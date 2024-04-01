  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
10 минут назад
Игорь Байдов
15

Астрофизики объяснили, как кометы и астероиды превращаются в газоледяные бомбы

4.7

В недрах объектов пояса Койпера, которые находятся на задворках Солнечной системы, лед может храниться намного дольше, чем ученые предполагали ранее, — на протяжении миллиардов лет. Такие ледяные космические тела не что иное, как «бомба замедленного действия», которая «мощно взрывается» по мере приближения к нашему светилу. Об этом в своей статье рассказали американские ученые. По их мнению, новая работа поможет не только объяснить, почему объекты Койпера внезапно и ярко вспыхивают, когда впервые приближаются к Солнцу, но и полностью изменит сложившееся представление об астероидах и кометах.

Астрономия
# аррокот
# астероиды
# газ
# кометы
# Пояс Койпера
# Солнечна система
# Ультима Туле
Астероид Аррокот
Астероид (486958) Аррокот, он же Ультима Туле. Снимок сделал зонд NASA New Horizons, который посещал этот объект в 2019 году / © NASA, Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, Southwest Research Institute

Объекты пояса Койпера — части внешней области Солнечной системы, расположенной за орбитой Нептуна, между 30 и 55 астрономическими единицами — представляют собой разнообразную популяцию небольших ледяных тел. Все они содержат в своих недрах различное количество замороженных тугоплавких и летучих материалов. 

Многие из этих объектов достаточно древние: они появились на заре Солнечной системы и избежали «эволюционной обработки». Кроме того, большинство таких тел находится далеко от Солнца, поэтому зачастую не подвергаются сильному тепловому влиянию нашей звезды, а значит, могут сохранять «первичное сырье», оставшееся со времен эпохи формирования планет. 

Не одно десятилетие ученые ломают голову над тем, что со временем происходит со льдом на этих космических камнях и как долго эти объекты могут удерживать свои летучие вещества. Различные численные тепловые модели, которые предлагали исследователи, не могли дать точного ответа на эти вопросы, поскольку не учитывали ряд факторов вроде чувствительности замороженных летучих веществ к температурным диапазонам. Предполагалось, что льды на объектах пояса Койпера должны испаряться даже в отдаленных уголках Солнечной системы, где зафиксированы «слегка теплые» условия.

пояс койпера
Известные объекты пояса Койпера, по данным Центра малых планет. Объекты основного пояса показаны зеленым, рассеянного диска — оранжевым. Четыре внешних планеты имеют голубой цвет. Троянские астероиды Нептуна показаны желтым, Юпитера — розовым. Рассеянные объекты между Солнцем и поясом Койпера известны как кентавры. Масштаб показан в астрономических единицах / © Wiki

Группа американских астрофизиков из Брауновского университета и Института SETI разработала математическую модель для изучения эволюции комет, которую они применили к (486958) Аррокоту — контактно-двойному транснептуновому астероиду из пояса Койпера, открытому телескопом «Хаббл» в 2014 году.   

Модель показала, что Аррокот (он же Ультима Туле) и другие небольшие объекты пояса Койпера могут сохранять свой лед, состоящий из замороженных летучих веществ, на протяжении миллиардов лет, то есть намного дольше, чем считалось ранее. Происходит это с помощью «суперморозильных камер» в их недрах, которые поддерживают летучие вещества в твердом состоянии, пока космические тела находятся на задворках Солнечной системы. Результаты работы опубликованы в журнале Icarus.

Аррокот — один из холодных классических объектов внешней части Солнечной системы, который наше светило существенно никогда не нагревало. Он похож на снеговика, так как состоит из двух частей.  Структура, состав, форма и орбита Аррокота предполагают, что он сохранился почти в первозданном виде со времен формирования Солнечной системы и оставался на своей нынешней орбите с момента образования.

Аррокот
Астероид (486958) Аррокот, сфотографированный зондом NASA New Horizons в 2019 году / © NASA, Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, Southwest Research Institute

По мнению ряда ученых, химический состав транснептунового астероида может наиболее сильно напоминать химический состав протозвездного и протопланетного дисков, из которых он, скорее всего, сформировался. Эта среда, вероятно, была богата летучими веществами, такими как угарный газ (CO). 

