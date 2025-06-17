Самый большой научпоп канал
Подписаться
  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
28 минут назад
Дарья Губина
74

Вокруг формирующегося «солнца» впервые обнаружили лед из полутяжелой воды

5.4

Откуда появилась вода в Солнечной системе? Она попала к нам из молекулярного облака, где формировалось светило, или образовалась уже после «рождения» звезды? Открытие льда из полутяжелой воды у будущего «близнеца» Солнца укрепило одну из гипотез.

Астрономия
# внеземная вода
# Джеймс Уэбб
# протозвезда
# протопланетный диск
# формирование звезд
Протопланетный диск
Протопланетный диск у молодой звезды в представлении художника / © NASA, JPL-Caltech

Вода — одна из самых распространенных молекул в областях звездообразования. Она присутствует на всех этапах формирования систем: от молекулярного облака до «ожерелья» из планет и комет вокруг светила. К сожалению, проследить химическую «эволюцию» H20 между этими этапами почти невозможно. Зато тяжелая и полутяжелая вода гораздо чувствительнее к физико-химическим условиям среды.

Тяжелой водой называют оксид дейтерия. Дейтерий — изотоп водорода, ядро которого состоит из протона и нейтрона. У «обычного» водорода (протия) в ядре лишь протон. В молекуле тяжелой воды вместо двух атомов протия — два атома дейтерия, у полутяжелой воды — один атом дейтерия и один атом протия. Внешне тяжелая и полутяжелая вода ничем не отличается от обычной. Более того, мы постоянно с ними встречаемся: на каждые 3,2 тысячи молекул воды встречается примерно одна молекула полутяжелой воды (HDO), на каждый 41 миллион молекул H20 — молекула тяжелой воды (D20).

Значительная доля воды в Солнечной системе насыщена дейтерием. По некоторым оценкам, дейтерия тут в сотни раз больше, чем в окружающем разреженном межзвездном пространстве. Эффективнее всего этот изотоп водорода формируется в холодных условиях, поэтому, вероятно, такое соотношение дейтерия к водороду — «наследие» холодного и плотного молекулярного облака, в котором сформировалась наша звезда. Это подтверждает новое исследование.

В стремлении выявить связь между водой в Солнечной системе и межзвездным водным льдом астрономы изучают далекие формирующиеся светила. Их интересует динамика соотношения льда из полутяжелой воды к обычному водному льду. Это позволит проследить, насколько сильно меняется вода в процессе эволюции звезды. Ранее для таких исследований не хватало мощности инструментов, теперь же есть космический телескоп «Джеймс Уэбб».

Целью новейших наблюдений стал объект L1527 IRS — протозвезда класса 0/I. Она расположена в молекулярном облаке Тельца, примерно в 457 световых годах от нас. Ее окружает плотный кокон в 0,9 солнечной массы и широкий диск радиусом до 125 астрономических единиц (а. е. — среднее расстояние от Солнца до Земли). Сейчас масса звезды — от 0,3 до 0,5 солнечной массы, но со временем она, вероятно, накопит достаточно материи и станет похожей на Солнце.

Благодаря наблюдениям космического телескопа «Джеймс Уэбб» ученые подтвердили наличие и вычислили содержание льда из полутяжелой воды у маломассивной протозвезды L1527 IRS. Соотношение «полутяжелого» льда к водному оказалось высоким — 4,4×10-3. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

соотношения полутяжелой воды к обычной воде
Сравнение соотношения полутяжелой воды к обычной воде в различных космических объектах: от углистых хондритов и комет облака Оорта (слева) до протозвезд (справа). Синим пунктиром обозначено соотношение в океанах Земли. Оранжевым шестиугольником — протозвезда L1527 IRS / © Slavicinska et al., The Astrophysical Journal Letters (2025)

Также соотношение льдов оказалось сопоставимо с соотношением полутяжелой и обычной воды в газообразном состоянии в горячих областях вблизи других протозвезд. Это подтверждает предположение, что при разогреве соотношение не меняется, и мы можем использовать соотношение газов как показатель соотношения льдов в «невидимых», более удаленных областях протозвезд.

Аналогичное соотношение встречается в некоторых кометах (например, в комете Чурюмова — Герасименко) и было обнаружено в протопланетном диске протозвезды V883 Orionis. Получается, значительная доля воды в системах старше их звезд.

«Это открытие дополняет накапливающиеся доказательства того, что значительная доля водного льда почти не меняется на пути от самых ранних до поздних этапов формирования звезды», — объяснила соавтор исследования Эвина ван Дисук (Ewine van Dishoeck), профессор астрономии из Лейденского университета (Нидерланды).

