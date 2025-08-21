Уведомления
В ПНИПУ рассказали, кто находится в группе риска для аллергенной абмрозии
По данным Россельхознадзора, в России начинается активный период цветения амброзии. Ученый Пермского Политеха рассказал об угрозах распространения сорняка, какой вид наиболее опасен и почему, в каких случаях может случиться отек Квинке и анафилактический шок, и кто находится в группе риска.
Амброзия — один из самых опаснейших аллергенов и вредоносных сорняков во всем мире. Она цветет с середины лета до глубокой осени. Пыльцевой вредитель по внешнему виду напоминает полынь, но не имеет характерного горького запаха. У него светло- или темно-зеленые рассеченные листья, которые похожи на перья или «кружево», а соцветия мелкие, невзрачные, они и выделяют большое количество пыльцы. Высота растения обычно колеблется от 20 сантиметров до 1,5–2 метров.
Наибольшую аллергенную опасность представляет амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia), особенно в южных регионах – Краснодарском крае, Ростовской области и Ставрополье, где ее концентрация достигает 1000 пыльцевых зерен на кубометр (в 20 раз выше опасного уровня).
– Иммунитет человека ошибочно воспринимает белок Amb a 1, который содержится в амброзии полыннолистной, как агрессивный. Это происходит из-за структурного сходства этой молекулы с опасными патогенами. Защитные механизмы начинают атаковать безвредное вещество, принимая его за потенциальную угрозу. То есть вредоносен не сам Amb a 1, а чрезмерная реакция организма на него, – рассказывает Никита Кифель, ассистент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ.
Самым широко распространенным видом является – трехраздельная. Она захватила территории на Дальнем Востоке, в Северо-Кавказском и Волжско-Камском регионах, в средней полосе России и Центрального Черноземья, на Южном Урале, в Оренбургской области, на юге Западной Сибири и в Алтайском крае. Реже встречается амброзия голометельчатая, но даже она проникает в северные регионы – Карелию, Коми и Мурманскую область. В отличии от полыннолистной, другие виды растения содержат меньшую концентрацию аллергенов, не так плодовиты и хуже переносят засуху или механическое удаление.
Ключевую роль в межрегиональном переносе играют ветровые потоки, способные поднимать пыльцу на высоту 2-3 километра, где она попадает в устойчивые воздушные течения.
– Проблема амброзии давно перестала быть исключительно «южной» – она приобрела общегосударственный масштаб. Ее пыльца обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей преодолевать сотни километров. При размере всего 18-22 микрона (втрое меньше толщины человеческого волоса) эти частицы идеально приспособлены для воздушных путешествий. Их обтекаемая форма и минимальный вес позволяют им парить до 12 часов, – рассказывает ученый Пермского Политеха.
Не только сельская, но и городская среда создает для растения идеальные условия, усиливающие его вредоносность. Лабораторные исследования показывают, что в условиях повышенных температур города (теплее на 3–5 градусов) и загрязненного воздуха аллергенность пыльцы возрастает на 20-30%.
Особая опасность обусловлена способностью раздражителей легко проникать через слизистые оболочки дыхательных путей. При первом контакте в 70% случаев развивается процесс сенсибилизации (чувствительности), когда иммунная система «запоминает» раздражитель и при повторном взаимодействии реагирует сильнее, проявляя аллергическую реакцию.
– Воздействие частиц амброзии на организм человека представляет собой сложный каскад процессов. При контакте со слизистыми оболочками вещество Amb a 1 провоцируют активацию иммунных клеток. Они выделяют гистамин — вещество, которое вызывает симптомы непереносимости (зуд, отек, покраснение и заложенность). Реакция на этот «патоген» проходит примерно в 20 интенсивнее по сравнению с другими видами пыльцы. Особенность аллергии на растение в том, что она может вызвать гиперчувствительность не только на ее зернышки соцветий, но и на похожие белки, которые содержатся в некоторых продуктах питания (фрукты, овощи, семена подсолнечника, специи, напитки на основе полыни, мед и травяные чаи), – комментирует ученый Пермского Политеха.
Пойманные частички сорняка запускают мощную аллергическую реакцию у чувствительных людей: насморк, чихание, слезотечение, зуд и даже приступы астмы. Это может приводить к воспалению, расширению сосудов, отекам тканей и сужению дыхательных путей.
– Если аллергию на амброзию не лечить, она может усугубиться и вызвать опасные для жизни состояния, такие как отек Квинке и анафилактический шок. Это происходит потому, что постоянное воздействие белков приводит к сильной активации иммунной системы и выделению большого количества гистамина и других веществ. При отеке Квинке жидкость быстро скапливается в тканях лица, горла и других органов, вызывая сильный отек и затруднение дыхания. Анафилактический шок — еще более тяжелая реакция, которая развивается в результате повторного попадания в организм аллергена. Она характеризуется резким падением давления, нарушением дыхания, в результате чего может наступить потеря сознания. Без своевременной помощи возможен летальный исход, – дополняет Никита Кифель.
Наиболее уязвимыми группами населения являются дети в возрасте от пяти до 12 лет, чья иммунная система находится в стадии активного формирования. Также относятся жители городов, люди с наследственной предрасположенностью, у которых при наличии аллергии у обоих родителей риск развития реакции достигает 80%, а также пациенты с диагностированной бронхиальной астмой. Это сорняковое растение провоцирует приступы у 40% людей с этим заболеванием.
Для аллергиков в сезон цветения амброзии в первую очередь стоит ограничить пребывание на улице, особенно в утренние часы, когда концентрация пыльцы особенно высока. Также необходима регулярная влажная уборка помещений и использование медицинских масок и респираторов.
Минимизация контакта с одеждой и поверхностями, на которых могут осесть пыльца является одним из методов профилактики. Это позволяет уменьшить перенос аллергенов в дом и снижает риск повторного вдыхания частиц.
– Современные методы лечения аллергии на амброзию включают антигистаминные препараты. Также применяются кортикостероиды – специальные гормоны для уменьшения воспаления. Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) заключается во введении в организм малых доз раздражителя для снижения чувствительности к нему. Кроме того, могут использоваться стабилизаторы мембран иммунных клеток – «защитные заглушки» для аллергенов. Важно проконсультироваться с врачом для подбора наиболее подходящего метода лечения, – объясняет эксперт ПНИПУ.