Новая модель показала, что в недрах Аррокота может находиться значительный запас CO. Учитывая внутренние температуры астероида и его теплопроводность, американские астрофизики выяснили, что этот запас должен сохраняться в недрах астероида на протяжении миллиардов лет.

Причина в том, что внутренние низкие температуры астероида не дают газу быстро выйти наружу. Во время процесса сублимации замерзшего СО — то есть перехода из твердого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу — внутри пористой, похожей на губку, породы астероида создается «угарная атмосфера», которая удерживается, даже когда за «бортом» становится относительно тепло.

«Фокус в том, что для перемещения газа к поверхности необходима также сублимация льда, поэтому возникает эффект домино: когда в недрах Аррокота становится холоднее, лед сублимируется гораздо реже, следовательно, к поверхности перемещается меньше газа, когда же становится еще холоднее, этот эффект усиливается. В конце концов холод все просто отключает, в результате остается объект, полный внутри газа, который очень медленно вытекает наружу», — пояснил Сэмюэль Берч (Samuel Birch), один из авторов исследования. 

Ученые отметили, что такой эффект чем-то напоминает «бомбу замедленного действия»: ледяные объекты пояса Койпера сохраняют летучие вещества в своих недрах до того момента, пока достаточно не приблизятся к Солнцу и солнечное излучение их окончательно не разогреет. 

Когда такой объект нагревается, летучие вещества начинают молниеносно «таять». Но глубоко внутри все еще холодно, таким образом, «угарная атмосфера» продолжает удерживаться и создает давление. Это чем-то напоминает бутылку с газировкой, которую встряхнули, прежде чем открыть. В итоге давление резко снижается, происходит «бум», и объект превращается в комету — появляется хвост, в котором регистрируются летучие вещества.

По мнению авторов работы, их открытие поможет объяснить, почему объекты Койпера внезапно и ярко вспыхивают, когда впервые приближаются к Солнцу. Исследователи считают, что в этом поясе могут быть сотни, а то и тысячи таких газоледяных бомб. В любом случае физические модели, которые ученые десятилетиями использовали для описания комет и астероидов, находящихся во внешней области Солнечной системы, придется пересмотреть, отметили американские ученые.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# аррокот
# астероиды
# газ
# кометы
# Пояс Койпера
# Солнечна система
# Ультима Туле
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Апр
Бесплатно
Космос и будущее
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
02 Апр
500
Возникновение художника-поэта в ренессансной Италии
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
02 Апр
600
Социобиология
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Эволюция вещества: от протосолнечной туманности до наших дней
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
03 Апр
350
Конструкция космических кораблей и психология
Московский Планетарий
Москва
Лекция
03 Апр
600
Звезды и их эволюция
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
03 Апр
600
Механизмы расообразования
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Апр
600
Квантовая теория поля (физика высоких энергий и большой адронный коллайдер)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Искусственный интеллект для медицины
Ельцин Центр
Екатеринбург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 09:07
Михаил Орлов

Популярные средства для дезинфекции вызвали гибель клеток мозга

Современный человек живет среди многих тысяч химических веществ, которые созданы цивилизацией и не встречаются в природе. Их влияние на здоровье чаще всего плохо изучено. Авторы новой статьи использовали новую платформу высокоэффективного скрининга и оценили эффект 1823 химикатов на олигодендроциты — клетки, обеспечивающие работу нейронов мозга. Среди них широко используемые в быту четвертичные производные аммония (компоненты косметики и дезинфектанты) и некоторые фосфорорганические вещества (негорючие добавки) оказали на олигодендроциты токсическое действие или нарушали их развитие.

Медицина
# головной мозг
# здоровье
# развитие
# токсикология
# экология
10 часов назад
Александр Березин

Разбор: действительно ли тефлоновые покрытия вредны для здоровья и вызывают рак?

Дискуссиям о вредности тефлоновой посуды уже треть века, но только недавно стали окончательно ясны и масштабы проблемы, и то, почему ее вряд ли получится решить. Пора сторониться тефлоновой посуды или смысла уже нет, ведь она в прямом смысле достанет человека даже на необитаемом острове?

С точки зрения науки
# вечные химикаты
# здоровье
# ПФАС
# тефлон
Выбор редакции
Позавчера, 20:31
Мария Азарова

Низкий доход повлиял на скорость старения мозга

Команда медиков из Швейцарии изучила результаты диагностики головного мозга и сопоставила их с социально-экономическими условиями, в которых жили люди, а именно — уровнем дохода семьи.

