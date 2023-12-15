Тюменские историки рассказали о ранних поселениях кипчаков-половцев

Историки ТюмГУ ввели в научный оборот материалы из курганов могильника Меновное VII, которые отражают самый ранний этап сложения кипчакских (половецких) традиций, получивших дальнейшее развития уже за пределами региона формирования.

На рубеже I–II тысяч нашей эры гегемонами Евразийских степей становятся племена кипчаков. Объединив под своей властью территории от Алтая до Дуная, они создали новое государственное образование — Кипчакский каганат. Этническое самоназвание племен нашло отражение в XI веке и в названии огромных степных пространств — Дешт-и-Кыпчак, или Кипчакская степь.

Древности VII–XI веков, открытые на территории Восточного Казахстана, традиционно рассматриваются в рамках кимакской культурной традиции. Фактически в степной зоне урало-казахстанских степей не охарактеризовано ни одного раннекипчакского погребального объекта, тогда как позднекипчакские захоронения монгольского времени исследованы.

У ученых нет единого мнения о территориальной локализации кипчаков. Также большая часть работ, посвященных половцам-кипчакам, касается контактов и военно-политического противостояния или взаимодействия с русскими княжествами, тогда как проблемам развития материальной культуры уделяется значительно меньше внимания. В то же время наблюдения, показали, что при изменении погребального обряда основные компоненты материальной культуры ранних и поздних половецких памятников практически идентичны.

Статья «Кипчакское погребение могильника Меновное VII из Верхнего Прииртышья» кандидата наук, сотрудника Антропошколы ТюмГУ Александра Ткачева и доктора наук, академика РАН Александра Ткачева вышла в журнале «Вестник археологии, антропологии и географии».

На протяжении тюркской эпохи наблюдается определенная тенденция в развитии форм погребальных конструкций: для стадии проникновения ранних тюрок в регион характерны округлые ограды; для эпохи расцвета кимакского государственного объединения – подквадратные сооружения; у кипчаков вновь начинают преобладать округлые конструкции. Этот признак в сочетании с определенным материальным комплексом дает возможность выделить кипчакский компонент в общей массе исследованных погребальных сооружений, соотносимых традиционно с кимаками.

Особенности погребальной обрядности и анализ полученного при исследовании материала позволяют рассматривать захоронение кургана 1 могильника Меновное VII в рамках кипчакской культурной традиции, развивавшейся в пределах финальной стадии раннетюркской эпохи, то есть датировать его концом Х-XI веках нашей эры.

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ТюмГУ 239 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.