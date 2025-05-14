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Частые переезды помогли быстрее получить Нобелевку
Смена места жительства и работа в разных локациях способны значительно ускорить начало прорывных исследований, заслуживающих Нобелевскую премию. К такому выводу пришла группа ученых, проанализировав информацию о лауреатах самой престижной научной награды в мире.
Статья о неочевидном факторе, помогающем исследователям делать передовые открытия, вышла в журнале International Economic Review. Ее авторы — профессор экономики Брюс Вайнберг из Университета штата Огайо (США) совместно с коллегами из других вузов — рассмотрели большой массив данных о специалистах в области химии, физики и медицины, награжденных Нобелевской премией с 1901 по 2003 год. Сведения включали информацию о ежегодном местонахождении будущих призеров и времени, когда они приступили к работе, которая в итоге принесла почетное звание лауреата.
Выяснилось, что ученые, которые переезжали каждые два года, приступали к нобелевской работе в среднем на два года раньше тех, кто не менял локации. У сменявших место жительства раз в пять лет время до начала исследования, обеспечившего награду, сокращалось на 0,7 года.
Те, кто совмещал работу в нескольких местах (к примеру, в лаборатории при своем вузе и в других исследовательских центрах вроде ЦЕРНа), опережали «оседлых» коллег на срок до 2,6 года.
Анализ также показал, что лишь 5-10% лауреатов приступали к прорывным работам уже в первый год научной карьеры. У многих до этого момента проходило 10-20 лет, а некоторым требовалось до 40 лет. Однако в среднем этот временной промежуток у получателей Нобелевки по физике, химии и медицине на протяжении последнего столетия оставался на удивление неизменным, добавили исследователи.
Авторы научной работы видят объяснение тенденции в том, что более частые переезды и работа в нескольких местах дают больше возможностей черпать идеи из разных источников. Смена локации, знакомство с новыми людьми и концепциями могут позитивно влиять на креативность и способствовать передовым открытиям.
Напротив, оставаясь в одном месте, даже блестящие специалисты рискуют столкнуться с «интеллектуальным замыливанием»: исследователи начинают мыслить шаблонно и реже совершают прорывы.
Ученые предположили, что так называемый саббатикал, или творческий отпуск, может схожим образом подстегнуть креативность, но эта гипотеза нуждается в дополнительной проверке.
Хотя в статье рассматривали определенную выборку нобелевских лауреатов, авторы допустили, что выводы можно распространить и на ученых других специализаций, а также на представителей творческих профессий — художников, актеров и так далее. Попадание в совершенно другую среду, в новый контекст может вдохновить творческих людей и помочь им мыслить иначе, заключили исследователи.
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