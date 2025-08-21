О мероприятии

Слышали про Цветок Папоротника? А про Аленький Цветочек или может быть про что-то другое из множества сказочных растений? Все это плод человеческого воображения или же у этих растений есть реальные прообразы?

О мифологии и о ботанике расскажет в своей лекции научный сотрудник лаборатории молекулярно-биологических и нейробиологических проблем и биоскрининга МФТИ, биолог Тимур Чернов.

Расписание ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург 20:00