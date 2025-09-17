Ученый рассказал, чем чреват неправильный прикус

По данным ВОЗ, до 90% населения планеты имеют отклонения в зубочелюстной системе. В ряде случаев даже малейшие аномалии прикуса могут вызвать значительные нарушения в теле человека — от искривления позвоночника до перекоса таза и заболеваний ЖКТ. Ученый Пермского Политеха рассказал, как формируется прикус, что сильнее влияет на этот процесс — генетика, еда или стресс, почему важно правильно вскармливать младенцев, какие методы лечения предлагает современная ортодонтия и чем они отличаются.

Прикус — это не просто ровные зубы и красивая улыбка, как многие привыкли считать. Это сложная система смыкания верхней и нижней челюстей.

– Здоровой нормой считается ситуация, когда все зубы ровные, без скученности и промежутков, имеют одинаковую высоту и стоят в пределах своего ряда. Важны и корректные взаимоотношения: верхние передние зубы должны перекрывать нижние примерно на треть своей высоты, а жевательные поверхности боковых зубов — находиться в плотном контакте для эффективного пережевывания пищи, – комментирует Владислав Никитин, доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ, кандидат физико-математических наук.

В отличие от стоматолога-терапевта, к которому мы бежим с острой болью, визит к ортодонту часто откладывается «на потом», пока проблема не перестанет быть чисто эстетической.

– К сожалению, многие пациенты приходят к ортодонту уже на этапе осложнений, когда неправильный прикус привел к болевому синдрому в области жевательных мышц, дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, проблемам с пережевыванием пищи или головным болям. Это уже достаточно запущенная история, – поясняет ученый ПНИПУ. – Идеальный сценарий – это ранняя диагностика. Особенно у детей, чей прикус находится в стадии формирования. Если к 5-6 годам видны значительные отклонения, например, челюсти сильно несоразмерны или зубы прорезаются вне зубного ряда, это прямое показание к визиту к ортодонту. Не нужно ждать, пока проблемы перейдут из эстетической плоскости в функциональную и начнут причинять боль. Современная ортодонтия позволяет эффективно направлять рост челюстей в детском возрасте, что часто помогает избежать серьезного лечения в будущем.

От челюсти к пяткам: чем неправильный прикус вредит всему организму

По словам эксперта, нарушения прикуса могут стать причиной для серьезных функциональных расстройств во всем организме. Тело человека — это единая система, где челюсти, череп, позвоночник и таз тесно взаимосвязаны сложной сетью мышц, фасций, нервов и связок. Дисбаланс в одном звене неизбежно запускает цепную реакцию изменений в других.

– В ряде случаев даже незначительная аномалия прикуса способна запустить каскад нарушений по всему телу, – поясняет эксперт ПНИПУ, – страдает вся костно-мышечная система: возникает постоянное мышечное напряжение, перекос таза, изменение положения коленей и стоп. Это происходит из-за того, что при нарушении в одной из систем в организме человека, остальные пытаются адаптироваться к этому новому состоянию.

Это компенсаторный механизм имеет далекоидущие последствия. Чтобы стабилизировать положение головы, возникает хроническое напряжение мышц шеи и плечевого пояса. Это, в свою очередь, влияет на осанку, провоцируя искривление позвоночника, хронические боли в спине, мигрени и головокружения. Дисбаланс не останавливается на этом: возникает перекос таза, что ведет к изменению положения коленей и стоп. Таким образом, проблема, начавшаяся в полости рта, буквально «спускается» до самых пяток.

Кроме того, неправильный прикус часто приводит к некачественному пережевыванию пищи. Крупные неоднородные комки создают для желудка повышенную нагрузку в процессе переваривания. Это приводит к тяжести в животе, вздутию и может способствовать развитию гастрита и других заболеваний ЖКТ.

Не только генетика: как еда и стресс меняют прикус?

Ровные зубы сегодня – не гарантия идеального прикуса в будущем. Прикус – это динамическая система, которая может меняться на протяжении жизни человека под влиянием различных факторов, и эти изменения заметны даже в масштабе целых поколений.

