  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
30 октября, 10:38
Игорь Байдов
1

В находке из Крыма опознали «карандаш», которым рисовал неандерталец

❋ 4.7

Международная команда археологов обнаружила в Крыму инструмент неандертальца, с помощью которого он чертил линии и, вероятно, даже создавал рисунки. Этот предмет — еще одно весомое доказательство того, что некоторые группы неандертальцев использовали цветные пигменты в создании символических изображений. Такое поведение ранее считали исключительной особенностью сапиенсов.

Археология
# Искусство
# Крым
# неандертальцы
# сапиенсы
неандертальцы
Неандертальцы, возможно, использовали «цветные карандаши» для рисования в пещерах / © Getty Images, Gorodenkoff

Долгое время из-за дефицита данных и влияния культурных предубеждений ученые, режиссеры, художники представляли неандертальцев (Homo neanderthalensis) как грубых, малоразвитых «дикарей», которые только и делали, что занимались выживанием в суровых условиях. По мнению ряда исследователей, эти представители рода Homo не были способны к абстрактному и символическому мышлению в той мере, в какой это приписывают сапиенсам, а значит — и к творчеству.

Однако за последние десятилетия появилось много археологических находок и новых методов их анализа, которые показали, что поведение неандертальцев было гораздо сложнее, чем считали раньше. Археологи находили кусочки охры на многих неандертальских стоянках по всей Евразии. Со временем таких открытий стало достаточно много, чтобы пересмотреть старую гипотезу о «полном отсутствии» символического поведения у неандертальцев.

Охра — природный пигмент, который состоит из оксидов и гидроксидов железа с примесью глинистых минералов, придающих ей красные, желтые и оранжевые оттенки. Например, охру можно использовать для дубления шкур, чтобы кожа становилась мягче и дольше служила, смешивать с жиром как клей или смолу для прикрепления острия к древку, а также — по некоторым предположениям — как антисептик или солнцезащитное средство. Поэтому ученые сперва выбирали самое простое и практичное объяснение — раз этот пигмент можно задействовать в хозяйстве, значит именно там его и применяли, а не для украшений, рисунков или ритуалов.

Чуть позже, все на тех же неандертальских стоянках, археологам попадались бусины из ракушек со следами охры. Это не было похоже на «бытовые отходы». Бусины и пигмент на них логично объяснить как украшения или своего рода маркировку. Возникло предположение, что неандертальцы могли раскрашивать себя, одежду или предметы.

Собрать доказательства в поддержку гипотезы оказалось сложно — органические материалы, такие как кожа и дерево, редко сохраняются в земле на протяжении тысячелетий. Что касается рисунков на теле или тканях, то они давно бесследно исчезли.

Настоящей сенсацией стал 2021 год, когда в испанских пещерах, включая пещеру Ардалес, ученые обнаружили наскальные рисунки, сделанные красной охрой. Это были отпечатки ладоней и геометрические фигуры. Самое главное — датировка показала, что их возраст превышает 64 тысячи лет. То есть их сделали в то время, когда в Европе еще не появились сапиенсы.

По мнению специалистов, наиболее вероятные авторы пиктограмм — неандертальцы (учитывая датировку). Этот факт стал мощным аргументом в пользу их способности к символическому мышлению, но споры не утихали. Скептики задавались вопросом — а было ли это именно искусством, осмысленным творчеством, или просто случайными метками? Поэтому каждый новый фрагмент охры становится важной уликой — инструментом, помогающим восстановить историю древней культуры.

Международная команда ученых под руководством Франческо д’Эррико (Francesco d’Errico) из Университета Бордо во Франции провела анализ 16 образцов охры, ранее найденных на стоянках неандертальцев в Крыму. Исследователи пользовались сложными методами микроскопии, чтобы рассмотреть каждую деталь: следы трения, шлифовки, царапины, характер стертости. Эти микроскопические отметины показали, как древние мастера использовали материал.

Среди прочих образцов д’Эррико и его коллеги нашли один совершенно особенный. Это был кусочек желтой охры возрастом 42 тысячи лет. Кто-то тщательно обточил и соскоблил его, придав форму, удивительно напоминающую современный мелок либо карандаш. Длина древнего инструмента составляла пять-шесть сантиметров.