Медицина
# бедность
# доход
# низкий доход
# старение мозга
28 марта
Игорь Байдов

Самолет с уникальной конструкцией крыла получил разрешение на первый полет

Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.

Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
# самолеты
# смешанное крыло
29 марта
Ольга Иванова

Психологи узнали, как люди меняют свою личность

Ученые из США и Швейцарии определили четыре ключевых механизма, задействованных в трансформации личности человека. Но ни один из них не сработает без самого главного — сильного желания измениться.

Психология
# изменение личности
# личность
# трансформация
# характер
# черты характера
28 марта
Василий Парфенов

Белки тихоходок радикально повысили выживаемость человеческих клеток в условиях стресса

Микроскопические животные тихоходки, известные как водяные медведи, славятся своей стойкостью к самым экстремальным условиям окружающей среды: их не могут гарантированно убить даже 10 дней в открытом космосе. Американские ученые смогли успешно воспроизвести один из механизмов рекордной выживаемости тихоходок в культуре человеческих клеток.

Биология
# белки
# выживаемость
# США
# тихоходки
# экстремальные условия
11 марта
Игорь Байдов

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.

Космонавтика
# Talon-A
# авиация
# гиперзвуковой полет
# планер
# самолеты
18 марта
Игорь Байдов

Американцы построят самый большой самолет в мире

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Оружие и техника
# «Мрия»
# WindRunner
# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
# возобновляемые источники энергии
# самолеты
# энергия ветра
28 марта
Игорь Байдов

Самолет с уникальной конструкцией крыла получил разрешение на первый полет

Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.

Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
# самолеты
# смешанное крыло
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрофизики объяснили, как кометы и астероиды превращаются в газоледяные бомбы

    10 минут назад

  2. Китай тайком изменил орбиту лунных спутников, миссию которых признал провальной

    1 час назад

  3. Медики выяснили, кому мало 10 тысяч шагов в день для снижения риска ожирения

    2 часа назад

  4. Новый гидрогелиевый робот сможет собирать урожай, не повреждая его

    3 часа назад
Выбор редакции

Разбор: действительно ли тефлоновые покрытия вредны для здоровья и вызывают рак?

10 часов назад

Последние комментарии

Иван Колупаев
5 минут назад
Andrey, и вот чего ради Томмазо Кампанелла просидел полтора дня с колом в заднице чтобы через четыре сотни лет опять повылазили плоскоземельцы?

Американские астронавты планируют поставить теплицу с растениями на ЛунеАмериканские астронавты планируют поставить теплицу с растениями на Луне

Andrey Kamchatnikov
15 минут назад
слушать этот бред уже не смешно. А чего не на Марсе яблони не посадить? Это не наука, а религия, верить в полеты на Луну с периодом 60 лет.

Американские астронавты планируют поставить теплицу с растениями на ЛунеАмериканские астронавты планируют поставить теплицу с растениями на Луне

Иван Колупаев
40 минут назад
1, с ведром эксперименты проводились причем во вполне серьезных лабораториях. Результаты получились неоднозначные но вопрос по-прежнему не

Китай строит 20-этажный ядерный космический двигатель для миссии на МарсКитай строит 20-этажный ядерный космический двигатель для миссии на Марс

1 2
53 минуты назад
ммм ясно, понятно, уровень дискуссии не оставляет шанса на продолжение 😉

Китай строит 20-этажный ядерный космический двигатель для миссии на МарсКитай строит 20-этажный ядерный космический двигатель для миссии на Марс

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, зря вы ввязались в дискуссию "когда вы перестали избивать свою жену?" с персонажем из параллельной реальности 🙄 Вот сейчас это странное

В «Росатоме» открыли набор стажеров для работы над научными проектамиВ «Росатоме» открыли набор стажеров для работы над научными проектами

Boris Poff
3 часа назад
Александр, оставим тавтологию «заявили цели», «объявили цели»… суть обоих высказываний это какие у РФ цели. Извиняться, конечно стоит вам, но я вас

В «Росатоме» открыли набор стажеров для работы над научными проектамиВ «Росатоме» открыли набор стажеров для работы над научными проектами