– Возрастные изменения – одна из ключевых причин. Со временем зубы могут смещаться из-за потери соседних, а опорная система ослабевает: снижается плотность костной ткани, десны теряют эластичность, что увеличивает подвижность зубов и повышает риск их утраты, – объясняет ученый ПНИПУ.

Помимо естественного старения, к смещению могут привести некачественно установленные коронки, пломбы и мосты, а также развитие таких патологий, как артрит височно-нижнечелюстного сустава или пародонтит.

– Интересно, что в масштабе поколений особенно заметно, как прикус у современных людей становится все хуже, по сравнению с предками. Это во многом связано с питанием и привычками. Так, переход с жесткой натуральной пищи на мягкую и переработанную снизил нагрузку на зубочелюстную систему в период ее формирования. Например, частое употребление пюреобразной пищи в детском возрасте, когда ребенок уже способен жевать, не способствует правильному развитию челюстей, – поясняет эксперт ПНИПУ.

Также свою роль играет наследственность. Генетика определяет форму челюстей и зубов, их взаимное положение, цвет и различные аномалии. Если у родителей были маленькие челюсти, скученность зубов или другие специфические дефекты прикуса, высока вероятность, что дети унаследуют эти особенности.

Но генетика решает далеко не все – ключевое влияние оказывают биомеханические факторы, особенно в первые годы жизни человека.

– Так, серьезное значение имеет тип вскармливания младенцев. Использование бутылочек с неправильно подобранной соской вместо вскармливания грудным молоком не создает необходимые нагрузки на челюсть ребенка, что в дальнейшем может привести к формированию аномального прикуса. Стоит отметить, что современные ортодонтические соски способны имитировать нагрузку, схожую с естественным вскармливанием, что минимизирует этот риск, – рассказывает Владислав Никитин.

Помимо питания, на прикусе сказываются и другие процессы: продолжительное сосание пустышки или пальца, привычка грызть карандаши – они нарушают нормальное положение языка и работу мышц. Также проблемы с дыханием: привычка дышать ртом, а не носом, приводит к сужению верхней челюсти, удлинению формы лица и нарушению нормального положения языка.

Эксперт отмечает, что сегодня в особенности на развитие патологии влияет повсеместное повышение уровня стресса. Человек, находящийся в состоянии постоянного напряжения, инстинктивно сильно сжимает челюсти, что приводит к перенапряжению жевательных мышц и может вылиться в бруксизм – непроизвольное скрежетание зубами, которое постепенно стачивает эмаль и нарушает прикус.

Заметить тревожные признаки можно самостоятельно: появление щелей между зубами, изменение формы лица, боль в суставах и жевательных мышцах, затрудненное жевание, необъяснимые головные или шейные боли, повышенная чувствительность зубов. Однако точный диагноз может поставить только врач.

Несмотря на множество аспектов, способных негативно повлиять на зубочелюстную систему в течение жизни, современная ортодонтия предлагает эффективные методы коррекции любых аномалий прикуса.

Брекеты или элайнеры?

Попытки выравнивать зубы известны еще со времен древних цивилизаций. Современная ортодонтия начала формироваться в XVIII-XIX веках, а первые брекет-системы, похожие на нынешние, появились в начале XX века. Их изготавливали из золота, серебра и стали.

Сегодня выбор ортодонтических конструкций стал значительно разнообразнее как по материалам, так и по способам установки. Выбор между ними зависит от клинической ситуации, эстетических предпочтений и образа жизни пациента.

– Исторически первыми и до сих пор наиболее распространенным вариантом остаются брекет-системы. Наружные несъемные конструкции, которые фиксируются на передней поверхности зубов, – это проверенное временем решение. Они просты в уходе и имеют широкий выбор моделей: от дешевых пластиковых, прочных и надежных металлических, до менее заметных, но хрупких и дорогих керамических и сапфировых. Для тех, кому важна полная незаметность, существуют лингвальные системы из металла. Они устанавливаются с внутренней стороны зубов и абсолютно невидимы для окружающих, однако требуют более тщательной гигиены, могут доставлять дискомфорт и увеличивают срок лечения, – объясняет ученый ПНИПУ.

