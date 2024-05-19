  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Андрей Папиш
1

Восточные балты возили лошадей для языческих жертвоприношений из Скандинавии

3.6

Европейские археологи засомневались, действительно ли балты эпохи викингов приносили в жертву лошадей местных пород. В поисках ответа они провели изотопный анализ сохранившихся зубов животных и нашли неожиданное доказательство демократизации таких ритуалов.

Археология
# Балтика
# викинги
# жертвоприношения
# лошади
# похоронные ритуалы
Балты-язычники ритуально убивали лошадей по-разному
Балты-язычники ритуально убивали лошадей по-разному: погребали заживо в упряжи и без, сжигали или расчленяли их тела, вместе с всадником или захоранивали в одной могиле несколько животных / © Phys.org, Mirosław Kuzma.

Тысячу лет назад некоторые люди, населявшие восточную Балтию, не знали письменности. Но совершали ритуальные жертвоприношения, часто довольно жестокие. Благодаря им современные ученые могут узнать детали быта древних язычников. Например, те ритуально убивали лошадей, причем способов была масса. Их могли обезглавливать, четвертовать или вовсе хоронить заживо — в упряжи и без. Порой лошадь погребали вместе с всадником или их обоих сжигали. Также существовали обычаи захоранивать несколько животных в одной могиле.

Долго считалось, что в таких ритуалах обычно использовали самцов, причем местных пород. О том, что в жертву приносили именно коней, свидетельствовало как строение скелетов, так и наличие клыков. Есть объяснение, согласно которому коней погребали именно с воинами, то есть в мужских могилах, чтобы викинги после смерти верхом на скакунах прибыли в Вальхаллу. Животных выращивали на территории Балтии, хотя в IX-XIII веках этот регион из-за выгодного приморского положения активно торговал с внешним миром.

Группа археологов из Великобритании и Восточной Европы решила перепроверить, действительно ли древние балты погребали только местных лошадей. Для этого исследователи собрали скелетные образцы животных из девяти мест на территории современной Польши, Литвы и Калининградской области (Россия), датируемые периодом с I по XIII век. Они проанализировали их ДНК, чтобы определить пол, а также изотопный состав зубов, чтобы узнать их происхождение. Результаты научной работы опубликованы в журнале Science Advances.

Генетический анализ выявил, что 34% костей принадлежали кобылам, а 66% — коням. Такой половой дисбаланс ученые объяснили экономической значимостью самок — тогдашние европейцы ели ферментированное лошадиное молоко. А самцы годились в жертву, возможно, потому, что олицетворяли мужество и агрессию.

Карта восточной части Балтийского региона. Расположение мест проведения исследований и значения биодоступного стронция для восточной части Балтийского региона / © Science Advances, Katherine M. French et al.

Затем ученые сравнили содержание изотопов стронция в лошадиных зубах с местной концентрацией в почве, листьях и фауне. Три лошади показали радиоизотопные значения, не соответствующие балтийскому региону: Алейка и Холмы в Калининградской области и Марвеле (Marvelė) в Литве. С помощью статистического анализа авторы проверили, какова вероятность, что эти животные провели молодость в других частях Европы. Самым вероятным регионом происхождения оказалась Фенноскандия, а конкретно — восточная и центральная Швеция или юг Финляндии.

Радиоуглеродный анализ показал, что лошадь из Марвеле принесли в жертву в 1115 ± 80 году нашей эры, а из Алейки — в 1225 ± 50 году нашей эры. Для третьего животного примерный период смерти удалось определить только по могильным предметам соседних погребений — либо VIII-X, либо XI-XII века. То есть импортные для балтов лошади датируются эпохой викингов или поздним железным веком.

Возник вопрос: как фенноскандских лошадей приобрели? К XI веку в Европе уже наладились торговые сети через Балтику. В могиле лошади из Алейки ученые нашли предметы, которые можно было встретить в тогдашних торговых лавках, — авторы предположили, что владелец животного был торговцем. Но возможно, эти лошади путешествовали вместе со своими скандинавскими хозяевами-язычниками, которые принесли их в жертву на манер балтов.

Либо же эти животные доказывают конную торговлю и набеги в эпоху викингов, но в любом случае, как пишут исследователи, очевидно, что лошади пересекали море на кораблях, а само жертвоприношение стало доступно не только знатным и богатым людям.

«Языческие балтийские племена явно закупали лошадей за границей у своих христианских соседей и одновременно сопротивлялись обращению в их религию. Это новое понимание жертвоприношения лошадей подчеркивает динамичные и сложные отношения между языческими и христианскими общинами в то время», — отметил соавтор исследования Ричард Мэджвик.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Археология
# Балтика
# викинги
# жертвоприношения
# лошади
# похоронные ритуалы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Май
1000
Появление ядра и первых многоклеточных
Medio Modo
Москва
Лекция
19 Май
Бесплатно
На острие науки
ВДНХ
Москва
Лекция
19 Май
Бесплатно
Бактериофаги — вирусы бактерий
ВДНХ
Москва
Лекция
19 Май
Бесплатно
Экзопланеты — миры иных звезд
ВДНХ
Москва
Лекция
19 Май
Бесплатно
Мифы вакцинации
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
19 Май
Бесплатно
Перевод в эпоху искусственного интеллекта
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
21 Май
Бесплатно
Российская полевая артиллерия в эпоху наполеоновских войн
ГПИБ
Москва
Лекция
22 Май
Бесплатно
Семиотика как наука будущего и органон гуманитарных дисциплин
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
22 Май
Бесплатно
Первые наборы покорителей космоса в США и СССР
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 12:12
Игорь Байдов

В Британии разрабатывают новое «энергетическое оружие», стоимость выстрела которого обойдется в считаные центы

Не успели утихнуть разговоры об испытании нового британского лазерного оружия, как правительство этой страны выпустило очередной пресс-релиз, в котором рассказало о работе над еще одной установкой против беспилотников. Эксперты считают, что это оружие — альтернатива дорогостоящим ракетам. Стоимость выстрела из него составит чуть больше 10 центов.

Оружие и техника
# оружие направленной энергии
# энергетическое оружие
Позавчера, 11:04
Ольга Иванова

Биологи впервые показали неслучайность использования орудий труда выдрами

Умение пользоваться орудиями труда у морских выдр известно давно, однако реальную пользу для их организма измерить непросто. Американские ученые впервые узнали, какие преимущества дает выдрам такой подход. Особенно это касается самок.

Биология
# выдры
# инструменты
# камни
# морские выдры
# орудия труда
Вчера, 11:18
Полина Меньшова

Вечерние тренировки оказались полезнее утренних

При гипертонии пациентам рекомендуют аэробные тренировки, включающие в себя, например, ходьбу, бег, танцы, езду на велосипеде. Но такая физическая нагрузка положительно влияет на артериальное давление только в вечернее время, выяснили физиологи из Бразилии и США.

Медицина
# артериальная гипертензия
# артериальное давление
# аэробные тренировки
# гипертония
14 мая
Ольга Иванова

Люди положительно отнеслись к идее мести

Международная группа исследователей пришла к выводу, что месть — куда более положительное явление для многих, чем может показаться на первый взгляд. Правда, важны условия ее свершения.

Психология
# месть
# моральная оценка
# осуждение других
# удовлетворение
Позавчера, 12:12
Игорь Байдов

В Британии разрабатывают новое «энергетическое оружие», стоимость выстрела которого обойдется в считаные центы

Не успели утихнуть разговоры об испытании нового британского лазерного оружия, как правительство этой страны выпустило очередной пресс-релиз, в котором рассказало о работе над еще одной установкой против беспилотников. Эксперты считают, что это оружие — альтернатива дорогостоящим ракетам. Стоимость выстрела из него составит чуть больше 10 центов.

Оружие и техника
# оружие направленной энергии
# энергетическое оружие
13 мая
Дарья Г.

Альтернатива темной материи не выдержала проверку Сатурном

Нужна ли темная материя для объяснения движения космических тел? Видимо, все же нужна. Астрофизики попробовали «помирить» альтернативную гипотезу с наблюдениями в окрестностях Солнечной системы и даже внутри нее — с орбитой Сатурна. Для фанатов MOND результаты оказались неутешительными.

Астрономия
# «Кассини»
# MOND
# гравитация
# космологическая модель
# Сатурн
24 апреля
Ольга Иванова

Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве

Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.

Психология
# избегание
# одиночество
# романтические отношения
# тип привязанности
# тревога
15 мая
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
3 мая
Василий Парфенов

Океанологи решили полувековую загадку появления антарктической полыньи размером с две Швейцарии

Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
# океан
# океанические течения
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Восточные балты возили лошадей для языческих жертвоприношений из Скандинавии

    Только что

  2. Вечерние тренировки оказались полезнее утренних

    Вчера, 11:18

  3. В ПНИПУ рассказали, как охотится клещ и чем опасен, кроме энцефалита

    Позавчера, 14:25

  4. Астрономы нашли древнейшую пару сливающихся массивных черных дыр

    Позавчера, 13:59
Выбор редакции

Что такое микрочастицы и угрожают ли они человеку? А микропластик?

12 мая

Последние комментарии

Devaki 5
1 час назад
Николай, сейчас Вам будет проще подняться на неё. Поскольку курды настолько гостеприимны, улыбчивы и отзывчивы что все тяготы пути преодолеваешь в

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Юлия К
1 час назад
Я зачем на историка училась пять лет? История- не наука?