Анализ показал характерные следы износа на заостренном конце. Минерал стерся именно так, как должен стираться предмет, которым водили по относительно твердой поверхности. Более того, ученые заметили, что после того, как кончик сточился, его намеренно заточили заново, чтобы продолжить работу. Исследователи пришли к выводу, что этот «желтый мелок» не был одноразовым, его использовали неоднократно.

охра
Фрагмент охры, использовавшейся в качестве «карандаша» / © d’Errico et al., Sci. Adv. 11, eadx4722

По мнению д’Эррико, неандерталец мог проводить этим «мелком» линии на коже, камне или другой поверхности. Возможно, именно так зарождалась древнейшая форма искусства. Острие «карандаша» сохраняли лишь в том случае, если планировалось продолжать рисовать, то есть когда намеревались выполнять четкие линии или узоры. Значит, это не бытовой инструмент, а предмет, связанный с осмысленным творчеством.

Помимо желтого «карандаша», ученые нашли и более древний фрагмент — красный кусочек охры, которому примерно 70 тысяч лет. Он сломан, но тоже несет следы обработки. Два инструмента, разделенные тысячелетиями, свидетельствуют о том, что традиция рисования у неандертальцев Крыма не была случайным эпизодом. Она могла существовать и передаваться на протяжении долгого времени.

В статье, опубликованной в журнале Science Advances, д’Эррико и его коллеги пришли к выводу, что символическое мышление — основа искусства, языка и сложной культуры — не изобретение сапиенсов, как считалось долгое время: оно присутствовало и у неандертальцев. Вероятно, эта способность зародилась еще у общего предка сапиенсов, неандертальцев и денисовцев — более 700 тысяч лет назад. То есть, возможно, уже тогда этот общий предок мог мыслить образами и придавать вещам символическое значение.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
418 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Археология
# Искусство
# Крым
# неандертальцы
# сапиенсы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Окт
1000
Французская революция
Medio Modo
Москва
Лекция
30 Окт
1000
Клонирование вымерших:о курозаврах, мамонтах и лютоволках
Medio Modo
Москва
Лекция
30 Окт
750
Как измерить дозу ионизирующей радиации?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
31 Окт
Бесплатно
Возрастные изменения мозга. Что может влиять на этот процесс?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
31 Окт
Бесплатно
Искусство Древнего Египта
ВДНХ
Москва
Лекция
31 Окт
Бесплатно
День Темной материи
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
31 Окт
750
Центральная догма молекулярной биологии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Ноя
700
Криптовалюты и грядущий финансовый кризис
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
01 Ноя
Бесплатно
Как собрать космический корабль
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29 октября, 16:24
Юлия Трепалина

Ветеринары раскритиковали риторику защитников природы о пользе изоляции кошек дома

В последние годы содержание кошек дома без возможности свободного выгула все чаще преподносят как идеальную модель, которая ограждает дикую фауну от нападений и обеспечивает благополучие самих питомцев. Подобные утверждения в разных частях мира звучат от некоторых защитников природы и представителей властей. Однако группа ветеринаров из Австралии и Дании недавно раскритиковала такой подход. Ученые не спорят с тем, что кошки влияют на уязвимые экосистемы и что ограничение их свободы — действенная мера по смягчению этого эффекта. Тем не менее исследователи настаивают, что жизнь в изоляции для питомцев совсем не благо. Заявляющие обратное как минимум ошибаются, а в худшем случае намеренно вводят общественность в заблуждение.

Биология
# благополучие
# домашние животные
# защита природы
# изоляция
# кошки
29 октября, 08:57
Юлия Трепалина

Маркетологи научно обосновали пользу бессмысленных названий для брендов

Названия многих брендов несут ясный для потребителей смысл, но нередко в наименованиях присутствуют несуществующие, вымышленные слова. Специалисты в сфере маркетинга и бизнеса объяснили, какие преимущества может принести такой прием и за счет чего. Позитивный эффект также подтвердили в серии экспериментов.

Психология
# бренд
# бренды
# маркетинг
# название
# смысл
30 октября, 09:39
Юлия Трепалина

Психологи проследили, как рождение детей влияет на романтические чувства в парах

Ученые в крупном исследовании сравнили состоящих в браке людей с детьми и без по общему уровню любви и трем ее составляющим, характеризующим физическое влечение, эмоциональную близость и намерение сохранять отношения.