В качестве современной альтернативы брекетам выступают элайнеры – прозрачные съемные каппы из пластика. Их изготавливают индивидуально, например, на 3D-принтере: от 10 до 40 и более штук, каждая из которых немного отличается от предыдущей, обеспечивая небольшое запланированное перемещение зубов. Пациент носит капы последовательно по 1-3 недели, постепенно смещая зубы в нужное положение.

Их ключевая особенность – практически полная незаметность и возможность снимать на время приема пищи или чистки зубов. Однако это более дорогостоящий способ исправления прикуса – лечение обходится в среднем в 1,5–2,5 раза дороже, по сравнению с брекетами.

– Важно понимать, что эти системы решают разные задачи, – объясняет эксперт. – Элайнеры эффективны для коррекции легких и средних аномалий положения зубов, когда требуется провести их незначительное перемещение. В то время как брекет-системы обладают более широким диапазоном действия и применяются для исправления и легких, и даже самых сложных дефектов, включая те, что недоступны для элайнеров.

Правда ли, что брекеты портят эмаль и разрушают зубы?

– Нет, это заблуждение, – комментирует Владислав Никитин, – сами брекеты на это не влияют, но из-за их ношения становится значительно труднее следить за гигиеной полости рта, в частности прочищать промежутки между зубами. Нужно избегать жесткой, липкой и сладкой пищи, которая может повредить конструкцию или стать причиной образования налета. Соответственно, если регулярно следить и тщательно все прочищать, посещать стоматолога для проверок и профессиональной чистки, то можно сохранить зубы и эмаль в целости и сохранности.

В каких случаях устанавливать ортодонтические конструкции нельзя?

Противопоказания к установке брекет-систем включают аллергию на материалы (металл, латекс), тяжелые заболевания пародонта, неконтролируемый диабет, онкологию и психические расстройства, мешающие соблюдению гигиены, что критически важно из-за сложности ухода за конструкцией.

– Для элайнеров ключевыми ограничениями являются сложные аномалии прикуса, требующие хирургии (например, когда зуб или зубы далеко стоят от своего нормального положения), наличие зубов, которые еще не прорезались, значительная деструкция костной ткани, а также недостаточная дисциплина пациента, так как лечение требует соблюдения строгого режима ношения капп. Важно отметить, что некоторые препятствия к постановке элайнеров, такие как пародонтит или зубной камень, – временные и устраняются перед началом лечения, – объясняет ученый ПНИПУ.

Почему зубы стремятся вернуться назад?

Даже идеально ровные зубы после ортодонтического лечения не гарантируют стабильности прикуса на всю жизнь. Всегда есть вероятность их постепенного возврата к исходному, неправильному положению.

– Рецидив происходит, в частности, из-за памяти связок – зуб удерживается в кости их эластичными волокнами, которые после перемещения еще долго находятся в состоянии напряжения и «тянут» зуб обратно, к его старой позиции, – поясняет эксперт ПНИПУ.

Но дело не только в физиологии. Другой причиной может стать первоначальная причина аномалии. Если она не устранена, например, привычка дышать ртом или неправильное глотание, то мышцы языка, губ и щек будут продолжать оказывать прежнее давление на зубы и постепенно сдвигать их назад.

Именно поэтому после снятия брекетов или элайнеров крайне важно зафиксировать достигнутый результат, – отмечает Владислав Никитин. – Для этого врач назначает ношение ретейнеров – специальных конструкций, которые удерживают зубы в новом, правильном положении, пока костная ткань вокруг них окончательно не перестроится, а связки не адаптируются. Срок их ношения обычно вдвое превышает длительность основного лечения, а в отдельных случаях их рекомендуется использовать пожизненно.

Ретейнеры бывают постоянные – в виде тонкой металлической проволоки, которая фиксируется с внутренней стороны передних зубов, и съемные – в виде пластиковых пластин или прозрачных капп, похожих на элайнеры. Часто ортодонты используют комбинированный подход: например, устанавливают несъемный ретейнер на нижние зубы (как наиболее склонные к рецидиву) и назначают съемную каппу на верхнюю челюсть. Это позволяет добиться максимальной эффективности и долговременности результата.

Таким образом, успех ортодонтического лечения – это не только выравнивание зубов, но и комплексная работа по устранению причин патологии и тщательное соблюдение ретенционного режима, что позволяет зафиксировать идеальную улыбку на долгие годы.

