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ТюмГУ
3

Тюменские историки рассказали о ранних поселениях кипчаков-половцев

4.4

Историки ТюмГУ ввели в научный оборот материалы из курганов могильника Меновное VII, которые отражают самый ранний этап сложения кипчакских (половецких) традиций, получивших дальнейшее развития уже за пределами региона формирования.

ТюмГУ
# Казахстан
# кипчаки
# могильник
# половцы
# степи
Тюменские историки рассказали о ранних поселениях кипчаков-половцев
Тюменские историки рассказали о ранних поселениях кипчаков-половцев / © Getty images

На рубеже I–II тысяч нашей эры гегемонами Евразийских степей становятся племена кипчаков. Объединив под своей властью территории от Алтая до Дуная, они создали новое государственное образование — Кипчакский каганат. Этническое самоназвание племен нашло отражение в XI веке и в названии огромных степных пространств — Дешт-и-Кыпчак, или Кипчакская степь.

Древности VII–XI веков, открытые на территории Восточного Казахстана, традиционно рассматриваются в рамках кимакской культурной традиции. Фактически в степной зоне урало-казахстанских степей не охарактеризовано ни одного раннекипчакского погребального объекта, тогда как позднекипчакские захоронения монгольского времени исследованы.

У ученых нет единого мнения о территориальной локализации кипчаков. Также большая часть работ, посвященных половцам-кипчакам, касается контактов и военно-политического противостояния или взаимодействия с русскими княжествами, тогда как проблемам развития материальной культуры уделяется значительно меньше внимания. В то же время наблюдения, показали, что при изменении погребального обряда основные компоненты материальной культуры ранних и поздних половецких памятников практически идентичны.

Статья «Кипчакское погребение могильника Меновное VII из Верхнего Прииртышья» кандидата наук, сотрудника Антропошколы ТюмГУ Александра Ткачева и доктора наук, академика РАН Александра Ткачева вышла в журнале «Вестник археологии, антропологии и географии».

На протяжении тюркской эпохи наблюдается определенная тенденция в развитии форм погребальных конструкций: для стадии проникновения ранних тюрок в регион характерны округлые ограды; для эпохи расцвета кимакского государственного объединения – подквадратные сооружения; у кипчаков вновь начинают преобладать округлые конструкции. Этот признак в сочетании с определенным материальным комплексом дает возможность выделить кипчакский компонент в общей массе исследованных погребальных сооружений, соотносимых традиционно с кимаками.

Особенности погребальной обрядности и анализ полученного при исследовании материала позволяют рассматривать захоронение кургана 1 могильника Меновное VII в рамках кипчакской культурной традиции, развивавшейся в пределах финальной стадии раннетюркской эпохи, то есть датировать его концом Х-XI веках нашей эры. 

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ТюмГУ
239 статей
Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# Казахстан
# кипчаки
# могильник
# половцы
# степи
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