Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Доставленный Китаем лунный грунт помог выяснить, откуда на Луне ржавчина
На Луне нет свободного кислорода, а значит, и окисленного железа там быть не должно. Меж тем оно в лунном грунте есть, и это недавно подтвердилось после анализа образцов, доставленных китайской миссией «Чанъэ-6». Планетологи заподозрили, что лунные «ржавые» минералы — последствия астероидных ударов.
Уже после анализа первых в истории доставленных на Землю образцов лунного грунта в них заметили нечто совершенно неожиданное — признаки наличия магнетита (Fe3O4). Ученые тогда отказались верить в то, что окисленное железо действительно может образоваться в бескислородной и вообще безатмосферной лунной среде.
На самом деле кислорода на Луне очень много, но он находится там в связанном виде — в составе минералов. Для образования же магнетита или любого другого оксида железа требуется свободный кислород. Так что исследователи сочли, что «ржавчина» в лунном грунте — результат его взаимодействия с земной атмосферой.
Впоследствии в образцах, находили, например, гетит (FeO (ОН), то есть даже не оксид, а гидроксид железа. Наконец, в 2020 году данные зонда «Чандраян-1» показали, что в высоких лунных широтах очень много гематита (Fe2O3). Для его образования требуется еще более сильное окисление, чем для возникновения магнетита. Ученые предположили, что кислород на Луну приносит «земным ветром» из верхних слоев атмосферы нашей планеты.
Недавно команде ученых из Китая удалось дополнить эту историю и новыми фактами, и еще одной гипотезой. В статье для Science Advances они изложили данные анализа образцов, доставленных в 2024 году аппаратом «Чанъэ-6» из бассейна Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны. Регион отчетливо виден как обширное темное пятно в южном полушарии. Эту гигантскую «вмятину» считают крупнейшим и древнейшим лунным кратером. Очевидно, он образовался после падения очень крупного небесного тела.
Исследователи анализировали грунт самыми современными «бесконтактными» методами, которые сводят риск воздействия земной среды практически к нулю. Частицы облучали лазером в вакуумной камере, а потом сделали в нужном месте тончайший срез с помощью «ионного скальпеля» — концентрированного потока заряженных частиц. Таким образом ученые добились уверенности в том, что рассматривают именно внутреннее и притом только что вскрытое содержание образца, а не его поверхность.
Наконец, полученный срез «просканировали» электронным микроскопом. В результате в нем обнаружили гематит и очень похожий на него по составу маггемит. Примечательно, что их кристаллы там прослеживаются как «наросты» на зернах других минералов. Ученые уверены, что такие конструкции за короткое время в лаборатории сформироваться не могут. Поэтому их вердикт гласит, что наблюдаемые оксиды железа действительно лунные. Это неизбежно приводит к вопросу, как они могли появиться на Луне.
Ученые склоняются к тому, что химические условия на земном спутнике могли местами меняться в результате падений тяжелых астероидов. От удара крупного небесного тела кислород мог высвобождаться из богатых им минералов и образовывать временное облако, а в нем вступать в реакции с железом. В пользу этой версии говорит то, что обнаруженные кристаллы гематита были покрыты стекловидной кремнеземной пленкой, а такое вещество образуется при испарении пород в момент астероидного удара.
Со временем получившиеся оксиды должны были распадаться под действием солнечной радиации, но в бассейне Южный полюс — Эйткен она слабее за счет расположения на высоких широтах, тем более что кристаллы надежно «законсервированы» внутри лунных пород. Вдобавок в регионе наблюдают магнитные аномалии, а магнитное поле защищает от летящих из космоса заряженных частиц. Теперь планетологи подозревают, что это связано с присутствием маггемита — он обладает магнитными свойствами.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.
Исследователи успешно выделили биомолекулу рибонуклеиновой кислоты из мышечной ткани и кожи шерстистого мамонтенка Юка, которого ранее нашли в вечной мерзлоте на северо-востоке России. В обычных условиях после смерти особи РНК распадается за считаные часы, а в описываемом случае она смогла просуществовать 40 тысяч лет. Однако главный сюрприз ждал ученых позже, когда они решили уточнить давний вопрос о мамонтенке.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.
На уникальных древнеримских стеклянных сосудах обнаружили тайные знаки, которые оказались клеймами ремесленных мастерских. Эти символы, ранее считавшиеся простым украшением, раскрыли, как работали античные мастера, и помогли доказать существование аналогов современных брендов почти две тысячи лет назад.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
27 Февраля, 2019
Стоит ли прогревать двигатель в холодную погоду
27 Декабря, 2016
Погружение в наномир: нанообъекты и их возможности
21 Января, 2015
Фотографии, которые потрясли мир
30 Декабря, 2014
Самые старые деревья на Земле
23 Декабря, 2017
Пролетая над гнездом Казанки
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии