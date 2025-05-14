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В «чистых» помещениях NASA нашли 26 неизвестных видов бактерий
В залах Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, где собирают космические аппараты, обнаружили 215 бактериальных культур. Среди них оказались представители 26 новых для науки видов. Все эти существа отличаются необычной выносливостью. По мнению микробиологов, они стали такими именно потому, что их окружающая среда регулярно подвергается тщательной стерилизации.
В 2007 году микробиологи поделились интересными результатами обследования помещений Лаборатории реактивного движения NASA, Космического центра Кеннеди и Космического центра имени Линдона Джонсона. Там строят и испытывают космические аппараты.
Эти помещения регулярно подвергают стерилизации несколькими способами: распылением газообразной перекиси водорода, обработкой спиртом, облучением ультрафиолетовыми лампами. Поступающий туда воздух проходит через специальные фильтры, его стараются поддерживать прохладным и не слишком влажным, то есть создают максимально некомфортные условия для размножения микроорганизмов.
Естественно, обрабатывают и сами аппараты. Среди прочего их нагревают, некоторые детали — до 110-200 градусов Цельсия. Все это делают для того, чтобы минимизировать риск занесения земной жизни, например, на Марс: все еще есть надежды найти жизнь марсианскую, и в случае ее обнаружения нужна уверенность в том, что она внеземная.
Тем не менее по итогам забора проб в залах NASA выяснилось, что аппараты там создаются в окружении целой популяции необыкновенно живучих микробов. Интересно, что в залах сборки марсианского посадочного аппарата Phoenix («Феникс») тогда нашли совершенно уникальный вид — Tersicoccus phoenicis. Это существо обитает только в NASA и больше нигде в мире. Напомним, «Феникс» работал недалеко от северного полюса Марса в течение нескольких месяцев в 2008 году и в числе прочего обнаружил под грунтом водяной лед.
Одним из самых «неубиваемых» микроскопических обитателей NASA оказался Bacillus pumilus SAFR-032: он выдерживает ультрафиолетовое излучение, обработку перекисью водорода, вакуумную среду. Кстати, колонию этих бактерий позже отправили на МКС и полтора года продержали снаружи станции — в открытом космосе. После возвращения на Землю некоторые из них «ожили».
Микробиологи заподозрили, что, несмотря на все превентивные меры, в многочисленных труднодоступных местах внутри космических аппаратов какие-то микробы наверняка сохраняются. Более того, именно путем старательной дезинфекции специалисты NASA невольно готовят их к суровым условиям космоса.
Недавнее исследование укрепило эти подозрения. Микробиологи из Индии и Саудовской Аравии еще раз изучили микрофлору из «чистых» помещений, где создавали «Феникс». В итоге там обнаружили в общей сложности 215 культур бактерий. Многие из них оказались «старыми знакомыми», но нашлись и 26 ранее неизвестных видов. О них ученые рассказали в статье для издания Microbiome.
Эти новые для науки микробы принадлежат к трем группам: актинобактерии, протеобактерии и фирмикуты. Представители первых двух умеют образовывать биопленки, и при попытке стерилизации внешние бактерии в них погибают, но защищают собой тех, что под ними. Фирмикуты в трудной ситуации создают споры, которые служат как защитные «капсулы»: внутри них ДНК охраняется от химикатов и вредного излучения. Кроме того, некоторые из этих микробов выделяют каротиноиды — особые вещества, помогающие нейтрализовать последствия облучения.
Исследователи подчеркнули, что все эти способности бактерии в себе развили и укрепили благодаря жестким окружающим условиям в помещениях NASA. С одной стороны, это делает практически неизбежным непреднамеренное микробное загрязнение других миров, с другой — повышает вероятность существования внеземной жизни.
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