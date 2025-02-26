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Вчера, 13:28
Университет Лобачевского
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14 942

Изучена связь типа личности геймера с его персонажем

4.7

Во время часовой сессии игры в популярный 3D-шутер DOOM киберпсихологи ННГУ имени Н.И. Лобачевского регистрировали сердечный ритм игроков и вели запись игрового процесса. Затем динамику очков здоровья персонажа сопоставили с ритмом сердца и типом личности игрока. Результаты исследований могут найти применение в разработке компьютерных игр, фиджитал-спорте и тренировках киберспортсменов.

Университет Лобачевского
# геймеры
# игры
# персонажи
В ННГУ впервые изучили связь типа личности геймера с его персонажем / © Пресс-служба ННГУ

Как отметили ученые, это одно из первых в мире научных исследований, где состояние человеческого организма было сопоставлено со здоровьем игрового персонажа. Проект нацелен на развитие технологий биологической обратной связи в гейминге, а также на повышение психологической безопасности игроков.

«К участию в эксперименте приглашали всех желающих, без специальных требований. В итоге подобралась группа от 18 до 37 лет. По результатам установили, что состояние игрока изменяется в зависимости от получения персонажем урона. Более того, эти изменения связаны с психологическим профилем человека. Например, интроверты “замыкаются” на своем аватаре, болезненно переживая то, что с ним происходит. А лидерами по количеству выявленных связей стали самодостаточные и уживчивые люди – в науке их относят к типу “сдержанность”. Их организм наиболее гибко приспосабливается к тому, что происходит в игре», –рассказала автор исследования, старший преподаватель кафедры киберпсихологии ННГУ Валерия Вяхирева.

«Эти закономерности открывают возможности для создания уникального геймплея, который откликается на психологическое состояние игрока в реальном времени. В том числе это важно для игр, ориентированных на людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, благодаря этим данным, игра сможет учитывать уровень стрессоустойчивости игроков, ведь стресс “геймера” может привести к опасным последствиям, вплоть до сердечного приступа», – прокомментировала заведующая кафедрой киберпсихологии факультета социальных наук ННГУ Валерия Демарева.

От представителей игрового бизнеса ученым уже поступают запросы на исследования психологии гейминга для усовершенствования геймплея и маркетинговых стратегий. Сегодня ученые масштабируют проект, чтобы расширить статистику и детальнее изучить взаимосвязь геймера и его игрового аватара.

Результаты исследования опубликованы в международном издании Biologically Inspired Cognitive Architectures серии Studies in Computational Intelligence.
 

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Университет Лобачевского
69 статей
Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - крупнейший вуз Нижегородской области. Основан 17 января 1916 года. За более чем столетнюю историю в Университете Лобачевского сложились крупные научно-исследовательские институты, научно-образовательное сотрудничество с Российской Академией наук. Вуз является ядром Нижегородского НОЦ "Платформа 2035". ННГУ развивает классические и инновационные научно-образовательные направления, такие как информационные технологии, биомедицина, киберпсихология и многие другие.
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Университет Лобачевского
# геймеры
# игры
# персонажи
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Вчера, 13:28
Университет Лобачевского

Изучена связь типа личности геймера с его персонажем

Во время часовой сессии игры в популярный 3D-шутер DOOM киберпсихологи ННГУ имени Н.И. Лобачевского регистрировали сердечный ритм игроков и вели запись игрового процесса. Затем динамику очков здоровья персонажа сопоставили с ритмом сердца и типом личности игрока. Результаты исследований могут найти применение в разработке компьютерных игр, фиджитал-спорте и тренировках киберспортсменов.

Университет Лобачевского
# геймеры
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# вулканы на марсе
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В IV веке нашей эры в Европе появились воинственные кочевники — гунны, спровоцировав великое переселение народов. Об их происхождении нет единого мнения. Традиционно их считали потомками хунну, населявших монгольские степи. Проблема в том, что между этими культурами — временной лаг в три столетия, а археологических и письменных свидетельств не хватает, чтобы дать однозначный ответ о родстве. На помощь историкам пришли генетики.

Археология
# палеогенетика
# Римская империя
# степные кочевники
# хунну
Вчера, 13:28
Университет Лобачевского

Изучена связь типа личности геймера с его персонажем

Во время часовой сессии игры в популярный 3D-шутер DOOM киберпсихологи ННГУ имени Н.И. Лобачевского регистрировали сердечный ритм игроков и вели запись игрового процесса. Затем динамику очков здоровья персонажа сопоставили с ритмом сердца и типом личности игрока. Результаты исследований могут найти применение в разработке компьютерных игр, фиджитал-спорте и тренировках киберспортсменов.

Университет Лобачевского
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# сверхскопление галактик
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Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Иван Колупаев
Иван Колупаев
31 секунда назад
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С душой надо подходить к процессу разработки тогда и с геймплеем все получится. А если делать Смуту всякую то не помогут и датчики.
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Евгений Разумный
Евгений Разумный
2 часа назад
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Умер от кринжа
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