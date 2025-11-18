  • Добавить в закладки
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов
Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

❋ 3.8

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Семиярка
Фотография археологических раскопок Семиярки с беспилотника / © Peter J. Brown

Долгие годы карта цивилизаций бронзового века выглядела довольно привычно. В центре внимания ученых были великие царства Древнего Египта, дворцы минойского Крита, могущественные династии Шан и Чжоу в Китае, а также города-государства Месопотамии. Эти общества оставили после себя монументальные постройки, письменность и сложные предметы искусства.

Центральноазиатские степи на этом фоне считались «глухой провинцией». Исследователи полагали, что их населяли в основном кочевые племена, общины скотоводов. Эти люди жили во временных жилищах — юртах, — а их культура не шла ни в какое сравнение с развитыми центрами Древнего мира. Степняки бронзового века представлялись изолированными группами, не способными на создание крупных постоянных поселений и сложной социальной организации.

В 2000-х годах в казахской степи на высокой террасе Иртыша в Бескарагайском районе Абайской области археологи раскопали достаточно крупное для своего времени поселение Семиярка. Ученые выявили там множество остатков домов II тысячелетия до нашей эры, а его площадь оценили как минимум в 67 гектаров. По мнению исследователей, в этом поселении могло проживать несколько тысяч человек.

Тогда же специалисты предположили, что Семиярка, скорее всего, выступала административным либо культурным центром. На эту мысль исследователей натолкнуло сооружение, найденное во время раскопок. Его размеры (примерно 50 на 60 метров) и архитектура резко выделялись на фоне жилых построек. Предполагается, что оно выполняло важнейшие общественные функции. Там могли проводить религиозные ритуалы и собрания старейшин, а также могла располагаться резиденция местного правителя. Это говорит о сложной социальной иерархии и наличии управляющей элиты.

С 2016 года археологи проводят тщательное картографирование и изучение территории Семиярки. Международная команда ученых под руководством Миляны Радивоевич (Miljana Radivojevic) из Университетского колледжа Лондона в Великобритании завершила один из этапов исследования комплекса и представила результаты своей работы в журнале Antiquity.

После геофизического анализа и изучения большого количества материала Радивоевич и ее коллеги пришли к выводу, что Семиярка была не просто поселением, а протогородским центром, занимающим примерно 140 гектаров — в два раза больше, чем считали авторы предыдущих научных работ.

Этот центр обладал ровной и четкой планировкой. Исследователи объяснили, что такие прямые линии кварталов обычно возникают при одновременном строительстве разных частей поселения. То есть его возводили по единому замыслу и примерно в одно время.

Семиярку защищали длинные земляные валы, выполнявшие оборонительную функцию. Внутри археологи нашли остатки как минимум 20 отдельных домовладений. Каждое из них представляло собой обособленный комплекс, вероятно, обнесенный стеной. Жилые постройки, судя по всему, возводили из прочных материалов — возможно, из сырцового кирпича.

Бронзовый инструмент
Бронзовый инструмент, обнаруженный на месте раскопок в Семиярке / © Toraighyrov University, Victor Merz and Ilya Merz

Команда Радивоевич обнаружила и собрала фрагменты как минимум 114 керамических сосудов; подавляющее большинство из них, почти 85 процентов, относится к так называемой алексеевско-саргаринской культуре, существовавшей примерно в 1500-1100 годах до нашей эры. Небольшую часть артефактов исследователи отнесли к одной из ранних андроноидных культур — черкаскульской, которая хронологически предшествовала алексеевско-саргаринской и возникла приблизительно в 1600 году до нашей эры (прекратила существование примерно в 1250 году до нашей эры).

Но настоящей сенсацией стала другая находка. В Семиярке обнаружили огромную зону, целиком посвященную металлургическому производству. Археологи нашли множество тиглей для плавки металла, большое количество шлака и готовые бронзовые изделия. Анализ показал, что местные мастера производили оловянистую бронзу — сплав, который в основном состоял из меди и более двух процентов олова. Это была не кустарная мастерская для внутренних нужд, а настоящий промышленный район.

Происхождение сырья раскрывает еще более грандиозную картину. Химический состав шлака совпал с составом оловянных месторождений в Алтайских горах. Эти месторождения находятся на территории Восточного Казахстана, в 300 километрах от Семиярки. То есть расстояние не стало препятствием для древних металлургов.

По мнению авторов научной работы, олово в Семиярку доставляли караванами через степи или по воде. Авторы при этом не исключают и локальной добычи: по их гипотезе, сезонные разливы реки выносили на пойму частицы оловянной руды, которые местные жители могли добывать простым промыванием. 

Радивоевич полагает, что удобное расположение и контроль над ресурсами помогли Семиярке стать своего рода «экономическим хабом» — ключевым узлом в гигантской сети, которая соединила Центральную Азию с Китаем, Сибирью и далее — с Европой. Именно там проходил товарный обмен, рождались технологические инновации и концентрировалась региональная власть. 

Оживленный транспортный коридор вдоль Иртыша фактически заложил фундамент для будущего Великого шелкового пути. По словам авторов исследования, это была первая, доселе неизвестная волна глобализации.

Ученые продолжат раскопки на территории Семиярки. Вероятно, они преподнесут еще немало сюрпризов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
