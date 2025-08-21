  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
21 августа, 13:30
МГППУ
27

Деловые связи помогли женщинам-предпринимателям преодолеть гендерные барьеры

❋ 4.7

Исследование МГППУ показало, что нетворкинг — ключевой ресурс для предпринимателей в условиях нестабильности. Он обеспечивает профессиональный рост, доступ к информации и значительно повышает стрессоустойчивость, помогая адаптироваться к изменениям рынка. Для женщин-предпринимателей нетворкинг оказался особенно важен для преодоления гендерных барьеров и совмещения работы с заботами о семье, а также снижения изоляции. Социальная поддержка напрямую увеличила шансы на успех бизнеса.

МГППУ
# бизнес
# гендерные роли
# дело
# женщины
# Психология
# семья
Нетворкинг помог предпринимателям преодолеть стресс / © Thriday, unsplash.com

Нетворкинг стал важным ресурсом для предпринимателей, он помогает сохранять устойчивость в стрессовых ситуациях и успешно справляться с неопределенностью быстро меняющейся бизнес-среды. В статье журнала «Современная зарубежная психология» психологи рассмотрели механизмы, благодаря которым деловые связи поддерживают уверенность предпринимателей и способствуют их профессиональному развитию.

Под нетворкингом понимают процесс установления и развития взаимовыгодных отношений с разными людьми, что позволяет получить доступ к важной информации, обменяться опытом, найти новых партнеров и получить эмоциональную поддержку. Для предпринимателей, работающих в условиях постоянных экономических изменений, технологического прогресса и глобальных кризисов, умение выстраивать и поддерживать такие связи становится особенно ценным ресурсом. В пандемию Covid-19 у бизнесменов выявили больший «износ» метаболической и сердечно-сосудистой систем, а также повышенный уровень хронических воспалительных процессов по сравнению с наемными работниками.

Исследования показывают, что успех предпринимателей во многом зависит от социальных связей. Например, практика ведения семейного бизнеса и знание семейных бизнес-концепций до начала собственной деятельности значительно увеличивают вероятность успеха собственного бизнеса. Особенно налаживание контактов необходимо женщинам-предпринимателям: оно помогает им включаться в систему наставничества, обмениваться профессиональными знаниями, поддерживать сотрудничество и находить решения сложных задач. Для многих женщин нетворкинг также служит источником психологической поддержки — он помогает преодолевать чувство изоляции, укрепляет уверенность в собственных силах и повышает вовлеченность в развитие бизнеса.

Особое значение нетворкинг приобретает для женщин-индивидуальных предпринимателей, поскольку помогает справляться с конфликтом между рабочими и семейными обязанностями, а также с гендерными барьерами в деловой среде. Активное участие в женских профессиональных группах уменьшает социальную изоляцию и укрепляет позиции в бизнес-сообществе, подразумевающие и выстраивание отношений с мужчинами – деловыми партнерами.

Наставничество, получаемое через сеть контактов, помогает предпринимателям стать более устойчивыми к трудностям и формировать свое профессиональное самоощущение. Позитивные эмоции и доверительные отношения, которые возникают в процессе общения, способствуют поддержанию мотивации к достижениям даже в сложные времена.

Таким образом, нетворкинг — это не только способ развивать бизнес, но и важный социально-психологический ресурс, который помогает предпринимателям справляться со стрессом и вызовами рынка. Благодаря социальным связям предприниматели становятся более уверенными в себе, учатся видеть разные варианты решения проблем, лучше адаптируются к изменениям. Он помогает снизить уровень стресса и справиться с неопределенностью.

Исследование провела профессор МГППУ Марианна Сачкова совместно с коллегой.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
МГППУ
105 статей
Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
Показать больше
МГППУ
# бизнес
# гендерные роли
# дело
# женщины
# Психология
# семья
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
21 Авг
Бесплатно
Гиганты неба
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Авг
Бесплатно
Эволюция технологий искусственного интеллекта: от генеративных моделей к интерактивным системам
Курилка Гутенберга
Москва
Экскурсия
22 Авг
800
Сохранить для потомков: здание Политехнического музея в годы войны
Политехнический музей
Москва
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Пейзажная астрофотография как хобби
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Государственный флаг на службе России
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Феномен личности: становление идеи в западноевропейской истории
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
22 Авг
500
Горбатые киты — гиганты, которые приходят на помощь
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
22 Авг
900
Мифологические растения и их прототипы
Зануда
Санкт-Петербург
Экскурсия
23 Авг
500
Музей и время
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 августа, 15:54
Елена Авдеева

Биологи выяснили, почему буревестники справляют нужду только в полете

К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.

Биология
# гуано
# дефекация
# морские птицы
# Тихий океан
# экосистемы
19 августа, 12:09
Елена Авдеева

Колония микробов помогла получить шоколад высшей пробы

Биотехнологи из Ноттингемского университета (Великобритания) воспроизвели процесс естественной ферментации какао-бобов в лаборатории, чтобы проверить, можно ли улучшить вкус готового продукта «вручную». Оказалось, что правильно подобранная колония микроорганизмов может внести свои нотки и определить качество будущего шоколада.

Химия
# бактерии
# биотехнологии
# какао
# микроорганизмы
# ферментация
19 августа, 11:08
ПНИПУ

Ученый рассказал, почему новую экзопланету в системе Альфа Центавра называют призраком

В системе Альфа Центавра, расположенной всего в 4,5 световых годах от Земли, обнаружена новая экзопланета. Хотя ее поверхность кажется необитаемой, астрономы не исключают, что на ее возможных спутниках могут идти биологические процессы. Ученый Пермского Политеха рассказал, почему это открытие может перевернуть наше представление о механизмах формирования планет.

ПНИПУ
# Альфа Центавра
# газовый гигант
# жизнь
# призраки
# экзопланеты
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
18 августа, 11:11
Денис Яковлев

Ученые прочитали мысли с рекордной точностью

За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».

Медицина
# имплантация
# интерфейс мозг-компьютер
# нейробиология
# речь
19 августа, 15:54
Елена Авдеева

Биологи выяснили, почему буревестники справляют нужду только в полете

К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.

Биология
# гуано
# дефекация
# морские птицы
# Тихий океан
# экосистемы
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно