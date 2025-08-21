Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: трансформация мирового авторынка за последние шесть лет

Мировой автомобильный рынок переживает самую быструю трансформацию за последнее столетие. На рынке, где еще недавно практически безраздельно доминировали автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), стремительно развивается тенденция к электрификации.

Инфографика: трансформация мирового авторынка за последние шесть лет / © Visualcapitalist

Инфографика, подготовленная на данных аналитического центра JATO, наглядно показывает, как за последние шесть лет изменились доли автомобилей с ДВС, гибридов и электромобилей на мировом рынке. Если в 2019 году на традиционные ДВС приходилось более 90% продаж новых автомобилей по всему миру, то к 2025 году эта доля сократилась до 56,7%.

Столь резкое снижение обусловлено ужесточением норм выбросов, обязательствами автопроизводителей постепенно отказываться от бензиновых моделей и растущим спросом на более экологичные альтернативы.

Китай стал бесспорным лидером в области электромобилей: в первом квартале 2025 года на его долю пришлось 57% всех мировых регистраций. Масштаб страны, государственные стимулы и доминирование в производстве аккумуляторов укрепили лидерство Китая. На втором месте идет Европа с 22% продаж электромобилей, а США занимают третью строчку с долей в 12%.