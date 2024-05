Blue Origin впервые за два года отправила людей в суборбитальный космический полет

Миссия NS-25 стала первой после длительной приостановки полетов New Shepard — полностью многоразового суборбитального носителя и корабля. Джефф Безос, владелец Amazon, 24 года назад создавший компанию Blue Origin, некогда планировал, что этот носитель станет базой для серьезной выручки от космического туризма.

В 17.46 по Москве ракета и корабль New Shepard взлетели с частного ранчо в Техасе, где находится стартовая площадка Blue Origin. Менее, чем через три минуты корабль достиг высоты более 100 километров, официальной границы космоса. На борту корабля шесть человек, включая Эда Дуайта — старейшего из когда-либо летавших в космос людей (90 лет и 8 месяцев). Таким образом, этот полет нацеливался и на ликвидацию известной несправедливости, допущенной в отношении Дуайта.

© YouTube

Эд Дуайт был первым чернокожим кандидатом в астронавты, поступившим на курсы подготовки к полету. Требование об отборе такого кандидата было личной инициативой братьев Кеннеди (они выступали против расовой сегрегации), игравших ключевую роль в американской политике начала лунной гонки (собственно, один из них ее и запустил).

Эд Дуайт во время своей службы в вооруженных силах США / © Wikimedia Commons

Однако после убийства старшего из братьев Кеннеди и незадолго до убийства второго, руководство NASA решило, что в связи с кончиной политического заказчика на наличие у Агентства чернокожего астронавта, того можно не доводить до полетов в космос. Под соответствующим давлением Эд Дуайт был вынужден уволиться. В качестве причины он указывал «расистскую политику», заставившую его покинуть как NASA, так и вооруженные силы США, где он служил до того капитаном.

После увольнения он был скульптором и художником, в 2020-м году его назвали почетным членом космических сил США, однако в общественном сознании он всегда оставался примером необоснованной сегрегации со стороны NASA. Новый полет — очевидный шаг Джеффа Безоса по исправлению этой несправедливости.

New Shepard — полностью многоразовая ракета и корабль, общей массой не более 75 тонн, диаметров 3,7 метра и высотой 17 метров. Ракета одноступенчатая, использует кислород-водородный многоразовый двигатель BE-3. Примерно через 2 минут 50 секунд после старта ракета отделяется от капсулы и садится с целью повторного использования, а капсула, с внутренним объемом в 15 кубических метров, достигает высоты несколько выше линии Кармана (сто километров). Сразу после отключения двигателей (но еще до достижения линии Кармана) в корабле на короткое время наступает невесомость. Посадка в конце полета осуществляется за счет парашютов, скорость соударения с поверхностью составляет 24 километра в час.

Плюсом ракеты с точки зрения разработчиков называют то, что она весьма малой массы и габаритов — суборбитальные полеты требуют сравнительно небольших затрат энергии. При этом места для туристов там продавались по цене до 28 миллионов долларов, что довольно много. Особенный упор Джефф Безос делал на безопасности корабля своей компании, оснащенного системой аварийного спасения. Сам глава Amazon в 2021 году совершил полет на New Shepard, демонстрируя уверенность в его безопасности.

Члены экипажа пуска New Shepard 19 мая 2024 года. Эд Дуайт сидит в центре, в спортивном костюме / © Blue Origin

Однако 12 сентября 2022 года, во время полета без людей на борту (только с научным оборудованием для экспериментов в невесомости), система испытала серьезную турбулентность из-за проблемы с соплом. После этого полеты New Shepard приостановили на 15 месяцев, а пилотируемый решились повторить только сейчас. Так много времени понадобилось из-за изменения конструкции камеры сгорания двигателя. Компания пошла на это, чтобы гарантировать себя от повторов подобных событий в будущем.

На сегодня «окно возможностей» для New Shepard не выглядит большим. Доводится Starship, носитель и корабль, один полет которого должен быть не дороже New Shepard. Но в отличие от него, Starship будет совершать полноценные орбитальные полеты, куда сможет выводить не шесть человек, как корабль конкурента, а, в теории, до сотен. Конкурировать с ним в смысле космического туризма Blue Origin не сможет, несмотря на то, что она начала работу в космической отрасли раньше SpaceX. Поэтому каждый успешный полет New Shepard до начала пилотируемых полетов Starship имеет для Безоса большое значение.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.