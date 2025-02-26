Люди стали возводить жилища с прямыми углами намного раньше, чем считалось

Среди ученых распространено мнение, что охотники-собиратели строили жилища круглой, куполообразной или даже конусообразной формы. Переход к прямоугольным постройкам случился гораздо позже, с развитием земледелия примерно 10 тысяч лет назад. Авторы нового исследования изучили более сотни древних построек и пришли к неожиданному выводу. Оказалось, уже 12,5 тысяч лет назад охотники-собиратели возводили дома с прямоугольной планировкой, то есть за две тысячи лет до того, как такие конструкции стали доминирующими.

Долгое время археологи были убеждены, что архитектура каменного века развивалась по простой схеме: от круглых и овальных хижин охотников-собирателей к прямоугольным домам первых земледельцев. Такое заключение сделали, изучая древние постройки по всему миру — от Ближнего Востока до Южной Америки.

Когда люди стали обрабатывать землю и перешли к оседлому образу жизни, прямоугольные конструкции казались логичным выбором. Они эффективнее используют пространство и позволяют создавать многокомнатные строения.

Однако авторы нового исследования из Израиля поставили под сомнение этот линейный сценарий «сначала круг, потом прямоугольник». Ученые выяснили, что формы построек среднего каменного века были намного разнообразнее, а сам переход от круглых жилищ к прямоугольным выглядел гораздо сложнее, чем предполагалось.

При изучении древних построек исследователи обычно опирались на ручные замеры и визуальную оценку. Это делало анализы субъективнее, что приводило к чрезмерному упрощению при описании формы зданий. Даже постройки неправильной формы ученые могли охарактеризовать как «округлые» или «прямоугольные».

Ситуация начала меняться с развитием 3D-сканирования. Благодаря алгоритмам появилась возможность измерить форму зданий математически — через углы и линии.

Недавно команда израильских археологов под руководством Хадасы Голдгейер (Hadas Goldgeier) из Еврейского университета в Иерусалиме разработала метод, который превращает планы древних жилищ в цифровые модели. Анализируя направление стен и углы, алгоритм помог оценить, насколько форма близка к идеальному кругу или квадрату.

Таким образом Голдгейер и ее коллеги изучили 118 древних построек в 23 поселениях Леванта, датированных 15-8,5 тысячи лет до нашей эры.

Проанализировав полученные данные, археологи выяснили, что многие жилища из списка не были круглыми, а имели разнообразные формы, включая D-образные формы и неправильные пятиугольники. Планировка некоторых из этих строений вообще предполагала прямые углы (90 градусов).

Самые древние из исследованных построек возвели охотники-собиратели натуфийской культуры, примерно 12 500 — 12 000 лет назад. Значит, их архитекторы использовали прямые углы в зданиях за две тысячи лет до того, как прямоугольные конструкции стали доминирующими в этом регионе.

Исследователи десятилетиями спорят о причинах перехода к прямоугольной архитектуре. Многие считают ключевым фактором практичность: прямоугольные дома проще строить, они экономят материалы (соседние дома могут делить общую стену) и позволяют создавать упорядоченные поселения. Но если прямые углы стали использовать уже 12 тысяч лет назад, почему они не стали стандартом сразу?

«Ответ — в сложности культурных процессов. Возможно, первые прямые углы в жилищах были экспериментом, а массовый переход требовал изменения всего уклада жизни. Например, прямоугольные дома удобнее для хранения запасов, что очень важно для земледельческих обществ. Но натуфийцы, будучи охотниками-собирателями, в таком не нуждались», — объяснила Голдгейер.

По мнению археолога, переход к прямоугольным постройкам, вероятно, стал результатом проб и ошибок, а не внезапным озарением.

Открытие использования прямых углов в постройках задолго до расцвета земледелия ставит под сомнение идею о том, что геометрия домов связана только с переходом к оседлому образу жизни. Возможно, строительство такого рода жилищ требовало коллективных усилий, что могло ускорить социальные изменения в обществе охотников-собирателей.

Выводы команды Голдгейер требуют пересмотра не только истории древней архитектуры, но и представлений о развитии человечества. Общества охотников-собирателей были более изобретательны, чем кажется. Прямые углы в их жилищах — не просто деталь, а признак сложного мышления, способного нарушать шаблоны задолго до появления городов и письменности.

Научная работа опубликована в журнале Archaeological Research in Asia.

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