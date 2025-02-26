Ученые оценили риски расселения «моллюсков-мигрантов» по планете

Биолог СПбГУ в составе международной научной группы провел глобальное исследование инвазивных пресноводных моллюсков — видов, которые перемещаются в новые для себя страны, континенты и природные условия по всей Земле. Ученые определили риски для биологического разнообразия и тренды дальнейшего развития переселения.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Hydrobiologia . Биологическими инвазиями называют случаи целенаправленного или непреднамеренного попадания отдельных видов животных и растений в новые для них страны и континенты. Из-за глобализации «экспорт» видов из одной страны в другую стал массовым явлением.

Часто эти организмы не распространяются людьми целенаправленно и сознательно, а путешествуют сами собой, используя транспортные средства человека как «безбилетные пассажиры». Например, немалое число видов морских беспозвоночных расселилось из одного океана в другой, попадая в балластные воды судов (воду закачивают в одном порту, а сливают в другом, иногда за многие тысячи километров от первого). Так расселяются медузы, ракообразные, моллюски, имеющие свободноплавающую (планктонную) личинку.

Такие миграции не только нарушают структуру естественных экосистем и вредят их функционированию, но имеют и первостепенное практическое значение. Например, в XX веке появление в СССР колорадского жука создало проблемы сельскому хозяйству.

Но в наши дни частота и эффект от таких событий многократно возросли. Возникла даже особая биологическая дисциплина — экология инвазий животных и растений. В частности, изменения экосистемы провоцируют чужеродные виды моллюсков. Хотя принято считать их малоподвижными существами, они очень активно расселяются по Земле, причем стремительными темпами. Проблема чужеродных видов моллюсков приобрела столь большой размах, что ученые по всему миру принимают участие в мониторинговых исследованиях, которые проводятся в среднем каждые 10-12 лет и позволяют отслеживать расселение этих животных и предотвращать возможные риски для экосистем планеты.

В последнем подобном мониторинге принял заведующий лабораторией макроэкологии и биогеографии беспозвоночных СПбГУ Максим Винарский. Ученые провели глобальное картирование чужеродных видов пресноводных моллюсков, оценили текущие исследовательские тренды в данной области, а также получили представление, сколько всего сейчас на Земле таких видов и как распределяется их обилие. Кроме того, биологи проанализировали основные риски, связанные с чужеродными видами, а также важнейшие методы предотвращения, обнаружения и мониторинга инвазий подобного типа.

«Работа проводилась методом экспертного опроса, где каждый соавтор получал для разработки отдельный фрагмент темы, а одновременно участвовал в обсуждении частей, написанных другими соавторами. В результате получилось целостное видение всей картины, отражающей результирующее понимание ситуации ведущими специалистами по данной теме», – сказал заведующий лабораторией макроэкологии и биогеографии беспозвоночных СПбГУ Максим Винарский.

Российская часть исследования, которой занимались в СПбГУ, включала в себя данные по территории бывшего СССР и сопредельных стран. Ученые, работающие под руководством Максима Винарского — ведущие специалисты по инвазивным пресноводным моллюскам в России. За последние годы они опубликовали целый ряд статей по этой проблеме.

Среди главных рисков, которые выделяют специалисты — ухудшение медико-паразитологической ситуации в некоторых регионах. Многие виды пресноводных моллюсков служат промежуточными хозяевами паразитических червей — трематод и способствуют «переезду» паразитов и их распространению на новых территориях. Некоторые из них могут потенциально представлять опасность для человека.

Далее некоторые виды моллюсков-вселенцев вступают в конкурентные отношения с аборигенными видами и нередко вытесняют их, занимая их экологические ниши, что существенно меняет биологическое разнообразие. Например, моллюски рода дрейсена (Dreissena) образуют плотные поселения-колонии в водопроводах и нарушают работу коммуникаций, а некоторые тропические виды чужеродных улиток (например, хорошо известные аквариумистам ампуллярии) могут выступать сельскохозяйственными вредителями на рисовых полях.

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