Чтобы убедиться в выводах, ученые планируют продолжать наблюдения и исследования в двух направлениях. Во-первых, собрать данные по льду из полутяжелой воды у других протозвезд. Во-вторых, продолжать измерять соотношение у одних и тех же протозвезд, чтобы выявить динамику и индивидуальные факторы, влияющие на изменения этого показателя.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Дарья Губина
226 статей
Автор специализируется на популяризации астрономии и астрофизики. Пишет о строении Вселенной, космологических теориях и новых открытиях, раскрывая суть явлений и идей современного научного знания.
Показать больше
Астрономия
# внеземная вода
# Джеймс Уэбб
# протозвезда
# протопланетный диск
# формирование звезд
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Июн
Бесплатно
История ботанической иллюстрации в микологии
Библиотека им. К.А. Тимирязева
Санкт-Петербург
Лекция
17 Июн
Бесплатно
Мера метра: от Дюнкерка до Барселоны
Библиотека иностранной литературы
Москва
Экскурсия
18 Июн
Бесплатно
Воздушная среда
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
19 Июн
Бесплатно
История культивирования растений
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
19 Июн
Бесплатно
Изучение языка: что нейробиология может рассказать о том, как учить языки
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
19 Июн
Бесплатно
Нейрофизиология воображения
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
19 Июн
Бесплатно
Молекулярные подходы, клеточные и животные модели для изучения функционирования мозга
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
19 Июн
Бесплатно
Блез Паскаль: вклад в науку и культуру
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
19 Июн
Бесплатно
Прогулка по зоопарку Тама
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 часа назад
Александр Березин

Nature заявил о начале массового исхода американских ученых из США

Просмотры вакансий и подача заявлений о поиске нового места работы резко активизировались в среде американских ученых, причем они ищут места вне Штатов. Происходящее связано даже не столько с сокращением финансирования науки новой администрацией, сколько с неуверенностью в том, что того или иного исследователя сокращения не коснутся в будущем.

Офтоп
# научное сообщество
# сша
# ученые
3 часа назад
НИУ ВШЭ

Ученые выяснили, как воспринимают мир люди с биполярным расстройством

Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ экспериментально показала, что люди, страдающие биполярным расстройством, считают мир более нестабильным, чем он есть на самом деле, и из-за этого чаще принимают нерациональные решения. Ученые предполагают, что полученные результаты позволят в будущем разработать более точные методы диагностики и терапии биполярного аффективного расстройства.

НИУ ВШЭ
# активность мозга
# биполярное расстройство
# депрессия
5 часов назад
Дарья Губина

Быстрые радиовсплески помогли найти «недостающее» вещество Вселенной

Расчеты показывают, что значительная часть обычной материи содержится не в звездах и планетах, а в межгалактическом пространстве. Это крайне разреженное вещество невозможно наблюдать напрямую, но ученые нашли подходящий «инструмент» — быстрые радиовсплески. В новом масштабном исследовании астрономы изучили более полусотни таких событий и выявили «потерянную» материю Вселенной.

Астрономия
# быстрые радиовсплески
# космическая паутина
# межгалактическое пространство
# межзвездное вещество
# радиовспышки
14 июня
Любовь Соковикова

Ученые выяснили, почему птицы поют на рассвете 

Изучив поведение 69 видов птиц в разных областях Западных Гат (Индия), международная исследовательская группа наконец объяснила, почему территориальные и всеядные птицы чаще других поют по утрам.

Биология
# вокализация
# заповедники
# лес
# микрофон
# пение птиц
# птицы
14 июня
Любовь Соковикова

Астрономы впервые наблюдали, как звезда «выбросила» строительный материал для планет

Наблюдая ранние этапы рождения землеподобных миров, астрономы приблизились к решению «метрового барьера» — проблемы роста пылевых зерен до размеров, необходимых для формирования планет.

Астрономия
# ALMA
# звездная пыль
# звездный ветер
# моделирование
# протозвезда
# формирование планет
Позавчера, 10:04
Андрей Папиш

В Канадской Арктике нашли челюсти новой хищной рыбы девонского периода

Среди ныне живущих морских обитателей осталось всего несколько так называемых «живых» ископаемых вроде латимерии или мечехвоста. Остальных мы знаем по уцелевшим остаткам. Новый вид древней рыбы обнаружили палеонтологи в девонском песчанике Канадской Арктики. Судя по найденным зубам и челюстям, рыба была в разы меньше своих родственников, а значит, могла жить в реках, что необычно для этих существ.

