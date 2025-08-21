Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Мировые лидеры по госдолгу: у кого самые высокие показатели к ВВП

По данным Международного валютного фонда (МВФ), в прошлом году мировой консолидированный госдолг превышал 100 триллионов долларов США. При этом самый большой госдолг у Соединенных Штатов — 38 триллионов долларов, на втором месте Китай — более 14 триллионов долларов, а на третьем — Япония с долгом более 10 триллионов долларов.

Страны по государственному долгу в процентах от ВВП / © wikipedia

На представленной выше карте показаны страны с различными степенями госдолга к валовому внутреннему продукту (ВВП). Так, долги Китая составляют около 80% от ВВП, в США этот показатель превышает 125% от ВВП, а у Японии — 255%.

Регионы с высоким уровнем задолженности (от 75 до более 100% от ВВП) показаны на карте коричневым цветом; регионы с долгом от 50% до 75% от ВВП — оранжевым. К ним относятся США, Канада, Япония, большая часть стран Западной Европы, Бразилия, Египет, Судан и несколько азиатских государств.

Регионы с низким уровнем задолженности (от 0 до 50% от ВВП) обозначены зелёным и светло-зеленым цветом: большая часть Африки, Центральная Азия, Россия, Австралия, части Латинской Америки и некоторые страны Юго-Восточной Азии.

Отдельно отмечены территории без данных (серый цвет): Гренландия, несколько африканских стран и некоторые более мелкие государства.