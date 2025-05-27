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Найден древнейший отпечаток человеческого пальца
В центральной части Испании археологи нашли камень, по форме напоминающий человеческое лицо. Примечателен он тем, что на нем прямо по центру нанесена красная точка. Ученые потратили три года, чтобы исключить случайность и найти веские доказательства в поддержку своей гипотезы: более 40 тысяч лет назад красную точку намеренно поставил неандерталец, а, значит, это древнейшее свидетельство отпечатка пальца представителя рода Homo. Кроме того, авторы нового исследования полагают, что сама находка может быть неопровержимым доказательством наличия абстрактного мышления у неандертальцев.
Уже не одно десятилетие в научном сообществе ведутся споры: обладали ли неандертальцы (Homo neanderthalensis) — представители рода людей (Homo) — абстрактным мышлением, выраженным через искусство. Долгое время эксперты полагали, что это прерогатива лишь Homo sapiens. Остальные виды Homo не имели такой «суперспособности». Зачастую неандертальцы воспринимались учеными как люди, лишенные творческого начала.
Однако находки последних лет пошатнули эту гипотезу. В 2018 году в пещере Куэва-де-Ардалес на юге Испании археологи обнаружили наскальные рисунки возрастом не менее 64 тысяч лет. Три года спустя в пещере Айнхорнхеле у подножия гор Гарц в Германии исследователи нашли фалангу гигантского оленя с искусной гравировкой. Возраст находки 51 тысяча лет. Поскольку в то время Homo sapiens еще не заселили Центральную Европу, появилась версия, что это дело рук неандертальцев.
Но проблема с такого рода находками в том, что по поводу них нет научного консенсуса — можно ли их считать искусством или это проявления бытовой деятельности. Последнее открытие, по-видимому, добавляет аргументов в пользу гипотезы, что неандертальцы не уступали в креативности нашему виду. Они, вероятно, видели вокруг себя намного больше, чем просто вещи.
В 2022 году команда испанских археологов под руководством Давида Альвареса Алонсо (David Alvarez Alonso) из Мадридского университета Комплутенсе проводила раскопки на юге страны в пещере Сан-Ласаро. Среди камней исследователи заметили овальный булыжник длиной 20 сантиметров. Он выделялся среди всех остальных, так как по форме напоминал человеческое лицо с углублениями на месте рта и глаз. Рядом с камнем специалисты нашли орудия, типичные для неандертальцев.
Внимание ученых привлекла красная точка на булыжнике, которая имитировала нос. Алонсо и его коллеги обратились за помощью к экспертам-криминалистам из местной полиции, чтобы они помогли пролить свет на ее происхождение.
Анализ показал, что красную точку на поверхность булыжника нанесли пальцем, предварительно обмакнув в охру — природный пигмент, состоящий из гидрата окиси железа с примесью глины. Интересно, что охру археологи не нашли ни в самой пещере, ни в ее окрестностях. Значит, заключили ученые, ее принесли с собой из другого места.
Выяснилось, что отпечаток принадлежал взрослому неандертальцу, который жил 43 тысячи лет назад. Таким образом, это древнейший полный отпечаток человеческого пальца, обнаруженный на сегодняшний день.
Намеренно или нет неандерталец оставил свой отпечаток? Алонсо вместе с командой тщательно изучили булыжник и исключили его бытовое использование. На камне нет следов ударов или скобления.
«Если бы точка появилась случайно, она бы оказалась в другом месте, а не прямо по центру воображаемого лица. Мы полагаем, что ее нанесли намеренно, чтобы обозначить нос», — пояснил Алонсо.
Еще один важный вопрос — зачем представитель рода Homo нанес эту точку. Ученые предполагают, что неандерталец разглядел в камне лицо из-за эффекта парейдолии — психологического феномена, при котором мозг склонен видеть лица в случайных неодушевленных объектах или узорах.
По мнению Алонсо, неандерталец наткнулся на булыжник, очертания и углубления которого привлекли его внимание. Вероятно, сходство с вытянутым лицом заставило неандертальца взять камень в руки, изучить и, в конце концов, обмакнуть один из пальцев в охру и прижать к тому месту, где должен был находиться нос. Иными словами, неандерталец наполнил этот камень смыслом, пытаясь его одушевить: это один из признаков творчества.
Согласно выводам испанских археологов, их находка — подтверждение того, что у Homo neanderthalensis и Homo sapiens были схожие когнитивные способности. Неандертальцы не только охотились и выживали, но и с большой долей вероятности видели вокруг себя не просто полезные вещи, а нечто большее.
Алонсо и его коллеги считают, что неандертальцы, вымершие почти 40 000 лет назад, были способны к художественному и символическому творчеству, а значит, современные люди не первые, кто использовал искусство в качестве средства самовыражения.
Научная работа опубликована в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.
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