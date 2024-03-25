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31 минута назад
МТУСИ
9

В МТУСИ разработали систему управления робототехническим комплексом

4.3

В современном мире роботизация промышленного производства стала одним из ключевых факторов повышения производительности и конкурентоспособности предприятий. Это касается и мебельного производства в любых масштабах. Одна из главных задач на таких предприятиях — сортировка и перемещение мебельных заготовок в автоматическом режиме с использованием новых технологий и роботов-манипуляторов. Исследованиями в этой области активно занимаются как серьезные исследовательские организации, так и компании-разработчики промышленных роботов. В МТУСИ на кафедре «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации» ведется проектирование системы управления робототехническим комплексом для сортировки и перемещения заготовок в мебельном производстве.

МТУСИ
# модуль
# робототехника
# роботы
# управление
В МТУСИ разработали систему управления робототехническим комплексом
В МТУСИ разработали систему управления робототехническим комплексом / © Getty images

Основные функции программно-аппаратного комплекса (ПАК) связаны с обеспечением захвата с помощью средств технического зрения видеопотока, фиксирующего паллету с заготовками кухонных гарнитуров, детекцией и идентификацией мебельных деталей, а также определением геометрических размеров идентифицированной детали. ПАК способен определять положение детали в пространстве относительно поверхности паллеты и передавать информацию о ее координатах в систему управления робота-манипулятора.

В состав аппаратной части робототехнического комплекса входят промышленные роботы KUKA KR 4 R600 и KUKA SCARA KR 6, стереокамера Intel Realsense d435, конвейер, ПЛК Siemens, HMI KTP700 Basic, ноутбук, мебельные детали. Модуль распознавания мебельных изделий включает в себя программу детекции и идентификации мебельных деталей, основанную на нейронной сети YOLO. «Система управления связывает между собой все компоненты программного комплекса и обеспечивает вызов и срабатывание функциональных элементов аппаратной части.

Робототехнический комплекс – это сложная и дорогостоящая система, требующая долговременного предварительного программирования каждого этапа жизненного цикла технологического процесса. С учетом дороговизны и недоступности, прототип ПАК разрабатывается на лабораторном оборудовании Центра Робототехники МТУСИ», — рассказала Лилия Воронова, д.м.-м.н., профессор, заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации» МТУСИ.

По мнению специалистов, темпы проникновения роботов совершенно разных типов, как промышленных, так и сервисных, во все отрасли народного хозяйства растут с каждым годом, поэтому МТУСИ продолжит вносить свой вклад в развитие робототехнической отрасли страны. 

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МТУСИ
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Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) — ведущее отраслевое техническое высшее учебное заведение Центральной России по подготовке кадров для IT и телеком-индустрии, подведомственное Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Основан в 1921 году на базе Московского электротехнического института народной связи им. В.Н. Подбельского. Ежегодно МТУСИ выпускает востребованных специалистов в области связи, информационных технологий, квантовых коммуникаций, робототехники, информационной безопасности и цифровой экономики. В состав университета входят 5 факультетов, 34 кафедры, 2 филиала (Волго-Вятский и Северо-Кавказский), Колледж телекоммуникаций, Музей электросвязи, Квантовый центр, Центр робототехники, Лаборатория AR/VR, Центры заочного обучения бакалавров и магистров, Центр индивидуального обучения.
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МТУСИ
# модуль
# робототехника
# роботы
# управление
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