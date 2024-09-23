Гравитационное исследование Марса выявило под его поверхностью аномалии и потенциал к возобновлению вулканизма

Исследовательская группа из Делфтского технического университета в Нидерландах обнаружила на Марсе огромную плюму магмы, которая медленно, но уверенно поднимается под вулканическим регионом Тарсис и простирается более чем на 1600 километров. Новое открытие свидетельствует о том, что в будущем самый высокий вулкан Красной планеты — гора Олимп — может проснуться.

Гора Олимп достигает в высоту 21,9 километра, а ее кальдера виднеется в верхних слоях атмосферы Марса. Вместе с ней в регионе Тарсис расположены еще три крупных потухших вулкана: Аскрийская гора, гора Арсия и гора Павонис. Все эти вулканы бездействовали миллионы лет, однако в будущем ситуация может измениться.

«Внутри Марса еще могут происходить активные движения, которые влияют и, возможно, создают новые вулканические образования на поверхности», — рассказал профессор Барт Рут из Делфтского технического университета, представляя открытие своей команды на Европейском планетарном научном конгрессе в Берлине.

Исследовательская группа тщательно изучила малейшие вариации в орбитах нескольких спутников вокруг Марса с помощью данных, полученных в рамках миссий Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter и ExoMars Trace Gas Orbiter, и составила карту гравитационного поля Красной планеты, обнаружив на ней области с более сильной и слабой гравитацией.

Совместив эти данные с сейсмическими измерениями толщины и гибкости коры, мантии и глубинных слоев Красной планеты, полученными с помощью миссии NASA Mars InSight, ученые выяснили, что внутреннее строение Марса неоднородное и имеет различные аномалии плотности.

Команда под руководством Рута обнаружила обширную область под Тарсисом с более слабой гравитацией. Этот огромный плюм магмы находится на глубине 1100 километров и медленно продвигается из глубин планеты вверх. Ученые также выявили более 20 загадочных подземных структур различного размера, одна из которых напоминает собаку и расположена под северным полушарием Марса. Увидеть эти плотные структуры на поверхности нельзя.

«Похоже, на поверхности планеты нет следов этих структур. Однако благодаря гравитационным данным мы получили захватывающую информацию о древней истории северного полушария Марса», — объяснил Рут.

Исследователи отметили, что если плюм магмы действительно поднимается, то с геологической точки зрения Марс может оказаться не такой уж «мертвой» планетой, как считалось ранее.

Больше узнать об этих загадочных образованиях позволит новая миссия, детально картирующая гравитационное поле Марса с орбиты. Ею, вероятно, станет Martian Quantum Gravity (MaQuls), в рамках которой ученые смогут измерить гравитационные поля Красной планеты и заглянуть под ее поверхность без бурения или других инвазивных методов.

Таким образом, обнаруженные в северном полушарии Марса плотные подповерхностные структуры предоставили ценные сведения о прошлом планеты, включая вулканическую активность и возможные последствия древних столкновений с астероидами или кометами. Это особенно важно для планирования будущих пилотируемых миссий.

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