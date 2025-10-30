В находке из Крыма опознали «карандаш», которым рисовал неандерталец

Международная команда археологов обнаружила в Крыму инструмент неандертальца, с помощью которого он чертил линии и, вероятно, даже создавал рисунки. Этот предмет — еще одно весомое доказательство того, что некоторые группы неандертальцев использовали цветные пигменты в создании символических изображений. Такое поведение ранее считали исключительной особенностью сапиенсов.

Долгое время из-за дефицита данных и влияния культурных предубеждений ученые, режиссеры, художники представляли неандертальцев (Homo neanderthalensis) как грубых, малоразвитых «дикарей», которые только и делали, что занимались выживанием в суровых условиях. По мнению ряда исследователей, эти представители рода Homo не были способны к абстрактному и символическому мышлению в той мере, в какой это приписывают сапиенсам, а значит — и к творчеству.

Однако за последние десятилетия появилось много археологических находок и новых методов их анализа, которые показали, что поведение неандертальцев было гораздо сложнее, чем считали раньше. Археологи находили кусочки охры на многих неандертальских стоянках по всей Евразии. Со временем таких открытий стало достаточно много, чтобы пересмотреть старую гипотезу о «полном отсутствии» символического поведения у неандертальцев.

Охра — природный пигмент, который состоит из оксидов и гидроксидов железа с примесью глинистых минералов, придающих ей красные, желтые и оранжевые оттенки. Например, охру можно использовать для дубления шкур, чтобы кожа становилась мягче и дольше служила, смешивать с жиром как клей или смолу для прикрепления острия к древку, а также — по некоторым предположениям — как антисептик или солнцезащитное средство. Поэтому ученые сперва выбирали самое простое и практичное объяснение — раз этот пигмент можно задействовать в хозяйстве, значит именно там его и применяли, а не для украшений, рисунков или ритуалов.

Чуть позже, все на тех же неандертальских стоянках, археологам попадались бусины из ракушек со следами охры. Это не было похоже на «бытовые отходы». Бусины и пигмент на них логично объяснить как украшения или своего рода маркировку. Возникло предположение, что неандертальцы могли раскрашивать себя, одежду или предметы.

Собрать доказательства в поддержку гипотезы оказалось сложно — органические материалы, такие как кожа и дерево, редко сохраняются в земле на протяжении тысячелетий. Что касается рисунков на теле или тканях, то они давно бесследно исчезли.

Настоящей сенсацией стал 2021 год, когда в испанских пещерах, включая пещеру Ардалес, ученые обнаружили наскальные рисунки, сделанные красной охрой. Это были отпечатки ладоней и геометрические фигуры. Самое главное — датировка показала, что их возраст превышает 64 тысячи лет. То есть их сделали в то время, когда в Европе еще не появились сапиенсы.

По мнению специалистов, наиболее вероятные авторы пиктограмм — неандертальцы (учитывая датировку). Этот факт стал мощным аргументом в пользу их способности к символическому мышлению, но споры не утихали. Скептики задавались вопросом — а было ли это именно искусством, осмысленным творчеством, или просто случайными метками? Поэтому каждый новый фрагмент охры становится важной уликой — инструментом, помогающим восстановить историю древней культуры.

Международная команда ученых под руководством Франческо д’Эррико (Francesco d’Errico) из Университета Бордо во Франции провела анализ 16 образцов охры, ранее найденных на стоянках неандертальцев в Крыму. Исследователи пользовались сложными методами микроскопии, чтобы рассмотреть каждую деталь: следы трения, шлифовки, царапины, характер стертости. Эти микроскопические отметины показали, как древние мастера использовали материал.

Среди прочих образцов д’Эррико и его коллеги нашли один совершенно особенный. Это был кусочек желтой охры возрастом 42 тысячи лет. Кто-то тщательно обточил и соскоблил его, придав форму, удивительно напоминающую современный мелок либо карандаш. Длина древнего инструмента составляла пять-шесть сантиметров.

Анализ показал характерные следы износа на заостренном конце. Минерал стерся именно так, как должен стираться предмет, которым водили по относительно твердой поверхности. Более того, ученые заметили, что после того, как кончик сточился, его намеренно заточили заново, чтобы продолжить работу. Исследователи пришли к выводу, что этот «желтый мелок» не был одноразовым, его использовали неоднократно.

Фрагмент охры, использовавшейся в качестве «карандаша» / © d’Errico et al., Sci. Adv. 11, eadx4722

По мнению д’Эррико, неандерталец мог проводить этим «мелком» линии на коже, камне или другой поверхности. Возможно, именно так зарождалась древнейшая форма искусства. Острие «карандаша» сохраняли лишь в том случае, если планировалось продолжать рисовать, то есть когда намеревались выполнять четкие линии или узоры. Значит, это не бытовой инструмент, а предмет, связанный с осмысленным творчеством.

Помимо желтого «карандаша», ученые нашли и более древний фрагмент — красный кусочек охры, которому примерно 70 тысяч лет. Он сломан, но тоже несет следы обработки. Два инструмента, разделенные тысячелетиями, свидетельствуют о том, что традиция рисования у неандертальцев Крыма не была случайным эпизодом. Она могла существовать и передаваться на протяжении долгого времени.

В статье, опубликованной в журнале Science Advances, д’Эррико и его коллеги пришли к выводу, что символическое мышление — основа искусства, языка и сложной культуры — не изобретение сапиенсов, как считалось долгое время: оно присутствовало и у неандертальцев. Вероятно, эта способность зародилась еще у общего предка сапиенсов, неандертальцев и денисовцев — более 700 тысяч лет назад. То есть, возможно, уже тогда этот общий предок мог мыслить образами и придавать вещам символическое значение.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Игорь Байдов 418 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.