резонанс и множество расследований, и, возможно, в ближайшее время этот ингредиент будет полностью запрещен и в других странах Европы. Наибольшее количество парафенилендиамина содержится в темных оттенках красок, поэтому брюнеткам следует внимательно выбирать продукцию, чтобы избежать серьезной аллергической реакции.

Каменноугольный деготь присутствует в темных красках для волос. Согласно исследованиям, около 71 процент темных оттенков содержат этот опасный ингредиент. Он может вызывать раздражение кожи головы, а эксперименты на животных показывают, что каменноугольный деготь также способен провоцировать рак.

Гидантоин — один из консервантов, который встречается не только в красках для волос, но и в различных косметических продуктах, таких как шампуни, кондиционеры и лосьоны. В Японии гидантоин был включен в список веществ с ограниченным использованием, так как его применение связано с проблемами иммунной системы.

Формальдегид: многочисленные исследования подтвердили, что этот консервант может вызывать рак и проблемы с репродуктивной функцией. Беременным женщинам настоятельно не рекомендуется использовать продукты, содержащие формальдегид, чтобы избежать риска развития дефектов у плода.

Дешевая краска: риски для волос

Один из важнейших плюсов качественных, профессиональных, дорогостоящих средств для окрашивания волос — их стойкость. Покупая дешевые изделия, можно заметить, что вскоре после их использования пряди теряют интенсивность и красоту оттенка, а значит, приходится тратить деньги на возвращение яркости тона.

«Дорогие и качественные краски для волос не содержат универсальных окислителей. Вместо этого к ним можно подобрать оксидант с оптимальным содержанием перекиси водорода. Выбор окислителей достаточно разнообразен, чтобы можно было учесть особенности волос конкретного человека и выбрать подходящий вариант для качественного окрашивания. Это позволяет не только получить красивый и заранее запланированный оттенок, но и минимизировать ущерб для волос. Дешевые краски часто используют окислители с содержанием 9-12 процентов, поэтому способные окрасить любые волосы, но и нанести значительный вред прядям. Более того, высокий уровень перекиси водорода зачастую приводит к появлению нежелательных оттенков», — объясняет Екатерина Баньковская.

Профессиональные краски для волос, в отличие от бюджетных аналогов, не только не повреждают волосы, но и ухаживают за ними. В их составе часто присутствуют специальные компоненты, благодаря которым локоны становятся мягче, шелковистее и послушнее. Дешевые краски иногда содержат соли тяжелых металлов. Эти вредные ингредиенты могут быстро изменить цвет волос, но негативно влияют на организм в целом, особенно на беременных женщин и кормящих матерей.

Екатерина Баньковская добавляет еще один важный момент: дорогие краски обычно не имеют резкого и неприятного запаха, что делает их использование более комфортным. Производители тщательно отбирают компоненты и стараются избегать веществ, которые могут вызывать аллергические реакции.

Как поддерживать здоровье волос после окрашивания?

«Оздоровить волосы после осветления или окрашивания можно, если добавить в ежедневный уход больше увлажняющих и питательных средств, таких как кондиционеры, маски, несмываемые спреи. Они сделают их менее пористыми, восстановят поврежденные участки. Используйте мягкие бессульфатные шампуни для нежного очищения, избегая пересушивания волос. Классические шампуни с сульфатами можно использовать раз в неделю для более тщательного очищения.

Применяйте продукты, содержащие протеины, кератин, аминокислоты и другие вещества, которые являются «строительным материалом» для волос. Они помогут заполнить пустоты в структуре волосяного стержня и сделать его более плотным, прочным и эластичным. Если есть возможность, сделайте специальную процедуру в салоне, например, «ботокс для волос», заполнение пустот специальными средствами-филлерами, кератиновые маски глубокого воздействия, экранирование», — советует Никита Фаустов.

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ПНИПУ 779 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.