Восточные балты возили лошадей для языческих жертвоприношений из Скандинавии

Европейские археологи засомневались, действительно ли балты эпохи викингов приносили в жертву лошадей местных пород. В поисках ответа они провели изотопный анализ сохранившихся зубов животных и нашли неожиданное доказательство демократизации таких ритуалов.

Тысячу лет назад некоторые люди, населявшие восточную Балтию, не знали письменности. Но совершали ритуальные жертвоприношения, часто довольно жестокие. Благодаря им современные ученые могут узнать детали быта древних язычников. Например, те ритуально убивали лошадей, причем способов была масса. Их могли обезглавливать, четвертовать или вовсе хоронить заживо — в упряжи и без. Порой лошадь погребали вместе с всадником или их обоих сжигали. Также существовали обычаи захоранивать несколько животных в одной могиле.

Долго считалось, что в таких ритуалах обычно использовали самцов, причем местных пород. О том, что в жертву приносили именно коней, свидетельствовало как строение скелетов, так и наличие клыков. Есть объяснение, согласно которому коней погребали именно с воинами, то есть в мужских могилах, чтобы викинги после смерти верхом на скакунах прибыли в Вальхаллу. Животных выращивали на территории Балтии, хотя в IX-XIII веках этот регион из-за выгодного приморского положения активно торговал с внешним миром.

Группа археологов из Великобритании и Восточной Европы решила перепроверить, действительно ли древние балты погребали только местных лошадей. Для этого исследователи собрали скелетные образцы животных из девяти мест на территории современной Польши, Литвы и Калининградской области (Россия), датируемые периодом с I по XIII век. Они проанализировали их ДНК, чтобы определить пол, а также изотопный состав зубов, чтобы узнать их происхождение. Результаты научной работы опубликованы в журнале Science Advances.

Генетический анализ выявил, что 34% костей принадлежали кобылам, а 66% — коням. Такой половой дисбаланс ученые объяснили экономической значимостью самок — тогдашние европейцы ели ферментированное лошадиное молоко. А самцы годились в жертву, возможно, потому, что олицетворяли мужество и агрессию.

Карта восточной части Балтийского региона. Расположение мест проведения исследований и значения биодоступного стронция для восточной части Балтийского региона / © Science Advances, Katherine M. French et al.

Затем ученые сравнили содержание изотопов стронция в лошадиных зубах с местной концентрацией в почве, листьях и фауне. Три лошади показали радиоизотопные значения, не соответствующие балтийскому региону: Алейка и Холмы в Калининградской области и Марвеле (Marvelė) в Литве. С помощью статистического анализа авторы проверили, какова вероятность, что эти животные провели молодость в других частях Европы. Самым вероятным регионом происхождения оказалась Фенноскандия, а конкретно — восточная и центральная Швеция или юг Финляндии.

Радиоуглеродный анализ показал, что лошадь из Марвеле принесли в жертву в 1115 ± 80 году нашей эры, а из Алейки — в 1225 ± 50 году нашей эры. Для третьего животного примерный период смерти удалось определить только по могильным предметам соседних погребений — либо VIII-X, либо XI-XII века. То есть импортные для балтов лошади датируются эпохой викингов или поздним железным веком.

Возник вопрос: как фенноскандских лошадей приобрели? К XI веку в Европе уже наладились торговые сети через Балтику. В могиле лошади из Алейки ученые нашли предметы, которые можно было встретить в тогдашних торговых лавках, — авторы предположили, что владелец животного был торговцем. Но возможно, эти лошади путешествовали вместе со своими скандинавскими хозяевами-язычниками, которые принесли их в жертву на манер балтов.

Либо же эти животные доказывают конную торговлю и набеги в эпоху викингов, но в любом случае, как пишут исследователи, очевидно, что лошади пересекали море на кораблях, а само жертвоприношение стало доступно не только знатным и богатым людям.

«Языческие балтийские племена явно закупали лошадей за границей у своих христианских соседей и одновременно сопротивлялись обращению в их религию. Это новое понимание жертвоприношения лошадей подчеркивает динамичные и сложные отношения между языческими и христианскими общинами в то время», — отметил соавтор исследования Ричард Мэджвик.

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