Палеонтология
# арктика
# девонский период
# зубы
# Канада
# костные рыбы
# рыбы
# хищники
5 июня
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
22 мая
ПНИПУ

Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас»

Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.

ПНИПУ
# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
# нейромедиаторы
26 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.

Unitsky String Technologies Inc.
# #Алматы
# дорожные пробки
# струнные технологии
# струнный рельс
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Умный алгоритм предскажет свойства магнитных материалов быстрее и точнее

    2 минуты назад

  2. Вокруг формирующегося «солнца» впервые обнаружили лед из полутяжелой воды

    28 минут назад

  3. Астробиологи указали, на каких планетах стоит искать жизнь 

    1 час назад

  4. Квас для похудения и без глютена: польза и вред хлебного напитка

    2 часа назад
Выбор редакции

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Вчера, 19:31

Последние комментарии

Александр Березин
15 минут назад
Igor, "Да читал, там совершенно ясно написано , какие цели преследует Иранский режим" Тогда вы не прочитали то, что сами написали ранее. Процитирую

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Михаил Константинов
55 минут назад
Мнэ-э-э-э-э... Дайте подумать... Наверное, тем, что нельзя быть специалистом во всех вопросах? Тем более, тасуя темы, как карточную колоду: от космоса

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Boris Babanov
1 час назад
Но тест ARC-AGI 2, который все люди проходят, ни одна модель больше чем на 10% пока не прошла, и весьма вероятно не пройдет в этом году.

Инфографика: самые умные модели ИИ по данным теста на IQ

Igor Beider
1 час назад
Александр, Да читал, там совершенно ясно написано , какие цели преследует Иранский режим, эта ссылка только пример той идеологии, о которой я писал

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Гадя Петрович
1 час назад
Ага. Проблема неравенства заключается не в том, что производится мало еды, воды или др. товаров. А в том, что система такая. Никакой ИИ её не изменит.

ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Butcher
1 час назад
"Израильский лидер располагает ограниченными знаниями о реальном Иране." - Видимо меньше чем автор? "Естественно, что такие люди не информируют

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Rail Haziev
2 часа назад
Статью не читал. До применения ядерного оружия точно дойдет. Победить в войне со страной с которой нет общих границ невозможно. Прямое

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Стасюк V
2 часа назад
Duncan, а энергия откуда что бы этот искусственный климат поддерживать? и сколько каждый житель города будет платить за комунальные услуги?

Спутниковые снимки запечатлели строительство самого массивного здания в мире

Александр Домрачев
2 часа назад
Александр, спасибо за быстрый и содержательный ответ. Вопрос полностью исчерпан.

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Александр Березин
2 часа назад
Александр, "1. Зачем Израилю 10 тыс. баллистических ракет и тысячи гераней?" Затем, что даже при нулевом противодействии ПВО меньшее число

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Юляшеч Котова
2 часа назад
Андрей, Ну можно спросить у тех, кто батрачит на Западе о минусах жизни и бросили и о возвращении в эпоху СССР! Наверное, очень многие согласилась

ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Андрей Алфёров
2 часа назад
На своей планете не можем порядок навести, а уже на галактику слюни пускают

ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Александр Домрачев
2 часа назад
Доброго дня, после прочтения статьи у меня остался вопрос: 1. Зачем Израилю 10 тыс. баллистических ракет и тысячи гераней? В моем понимании такое

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Александр Березин
3 часа назад
Alex, " пока что бьют Иран, а не он. Сколько самолётов IAF было сбито? Кто там запрашивает переговоры через посредников? То-то и оно." Да, конечно, Иран не

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Александр Березин
3 часа назад
Alex, "И всё это под носом у американцев, причём источники радиоактивных изотопов засекают с самого начала ядерной эры с расстояний во многие сотни

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Gregory Saenko
3 часа назад
Это наверное тот самый Xian H-20 о котором писали недавно.

Спутники запечатлели неизвестный китайский военный самолет

Александр Березин
3 часа назад
Alex, "И всё это под носом у американцев, причём источники радиоактивных изотопов засекают с самого начала ядерной эры с расстояний во многие сотни

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Александр Березин
3 часа назад
Питон, " в целом весь Ваш текст держится на предположении, что в Иране сильная внутренняя власть, правительство не скинут и переворота не будет. На

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Александр Березин
3 часа назад
Михаил, а чем вас не устраивает качество аналитики по Ближнему Востоку в моем исполнении? Вот мой прогноз по ситуации 2020 года с Ираном:

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Igor Beider
3 часа назад
Александр, Очень надеюсь, что вы — объективный историк, способный ориентироваться в интернет-пространстве и черпать информацию из различных

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно