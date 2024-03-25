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19 минут назад
Андрей Папиш
17

Деформации на поверхности Марса «омолодили» местную воду

4.2

Международная группа исследователей изучила фотографии осадочных пород в кратере Гейла, присланные марсоходом Curiosity, и обнаружила деформации, вероятно, созданные грунтовыми водами.

Астрономия
# Curiosity
# вода на марсе
# гидросфера Марса
# марс
Обзор «коробчатых» структур
Обзор «коробчатых» структур, показывающий геометрию линеаментов и места ключевых наблюдений. На контекстной карте показан траверс марсохода (белая линия). На карте в рамке показана ориентация хребтов. Роза-диаграмма показывает ориентацию этих хребтов / © Steven G. Banham et al.

Сегодня Марс — гипераридное и безжизненное на вид место. Но возможно, что менее миллиарда лет назад (в планетарных масштабах — недавно) по Марсу текли широкие реки. Сейчас в наличии воды на Красной планете никто не сомневается, однако сохранилась она только в виде льда или жидкости под поверхностью.

«Обезвоживание» Марса случилось, как считается, примерно три миллиарда лет назад из-за некоего события. Оно лишило планету плотной атмосферы, тем самым кардинально поменяв ее климат. Тогда же, предположительно, вода в жидкой форме пропала с поверхности планеты, образовав лед и вечную мерзлоту в приполярных районах. Точная дата полного исчезновения жидкой воды с поверхности Марса пока не известна.

Международная группа исследователей нашла доказательства недавнего присутствия жидкой воды в кратере Гейл — там сейчас работает марсоход Curiosity. Ранее ученые выяснили, что в этом кратере могло находиться озеро с условиями, пригодными для жизни. Теперь следы на слоях песчаника указали на то, что в этом районе на небольшой глубине (практически у поверхности) залегали грунтовые воды — причем позже, чем считалось возможным ранее. Статья опубликована в журнале Geology.

Недеформированные пласты, прилегающие к «коробчатой» структуре. Эти осадочные структуры имеют общие черты с формацией Стимсон на плато. (A) Выраженная поперечная слоистость. (B) Крупный план эоловых пластов / © Steven G. Banham et al.

В восточной части горы Эолида (неофициально ее называют горой Шарпа), у подножья Фронтона Гринхью, авторы исследования увидели поперечные горизонтальные пласты, деформированные возвышениями. В ширину они достигают полуметра, в длину — 2,5-5 метра, а в высоту — до одного метра. У этих структур, которые исследователи назвали «коробчатыми», крайне четкая слоистость, похожая на эоловые пласты формации Стимсона, она находится на севере Фронтона.

Также ученые заметили на поперечных пластах вертикальные борозды. Исследователи интерпретировали эти деформации на однородных по толщине слоях песчаника как следы неглубоких грунтовых вод. Они предложили несколько версий их возникновения: либо вода деформировала осадочные структуры, стекая по узким каналам и намывая песок, либо время от времени влага высвобождалась под давлением, прорывая марсианскую породу.

Такое давление мог оказывать лед в циклах замораживания и оттаивания. Талая вода могла уходить, в результате чего возникали пустоты, в которые затем задувало осадки, а тепловое расширение образовывало трещины. Так или иначе, по словам авторов статьи, вода была общим звеном во всех механизмах деформаций. Жидкая или в виде льда, она могла сохраняться там во время высыхания остальной поверхности планеты и, возможно, обеспечивать локальную обитаемость этого района.

«Слои осадочных пород в кратере показывают переход от влажной среды к более сухой с течением времени, что отражает переход Марса от влажной и пригодной для жизни среды к негостеприимному пустынному миру. Но эти структуры, образованные водой в пустынном песчанике, показывают, что вода существовала на Марсе гораздо дольше, чем считалось ранее», — отметила соавтор исследования Амели Робертс.

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Астрономия
# Curiosity
# вода на марсе
# гидросфера Марса
# марс
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