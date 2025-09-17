Уведомления
Набор инструментов, найденный в Чехии, показал, что древние охотники носили в своей «сумке»
На юго-востоке Чехии археологи обнаружили не просто отдельные артефакты, а целый набор инструментов, который 30 тысяч лет назад носил с собой охотник-собиратель. Открытие дает представление о повседневной жизни этих людей, населявших территорию современной Центральной Европы.
История находки началась в 2009 году, когда в Павловских горах обрушилась проселочная дорога. Появившийся провал обнажил участок, где находилась стоянка охотников-собирателей. Ученые приступили к раскопкам, а спустя 12 лет добрались до культурного слоя, в котором нашли артефакты возрастом от 29,5 до 30,2 тысячи лет. Участку присвоили название Миловице IV.
Среди костей лошадей и северных оленей обнаружили нечто особенное — набор из 29 каменных предметов. Они лежали так, будто их завернули в кожаный мешок, который давно сгнил.
Уникальность открытия именно в «комплектности». Ученые нашли не случайный набор артефактов, а личную собственность одного человека, его повседневный рабочий комплект.
Предметы включали ножи и острые наконечники, предназначенные для охоты, снятия шкур, разделки туш, и инструменты для рубки деревьев. Все орудия имели следы активного использования. Некоторые сохранили следы крепления к деревянным или костяным рукояткам. На части наконечников выявили микроскопические следы от ударов. Один из них, по всей видимости, служил острием копья или стрелы.
Особый интерес вызвало происхождение камня для орудий. Серия анализов показала, что примерно две трети инструментов изготовили из кремня, добытого из ледниковых отложений как минимум в 130 километрах к северу от стоянки. Если учесть извилистые тропы, которых было достаточно много на пути к ледниковым отложениям, реальное расстояние, преодоленное охотником-собирателем, могло быть значительно больше.
Что касается остальных инструментов, вероятно, их создали из кремня, который повсеместно встречается на западе Словакии, примерно в 100 километрах к юго-востоку от места находки. Пока остается неясным: сам охотник совершал такие дальние экспедиции за сырьем или же получал его через развитую сеть обмена, которая существовала между группами людей?
Не все инструменты в «сумке» были целыми и пригодными к немедленному использованию. Несколько орудий были изготовлены из старых заготовок либо сломанных предметов, что говорит о дефиците качественного камня в регионе либо о бережливости хозяина, который не хотел тратить лишние ресурсы.
Некоторые лезвия настолько износились или сломались, что практической пользы уже не несли. Но охотник продолжал хранить их вместе с остальными предметами. Ученые предположили, что он копил их для будущей переработки. Однако не исключен и другой вариант: эти вещи имели для него особую ценность, память об удачной охоте либо дорогом подарке соплеменника.
Научная работа опубликована в издании Journal of Paleolithic Archaeology.