Иван Колупаев
3 часа назад
1, "мощные ускорители нейтральных частиц" тоже не испытывались в космосе, но вам это ведь не мешает? 😉 Отдельная тема как нейтральные частицы

Китай строит 20-этажный ядерный космический двигатель для миссии на МарсКитай строит 20-этажный ядерный космический двигатель для миссии на Марс

Александр Березин
4 часа назад
Boris, "Александр, ну по кругу уже пошли… В моем пересказе «объявления цели», в вашем оригинале « заявляемые Москвой цели»" Мои слова не требует

В «Росатоме» открыли набор стажеров для работы над научными проектамиВ «Росатоме» открыли набор стажеров для работы над научными проектами

Boris Poff
4 часа назад
Александр, ну по кругу уже пошли… В моем пересказе «объявления цели», в вашем оригинале « заявляемые Москвой цели». Пересказ предельно близок к

В «Росатоме» открыли набор стажеров для работы над научными проектамиВ «Росатоме» открыли набор стажеров для работы над научными проектами

Александр Березин
5 часов назад
Boris, ваш пересказ содержит слова "объявления цели войны как взятие Киев". А в моих словах ничего про "объявление" нет. Вовсе.

В «Росатоме» открыли набор стажеров для работы над научными проектамиВ «Росатоме» открыли набор стажеров для работы над научными проектами

Boris Poff
5 часов назад
Александр, 1. В моем пересказе нет слова «требует», а есть слово «признак». В вашем оригинале есть слово «маркер». Никто ничего не требовал. Не стоит

В «Росатоме» открыли набор стажеров для работы над научными проектамиВ «Росатоме» открыли набор стажеров для работы над научными проектами

Александр Березин
5 часов назад
Stan, синицами в России обычно называют больших синиц. А черношапочная гаичка выглядит несколько иначе, и в России не встречается.

Птицы закодировали информацию «штрих-кодами»Птицы закодировали информацию «штрих-кодами»

Stan Polozov
5 часов назад
Удивительно, как это автор за всю статью не умомянул, видимо, не знает, что речь идет о синицах.

Птицы закодировали информацию «штрих-кодами»Птицы закодировали информацию «штрих-кодами»

Александр Березин
6 часов назад
Boris, мои слова не требует объявления Москвой чего бы то ни было, а ваш их пересказ -- требует. Так что я продолжаю настаивать, что вам следует

В «Росатоме» открыли набор стажеров для работы над научными проектамиВ «Росатоме» открыли набор стажеров для работы над научными проектами

Boris Poff
6 часов назад
Александр, в вашем оригинале « заявляемые Москвой цели», в моем пересказе « объявление цели». В обоих вариантах речь идет об одной и той же цели -

В «Росатоме» открыли набор стажеров для работы над научными проектамиВ «Росатоме» открыли набор стажеров для работы над научными проектами

Александр Березин
6 часов назад
Питон, результатом государственной политики, проводившийся такими правителями как Сталин, Гитлер и Пол Пот была гибель миллионов людей (в каждом

Борьба с ДДТ: крестовый поход против детей?Борьба с ДДТ: крестовый поход против детей?

Alexander Nazarov
6 часов назад
"OpenAI создала инструмент для копирования голоса любого человека" Мошенники всех стран очень благодарны OpenAI

OpenAI создала инструмент для копирования голоса любого человекаOpenAI создала инструмент для копирования голоса любого человека

Питон Удав
7 часов назад
Ставить Сталина в один ряд с Гитлером и Пол-Потом? И после этого ещё что-то рассуждать про то, что нет фактов про смерть от ДДТ и все это выдумки?

Борьба с ДДТ: крестовый поход против детей?Борьба с ДДТ: крестовый поход против детей?

1 2
7 часов назад
Очень хорошо написано. Хотелось бы ещё увидеть примерную концентрацию ПФАС в разных районах Земли

Разбор: действительно ли тефлоновые покрытия вредны для здоровья и вызывают рак?Разбор: действительно ли тефлоновые покрытия вредны для здоровья и вызывают рак?

Александр Топчий
8 часов назад
Мозг человека - по современным оценкам около 10 петафлопс. Портебление 10-20 ватт.

10 самых мощных суперкомпьютеров мира10 самых мощных суперкомпьютеров мира

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить