ДНК из Крыма рассказала о миграции неандертальцев на Алтай
Фрагмент кости неандертальца, найденный в Крыму, показал генетическую связь с популяциями, жившими на Алтае. Эта находка стала первым прямым доказательством, что группы неандертальцев совершали миграции на тысячи километров, связывая Европу и Азию.
Палеолитической эпохой называют период, когда неандертальцы постепенно исчезли, а их место на просторах Евразии заняли Homo sapiens. Ученые давно пытаются восстановить картину миграций неандертальцев из Европы в Азию, но для этого не хватает надежных данных. Одной из ключевых точек на этом пути считают Крымский полуостров, где расположено множество стоянок древних людей.
Главная проблема исследований в этой области — редкость и плохая сохранность человеческих останков. Большинство костей, которые находят археологи, раздроблены на мелкие части. Определить по ним вид животного, не говоря уже о человеке, почти невозможно. По этой причине в Крыму до сих пор не находили останки неандертальцев, пригодные для генетического анализа.
Исследователи применили новый подход для изучения материалов из пещеры Староселье в Крыму. Они проанализировали полторы сотни не поддававшихся определению костных фрагментов с помощью метода масс-спектрометрии, также известного как ZooMS. Он позволяет определить вид по сохранившимся в кости белкам коллагена. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Среди тысяч осколков один фрагмент длиной около пяти сантиметров оказался останками представителя семейства гоминид. Кость, названная Star 1, обработали для извлечения древней ДНК и датировали радиоуглеродным методом. Ее возраст составил от 45 до 46 тысяч лет. Анализ остальных 93% фрагментов показал, что они принадлежали в основном лошадям. Это говорит о том, что обитатели стоянки охотились преимущественно на них.
Секвенирование митохондриальной ДНК подтвердило, что обладатель кости Star 1 был неандертальцем. Генетически он оказался наиболее близок к пяти другим неандертальцам, чьи останки ранее нашли на Алтае, на стоянках Денисова, Чагырская и Окладникова. При этом расстояние между Крымом и Алтаем — около трех тысяч километров.
Эти выводы подкрепили и другие данные. Каменные орудия так называемой микокской индустрии, найденные в Староселье, очень похожи на те, что использовали неандертальцы Алтая. Кроме того, авторы научной работы смоделировали климат прошлого и определили возможный миграционный коридор. Оказалось, в периоды потепления вдоль 55-й параллели северной широты возникали благоприятные условия для перемещения между Восточной Европой и Южной Сибирью.
Найденный фрагмент кости Star 1 стал первым прямым доказательством связи между популяциями неандертальцев в Крыму и на Алтае. Эта находка подтверждает, что группы древних людей не были изолированы друг от друга, а поддерживали культурные и генетические контакты на огромных расстояниях, совершая дальние миграции по Евразии.
