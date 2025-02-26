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Изучена связь типа личности геймера с его персонажем
Во время часовой сессии игры в популярный 3D-шутер DOOM киберпсихологи ННГУ имени Н.И. Лобачевского регистрировали сердечный ритм игроков и вели запись игрового процесса. Затем динамику очков здоровья персонажа сопоставили с ритмом сердца и типом личности игрока. Результаты исследований могут найти применение в разработке компьютерных игр, фиджитал-спорте и тренировках киберспортсменов.
Как отметили ученые, это одно из первых в мире научных исследований, где состояние человеческого организма было сопоставлено со здоровьем игрового персонажа. Проект нацелен на развитие технологий биологической обратной связи в гейминге, а также на повышение психологической безопасности игроков.
«К участию в эксперименте приглашали всех желающих, без специальных требований. В итоге подобралась группа от 18 до 37 лет. По результатам установили, что состояние игрока изменяется в зависимости от получения персонажем урона. Более того, эти изменения связаны с психологическим профилем человека. Например, интроверты “замыкаются” на своем аватаре, болезненно переживая то, что с ним происходит. А лидерами по количеству выявленных связей стали самодостаточные и уживчивые люди – в науке их относят к типу “сдержанность”. Их организм наиболее гибко приспосабливается к тому, что происходит в игре», –рассказала автор исследования, старший преподаватель кафедры киберпсихологии ННГУ Валерия Вяхирева.
«Эти закономерности открывают возможности для создания уникального геймплея, который откликается на психологическое состояние игрока в реальном времени. В том числе это важно для игр, ориентированных на людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, благодаря этим данным, игра сможет учитывать уровень стрессоустойчивости игроков, ведь стресс “геймера” может привести к опасным последствиям, вплоть до сердечного приступа», – прокомментировала заведующая кафедрой киберпсихологии факультета социальных наук ННГУ Валерия Демарева.
От представителей игрового бизнеса ученым уже поступают запросы на исследования психологии гейминга для усовершенствования геймплея и маркетинговых стратегий. Сегодня ученые масштабируют проект, чтобы расширить статистику и детальнее изучить взаимосвязь геймера и его игрового аватара.
Результаты исследования опубликованы в международном издании Biologically Inspired Cognitive Architectures серии Studies in Computational Intelligence.
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Во время часовой сессии игры в популярный 3D-шутер DOOM киберпсихологи ННГУ имени Н.И. Лобачевского регистрировали сердечный ритм игроков и вели запись игрового процесса. Затем динамику очков здоровья персонажа сопоставили с ритмом сердца и типом личности игрока. Результаты исследований могут найти применение в разработке компьютерных игр, фиджитал-спорте и тренировках киберспортсменов.
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