Психология
# брак
# дети
# любовь
# родительство
# рождение ребенка
# романтические отношения
# семья
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
27 октября, 11:44
Илья Гриднев

Ученые разобрались, как астрономы майя веками предсказывали солнечные затмения

Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.

Антропология
# Календарь Майя
# солнечное затмение
# цивилизация майя
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В находке из Крыма опознали «карандаш», которым рисовал неандерталец

    30 октября, 10:38

  2. Психологи проследили, как рождение детей влияет на романтические чувства в парах

    30 октября, 09:39

  3. Ученая объяснила, сколько белка нужно человеку

    30 октября, 09:15

  4. Нейробиологи рассказали, что происходит в голове после бессонной ночи

    30 октября, 07:55
Выбор редакции

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

18 октября, 10:18

Последние комментарии

Андрей Бобка
4 минуты назад
Доллары фантики, поэтому можно ничего не отдавать.

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Dis
24 минуты назад
Сергей, несёшь чепуху , союз жил по средствам , капиталисты же живут за счёт других , как паразиты . Холодильники , которые "не были хорошими " ,

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Андрей Анцышкин
31 минута назад
22м это скорее 7 этажей, ну минимум 6. Если это хрущёвка 2,5м высота. 4 этажа- получается 5м высота в помещении??! 🥴

Инфографика мировых запасов золота: сколько его осталось?

Александр Боровлев
38 минут назад
Юрий, это действительно так.

Сурдин: 3I/ATLAS может совершить гравитационный маневр и устремиться к Земле 

Как а
54 минуты назад
Taichmo, ну да раньше тоже телефон был фантастикой

Испытание Солнцем: межзвездная комета 3I/ATLAS не разрушилась после удара солнечной плазмы

boris kaganer
1 час назад
Безусловно не все лауреаты родились и учились в штатах, но именно штаты создали для них условия для выдающихся достижений. Это факт, достойный

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Владимир Еськов
2 часа назад
Мы с вами и есть госдолг деньги это мы люди на нас берут этот долг больше страдают дети. Как вы знаете ДНК это програма душа это у человека голова,

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Владимир Еськов
2 часа назад
John, в чем та вы правы. Но госдолг это мы с вами люди и на нас расписывается это долг так называемое долговые обязательства они берутсяна на детей

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Olesia
2 часа назад
Парень из Андорры тоже создал целую руку из лего несколько лет назад, он даже на ней делал отжимания)

Подросток создал рабочую роборуку из конструктора Lego

Владимир Еськов
2 часа назад
Госдолг это мы с вами люди на нас делится это всё больше на детей. Как мы свами привыкли говарить душа это электро магнитные поля наша голова

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Владимир Еськов
2 часа назад
Alex, Госдолг делиться на людей живущих в это или другой стране. Чем больше страдают люди тем меньше долг. Восамном госдолг перекладывают на детей

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Владимир Еськов
3 часа назад
Рихард, Как вы называете госдолг это ценные бумаги и деньги, это мы с вами кто умер душа наша это всё и есть деньги.

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Владимир Еськов
3 часа назад
Веселящий, госдолг гораздо больши. Это цифры которые нужно знать нам.

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Владимир Еськов
3 часа назад
Доллар не когда не рухнет.

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Владимир Еськов
3 часа назад
Госдолг это мы с вами люди которые живём на этой планете он делинся на нас, кто то умерает, балеет, у какого не клеется в жизни и т. Д. Это называется

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Yuliya Rue
3 часа назад
Роман, домашний 500 мбит за 580р

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Абдунаим Вохидов
5 часов назад
Для маленького Сингапура не слишком ли много.

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Кирпань Николай
6 часов назад
Игорь, ого, хорошо же ищут. Мои вкусовые рецепторы находят регулярно (и не только мои).

Топ-10 крупнейших стран-производителей молока в мире

Oksana Kim
6 часов назад
Однако что,?

Топ-10 крупнейших стран-производителей молока в мире

евгений Русский
9 часов назад
Недимон, Не смотря на мой комментарий ты так не чего и не понял. Не знаю в чем причина, может мама курила, а отец бухал во время зачатия. Так бывает, ты

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно