Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Деловые связи помогли женщинам-предпринимателям преодолеть гендерные барьеры
Исследование МГППУ показало, что нетворкинг — ключевой ресурс для предпринимателей в условиях нестабильности. Он обеспечивает профессиональный рост, доступ к информации и значительно повышает стрессоустойчивость, помогая адаптироваться к изменениям рынка. Для женщин-предпринимателей нетворкинг оказался особенно важен для преодоления гендерных барьеров и совмещения работы с заботами о семье, а также снижения изоляции. Социальная поддержка напрямую увеличила шансы на успех бизнеса.
Нетворкинг стал важным ресурсом для предпринимателей, он помогает сохранять устойчивость в стрессовых ситуациях и успешно справляться с неопределенностью быстро меняющейся бизнес-среды. В статье журнала «Современная зарубежная психология» психологи рассмотрели механизмы, благодаря которым деловые связи поддерживают уверенность предпринимателей и способствуют их профессиональному развитию.
Под нетворкингом понимают процесс установления и развития взаимовыгодных отношений с разными людьми, что позволяет получить доступ к важной информации, обменяться опытом, найти новых партнеров и получить эмоциональную поддержку. Для предпринимателей, работающих в условиях постоянных экономических изменений, технологического прогресса и глобальных кризисов, умение выстраивать и поддерживать такие связи становится особенно ценным ресурсом. В пандемию Covid-19 у бизнесменов выявили больший «износ» метаболической и сердечно-сосудистой систем, а также повышенный уровень хронических воспалительных процессов по сравнению с наемными работниками.
Исследования показывают, что успех предпринимателей во многом зависит от социальных связей. Например, практика ведения семейного бизнеса и знание семейных бизнес-концепций до начала собственной деятельности значительно увеличивают вероятность успеха собственного бизнеса. Особенно налаживание контактов необходимо женщинам-предпринимателям: оно помогает им включаться в систему наставничества, обмениваться профессиональными знаниями, поддерживать сотрудничество и находить решения сложных задач. Для многих женщин нетворкинг также служит источником психологической поддержки — он помогает преодолевать чувство изоляции, укрепляет уверенность в собственных силах и повышает вовлеченность в развитие бизнеса.
Особое значение нетворкинг приобретает для женщин-индивидуальных предпринимателей, поскольку помогает справляться с конфликтом между рабочими и семейными обязанностями, а также с гендерными барьерами в деловой среде. Активное участие в женских профессиональных группах уменьшает социальную изоляцию и укрепляет позиции в бизнес-сообществе, подразумевающие и выстраивание отношений с мужчинами – деловыми партнерами.
Наставничество, получаемое через сеть контактов, помогает предпринимателям стать более устойчивыми к трудностям и формировать свое профессиональное самоощущение. Позитивные эмоции и доверительные отношения, которые возникают в процессе общения, способствуют поддержанию мотивации к достижениям даже в сложные времена.
Таким образом, нетворкинг — это не только способ развивать бизнес, но и важный социально-психологический ресурс, который помогает предпринимателям справляться со стрессом и вызовами рынка. Благодаря социальным связям предприниматели становятся более уверенными в себе, учатся видеть разные варианты решения проблем, лучше адаптируются к изменениям. Он помогает снизить уровень стресса и справиться с неопределенностью.
Исследование провела профессор МГППУ Марианна Сачкова совместно с коллегой.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Биотехнологи из Ноттингемского университета (Великобритания) воспроизвели процесс естественной ферментации какао-бобов в лаборатории, чтобы проверить, можно ли улучшить вкус готового продукта «вручную». Оказалось, что правильно подобранная колония микроорганизмов может внести свои нотки и определить качество будущего шоколада.
В системе Альфа Центавра, расположенной всего в 4,5 световых годах от Земли, обнаружена новая экзопланета. Хотя ее поверхность кажется необитаемой, астрономы не исключают, что на ее возможных спутниках могут идти биологические процессы. Ученый Пермского Политеха рассказал, почему это открытие может перевернуть наше представление о механизмах формирования планет.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 хладнокровных убийц из мира животных
Главные научные достижения 2016 года
Смогут ли бактерии избавить человечество от пластикового мусора?
Нейрообразование: от термина до рынка
Как один солдат водородную бомбу изобрел
Что произойдет при путешествии со скоростью света
Пляжи исчезают, но пляжи растут: что связывает глобальное потепление и ГРУ
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии