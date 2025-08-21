Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Мировые лидеры по госдолгу: у кого самые высокие показатели к ВВП
По данным Международного валютного фонда (МВФ), в прошлом году мировой консолидированный госдолг превышал 100 триллионов долларов США. При этом самый большой госдолг у Соединенных Штатов — 38 триллионов долларов, на втором месте Китай — более 14 триллионов долларов, а на третьем — Япония с долгом более 10 триллионов долларов.
На представленной выше карте показаны страны с различными степенями госдолга к валовому внутреннему продукту (ВВП). Так, долги Китая составляют около 80% от ВВП, в США этот показатель превышает 125% от ВВП, а у Японии — 255%.
Регионы с высоким уровнем задолженности (от 75 до более 100% от ВВП) показаны на карте коричневым цветом; регионы с долгом от 50% до 75% от ВВП — оранжевым. К ним относятся США, Канада, Япония, большая часть стран Западной Европы, Бразилия, Египет, Судан и несколько азиатских государств.
Регионы с низким уровнем задолженности (от 0 до 50% от ВВП) обозначены зелёным и светло-зеленым цветом: большая часть Африки, Центральная Азия, Россия, Австралия, части Латинской Америки и некоторые страны Юго-Восточной Азии.
Отдельно отмечены территории без данных (серый цвет): Гренландия, несколько африканских стран и некоторые более мелкие государства.
Биотехнологи из Ноттингемского университета (Великобритания) воспроизвели процесс естественной ферментации какао-бобов в лаборатории, чтобы проверить, можно ли улучшить вкус готового продукта «вручную». Оказалось, что правильно подобранная колония микроорганизмов может внести свои нотки и определить качество будущего шоколада.
В системе Альфа Центавра, расположенной всего в 4,5 световых годах от Земли, обнаружена новая экзопланета. Хотя ее поверхность кажется необитаемой, астрономы не исключают, что на ее возможных спутниках могут идти биологические процессы. Ученый Пермского Политеха рассказал, почему это открытие может перевернуть наше представление о механизмах формирования планет.
Исследователям квантовых компьютеров обычно приходится выбирать: сделать стабильный кубит или быстрый. Международная группа ученых нашла способ создать кубиты, избавленные от этой необходимости.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Глобальный Рейх. Что, если бы страны «оси» победили во Второй мировой войне
Disconnecting people. Как далеко зайдут блокировки интернет-ресурсов?
Россия vs Турция: чья боевая авиация сильней?
Царь хороший, бояре плохие: июньский мятеж в Москве 375 лет назад
Сколько миллионов жителей России получат «слабую» вакцину и кто в этом виноват?
Топ-5 самых жутких экзопланет
Чужой, хищник и куры-убийцы
Карты Луны и Марса
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии