Деловые связи помогли женщинам-предпринимателям преодолеть гендерные барьеры

Исследование МГППУ показало, что нетворкинг — ключевой ресурс для предпринимателей в условиях нестабильности. Он обеспечивает профессиональный рост, доступ к информации и значительно повышает стрессоустойчивость, помогая адаптироваться к изменениям рынка. Для женщин-предпринимателей нетворкинг оказался особенно важен для преодоления гендерных барьеров и совмещения работы с заботами о семье, а также снижения изоляции. Социальная поддержка напрямую увеличила шансы на успех бизнеса.

Нетворкинг стал важным ресурсом для предпринимателей, он помогает сохранять устойчивость в стрессовых ситуациях и успешно справляться с неопределенностью быстро меняющейся бизнес-среды. В статье журнала «Современная зарубежная психология» психологи рассмотрели механизмы, благодаря которым деловые связи поддерживают уверенность предпринимателей и способствуют их профессиональному развитию.

Под нетворкингом понимают процесс установления и развития взаимовыгодных отношений с разными людьми, что позволяет получить доступ к важной информации, обменяться опытом, найти новых партнеров и получить эмоциональную поддержку. Для предпринимателей, работающих в условиях постоянных экономических изменений, технологического прогресса и глобальных кризисов, умение выстраивать и поддерживать такие связи становится особенно ценным ресурсом. В пандемию Covid-19 у бизнесменов выявили больший «износ» метаболической и сердечно-сосудистой систем, а также повышенный уровень хронических воспалительных процессов по сравнению с наемными работниками.

Исследования показывают, что успех предпринимателей во многом зависит от социальных связей. Например, практика ведения семейного бизнеса и знание семейных бизнес-концепций до начала собственной деятельности значительно увеличивают вероятность успеха собственного бизнеса. Особенно налаживание контактов необходимо женщинам-предпринимателям: оно помогает им включаться в систему наставничества, обмениваться профессиональными знаниями, поддерживать сотрудничество и находить решения сложных задач. Для многих женщин нетворкинг также служит источником психологической поддержки — он помогает преодолевать чувство изоляции, укрепляет уверенность в собственных силах и повышает вовлеченность в развитие бизнеса.

Особое значение нетворкинг приобретает для женщин-индивидуальных предпринимателей, поскольку помогает справляться с конфликтом между рабочими и семейными обязанностями, а также с гендерными барьерами в деловой среде. Активное участие в женских профессиональных группах уменьшает социальную изоляцию и укрепляет позиции в бизнес-сообществе, подразумевающие и выстраивание отношений с мужчинами – деловыми партнерами.

Наставничество, получаемое через сеть контактов, помогает предпринимателям стать более устойчивыми к трудностям и формировать свое профессиональное самоощущение. Позитивные эмоции и доверительные отношения, которые возникают в процессе общения, способствуют поддержанию мотивации к достижениям даже в сложные времена.

Таким образом, нетворкинг — это не только способ развивать бизнес, но и важный социально-психологический ресурс, который помогает предпринимателям справляться со стрессом и вызовами рынка. Благодаря социальным связям предприниматели становятся более уверенными в себе, учатся видеть разные варианты решения проблем, лучше адаптируются к изменениям. Он помогает снизить уровень стресса и справиться с неопределенностью.

Исследование провела профессор МГППУ Марианна Сачкова совместно с коллегой.

