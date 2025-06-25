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В грунте астероида Рюгу нашли минерал, которого там не должно быть
В декабре 2020 года зонд «Хаябуса-2» доставил на нашу планету образцы грунта с околоземного астероида Рюгу. Однако редкий минерал, ранее не встречавшийся в подобных телах, обнаружили только сейчас.
Открытый в 1999 году астероид Рюгу представляет собой обломок более крупного тела, который, как ранее установили ученые, сформировался за «снеговой линией» — областью Солнечной системы, где замерзают и конденсируются простые летучие соединения. Породы этого околоземного астероида также оказались близки к метеоритам, обогащенным водой и органикой, а результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy в феврале 2025 года, показали, что когда-то на поверхности Рюгу была соленая вода.
Новое открытие, однако, оказалось еще более неожиданным: в одном из зерен астероида нашли джерфишерит (K₆(Fe,Ni,Cu)₂₄S₂₆Cl) — редкий минерал, сочетающий в составе сульфид калия, железа и никеля. Как правило, он формируется при высоких температурах и встречается в метеоритах родом из внутренней области Солнечной системы.
Международная исследовательская группа под руководством Масааки Мияхары (Masaaki Miyahara) из Университета Хиросимы (Япония) изучала влияние земных условий хранения на образцы грунта Рюгу с применением просвечивающей электронной микроскопии и обнаружила джерфишерит совершенно случайно. Этот «чужой» для астероида минерал, вероятно, попал на Рюгу при столкновении с энстатитовыми хондритами либо вошел в состав родительского тела на этапе его формирования 1,8-2,9 миллиона лет назад
Еще один возможный сценарий предполагает, что джерфишерит сформировался непосредственно в теле Рюгу при локальном взаимодействии сульфидов железа и никеля с горячей, щелочной и содержащей калий жидкостью или паром. Правда, подобные условия требуют температуры выше 350 °C, что значительно больше, чем зафиксированный на Рюгу предел в 50 °C. Единственным приемлемым объяснением этой гипотезы могут быть не выявленные ранее локальные температурные аномалии в недрах астероида..
Результаты исследования, опубликованного в журнале Meteoritics & Planetary Science,
показали, что Рюгу, ранее считавшийся химически однородным, мог включать в себя материалы, которых в нем, согласно ведущим теориям, не должно быть.
Открытие бросает вызов традиционным представлениям о статичной эволюции малых небесных тел и свидетельствует о гетерогенности ранней Солнечной системы, где вещества, сформировавшиеся в разных частях протопланетного диска, активно перемешивались. Точно установить источник минерала и, следовательно, химическую и термическую историю Рюгу позволят дальнейшие исследования, в частности изотопный а
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