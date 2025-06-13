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На Марсе нашли «спрятанный» вулкан
Возвышенность на юго-восточной окраине марсианского кратера Езеро может оказаться стратовулканом — аналогом земных сложных вулканов, таких как Везувий (Италия) или Фудзияма (Япония). К такому выводу ученые пришли, проанализировав орбитальные данные, а также изображения, полученные с помощью марсохода Perseverance.
Гора Езеро Монс (Jezero Mons) возвышается над марсианской равниной примерно на два километра. До сих пор ее не рассматривали как потенциальный вулкан, однако результаты новой научной работы, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment, показали, что это марсианское образование демонстрирует все признаки взрывного вулканизма.
К такому выводу исследовательская группа под руководством Сары К. Куэвас-Киньонес (Sara C. Cuevas-Quiñones) из Технологического института Джорджии (США) пришла, проанализировав морфологические особенности возвышенности, включая минералогический состав, термические свойства и плотность метеоритных кратеров. Полученные с орбиты спектральные данные выявили присутствие типичных для вулканически активных областей — пироксенов, смектитов, филлосиликатов и опалового кремнезема.
О возможном участии возвышенности в геологической активности Марса свидетельствуют два потока, исходящие с северо-западного склона горы и направленные в сторону кратера. Отметим, речь идет не о потоках лавы, а о древних геологических образованиях, таких как пирокластические потоки, селевые массы или лавы с низкой вязкостью, связанные с вулканической или гравитационной активностью.
Расположенный на вершине Езеро Монс кратер также поддерживает вулканическую гипотезу. Он, предположительно, мог образоваться в результате секторального обрушения вершины вулкана — похожую картину на Земле наблюдали в 1980 году во время извержения вулкана Сент-Хеленс (США).
Определив плотность метеоритных кратеров, исследователи оценили возраст поверхности марсианского стратовулкана примерно в миллиард лет. Следовательно, вулканическая активность в этом регионе могла сохраняться дольше, чем считали ученые. Больше узнать о геологических породах на дне кратера Езеро ученые смогут, когда собранные марсоходом Perseverance образцы грунта будут доставлены на Землю. Если гипотеза подтвердится, Езеро Монс станет первым стратовулканом, обнаруженным на другой планете.
Полученные результаты позволяют напрямую связать магматическую активность с конкретным геологическим источником. Открытие также указывает на потенциальное наличие десятков или даже сотен древних стратовулканов на Красной планете. Все они могут оставаться незамеченными из-за ограничений орбитальной съемки. Сама Езеро Монс до сих пор оставалась незамеченной, несмотря на то, что находится в одном из наиболее исследованных районов Марса.
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