«Милое» прошлое: 6 реальных исторических фактов, которые можно разглядеть в «Игре престолов»  «Милое» прошлое: 6 реальных исторических фактов, которые можно разглядеть в «Игре престолов»  

Вероника Акинорев
2 часа назад
Александр, спасибо, Ваш ответ просто супер!✌️

Альтернатива темной материи не выдержала проверку СатурномАльтернатива темной материи не выдержала проверку Сатурном

Георгий Сологян
2 часа назад
Serge, армянский, грузинский и албанский, т.е. три месроповских алфавита отличаются от эфиопского, как, например, латиница от арабской вязи.

Читала в различных источниках (преимущественно азербайджанских), что армянский алфавит начертал не Маштоц, а некий грек. Правда ли это?Читала в различных источниках (преимущественно азербайджанских), что армянский алфавит начертал не Маштоц, а некий грек. Правда ли это?

Mikhail Khramov
7 часов назад
"более высокой солнечной активностью, которая нагревает океаны" OMG! Сколько энергии прилетело на Землю с последней солнечной активностью и

Майские геомагнитные бури могут вызвать серию ураганов на ЗемлеМайские геомагнитные бури могут вызвать серию ураганов на Земле

Иван Колупаев
9 часов назад
Алхас, в латинском переводе Библии сказано "super montes Armeniae" то есть на горах Армении. В целом исследователи сходятся в мнении что речь идет о речь идёт

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Иван Колупаев
10 часов назад
Алхас, так армяне и есть потомки народа Урарту https://www.armmuseum.ru/news-blog/urartu-is-the-first-armenian-state-part-1#

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Qwea Ertie
10 часов назад
Roman, в Ереване говорят - "находится на территории Западной Армении". И подмигивают. Что, технически, правда даже и без подмигиваний. Действительно

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Алхас Аслан
10 часов назад
Roman, Кто тебе сказал что Арарат это армянское слово. Арарат от Урарту, это слово было ещё до прихода в регион индоевропейских народов.

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Алхас Аслан
10 часов назад
Serge, Арарат не армянское название. Это название встречается в Библии, и этимология слова семитское.

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Иван Колупаев
13 часов назад
Александр, и даже несколько. Но они либо уступали по эффективности, либо не пошли в серию. Хотя Raketen-Vielfachwerfer внешне выглядели похоже и даже

Технологии победы: почему фашисты так и не разгадали секрет «Катюши»Технологии победы: почему фашисты так и не разгадали секрет «Катюши»

Николай Ц.
13 часов назад
"Производство велось поршневым способом при температуре в 900 градусов Цельсия." Сомнительная температура для нитроцеллюлозного пороха.

Технологии победы: почему фашисты так и не разгадали секрет «Катюши»Технологии победы: почему фашисты так и не разгадали секрет «Катюши»

Александр Панов
14 часов назад
У немцев своя была.

Технологии победы: почему фашисты так и не разгадали секрет «Катюши»Технологии победы: почему фашисты так и не разгадали секрет «Катюши»

Александр Панов
14 часов назад
Сергей, темная, та которая не излучает.

Альтернатива темной материи не выдержала проверку СатурномАльтернатива темной материи не выдержала проверку Сатурном

Иван Колупаев
14 часов назад
Коко, "сексизм" значит... так я все же угадал, небинарный вы наш 😉 Ой, легко же вы палитесь со своим невпупенным IQ, который впрочем не спешите

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Коко Шанель
14 часов назад
Эх, Иван, Иван, на те же грабли. Оценивать уровень комментария Вы не можете т.к. являетесь заинтересованной стороной, мои же комментарии были по сути

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Josheph Melton
15 часов назад
Голая наука, стало быть.

«Милое» прошлое: 6 реальных исторических фактов, которые можно разглядеть в «Игре престолов»  «Милое» прошлое: 6 реальных исторических фактов, которые можно разглядеть в «Игре престолов»  

Николай Ц.
15 часов назад
Lion, по крайней мере можно отметить, что гора Арарат находится на так называемом Армянском нагорье (и входит в его состав и группу его вершин),

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Serge Safarian
16 часов назад
Кстати, ЗАКАвказские таТАРЫ, или сокращённо - ЗАКА-ТАРЫ, не устают заявлять о "схожести" армянского алфавита и алфавита геэз из Эфиопии. Однако,

Читала в различных источниках (преимущественно азербайджанских), что армянский алфавит начертал не Маштоц, а некий грек. Правда ли это?Читала в различных источниках (преимущественно азербайджанских), что армянский алфавит начертал не Маштоц, а некий грек. Правда ли это?

Serge Safarian
16 часов назад
Goderdzi, интересно узнать : а вы читали КАРТЛИС ЦХОВРЕБА?

Читала в различных источниках (преимущественно азербайджанских), что армянский алфавит начертал не Маштоц, а некий грек. Правда ли это?Читала в различных источниках (преимущественно азербайджанских), что армянский алфавит начертал не Маштоц, а некий грек. Правда ли это?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить