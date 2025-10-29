Эксперты рассказали, какие риски несет косметика

Покупая косметику, мы часто не знаем, на что обращать особое внимание в составе и какими на первый взгляд безобидными привычками ухода за собой ежедневно наносим вред здоровью всего организма. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему в нанесении SPF-крема зимой иногда больше вреда, чем пользы, а безсульфатные шампуни (без SLS) все равно раздражают кожу, какие компоненты отдушек являются самыми сильными аллергенами и почему нельзя разбавлять тушь физраствором для линз или водой.

Бьюти-продукты обещают нам мгновенный эффект после первого применения и заметное преображение внешности. Часто это достигается путем использования длинного состава, состоящего из большого количества аббревиатур и сокращений, обозначающих неизвестные большинству химические вещества.

— Важно понимать, что многие компоненты, вызывающие опасения у потребителей, выполняют конкретные технологические функции и используются в строго регламентированных предельных концентрациях, которые производитель превышать не может согласно требованиям технического регламента 009/2011. Например, гидроксид натрия относится ко второму классу опасности в чистом виде, но в косметике применяется в минимальных дозах для корректировки уровня pH, — комментирует кандидат технических наук, доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Юлия Рожкова.

— С другой стороны, вредные вещества из косметических средств могут накапливаться в организме, со временем вызывая ряд негативных последствий, — отмечает доктор медицинских наук, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Лариса Волкова.

Шампунь вызывает раздражение, хотя в нем нет SLS

Доказано, что SLS, или лаурилсульфат натрия, который создает обильную пену и эффективно обезжиривает поверхность, на самом деле разрушает естественный барьер кожного покрова. Этот агрессивный компонент эффективно удаляет не только загрязнения, но и защитный жировой слой. Результатом становится повышенная сухость, ощущение стянутости и раздражение, особенно выраженное у обладателей чувствительной кожи или людей с такими заболеваниями, как розацеа, экзема и атопический дерматит. Но часто бывает так, что шампунь вызывает раздражение и покраснение дермы даже при отсутствии этих вредных добавок в составе.

— В этом случае следует обратить внимание на «более мягкие» компоненты, которыми часто заменяют SLS, хотя они обладают похожими негативными эффектами. К ним относятся поверхностно-активные вещества, такие как SLES, ALS или ALES, консерванты MIT или CMIT, DMDM Hydantoin. Силиконы Dimethicone, Cyclomethicone, Amodimethicone сами по себе редко вызывают зуд, но могут создавать у корней волос непроницаемую пленку. Она препятствует доступу кислорода и забивает поры, что приводит к дискомфорту и шелушению. Вызывать аллергию могут и эфирные масла, крапива, хна, ромашка и другие травы, — делится Лариса Волкова.

Такие ингредиенты могут содержаться в пенах для бритья, гелях для душа и для умывания. Последние особенно опасны из-за высокой вероятности контакта со слизистыми. Из-за их повреждения может возникнуть жжение, зуд, сухость и даже микротравмы, с занесением в них инфекции.

Лак для ногтей нарушает гормональный фон

Фталаты (дибутилфталат, DBP) — это химические вещества, сделанные из ядовитого нафталина. Их добавляют в пластик, чтобы сделать его мягче, а также в лаки для ногтей с целью придать им текучесть и эластичность. Эти компоненты могут накапливаться в организме и вредить гормональной системе.

— Молекула фталатов по своей структуре напоминает женский половой гормон — эстроген. Рецепторы в клетках «ошибаются» и принимают ложную токсичную молекулу за настоящую и активируются. В результате в организм поступает ошибочный сигнал. Клетки начинают вести себя так, будто эстрогена больше, чем на самом деле. Это состояние называется эстроген-доминированием, которое становится фоном для нарушения менструального цикла, формирования кист яичников, эндометриоза, миом и фиброаденом, проблем с вынашиванием беременности и преждевременным половым созреванием, — рассказывает Лариса Волкова.

Сами по себе ногти — это очень плотный и жесткий кератин. Прямое проникновение фталатов через здоровую, неповрежденную пластину крайне затруднено и происходит в ничтожных количествах. Наиболее опасные пути воздействия — вдыхание паров лака и попадание его на кутикулу и кожу вокруг ногтя.

Чтобы защитить себя, надевайте одноразовую медицинскую маску во время покраски и сушки, не храните просроченные средства для ногтей, так как они могут продолжать выделять летучие вещества даже через закрытую крышку, и отдавайте предпочтение продуктам с маркировкой «3-Free». Это гарантирует отсутствие самых вредных компонентов.

Наносить солнцезащитный крем в холодное время года вредно

— На любом сайте с прогнозом погоды есть информация про ультрафиолетовый индекс на день. Он обозначается сокращением «UV» и находится в числовом диапазоне от 0 до 13. Если эта цифра больше 3, необходимо защищать свою кожу с помощью SPF-крема. В осенне-зимний сезон в России обычно наблюдается ультрафиолетовый индекс 0–2, при котором дополнительная защита не нужна, поскольку негативные риски минимальны, — объясняет Юлия Рожкова.



Но если речь идет о людях, которые проживают в горной местности или планируют туда поехать, то применение солнцезащитных кремов крайне важно, поскольку ультрафиолетовое излучение здесь намного сильнее. С высотой уменьшается толщина атмосферы, которая обычно защищает от УФ-излучения. К тому же снег отражает до 80% УФ-лучей, существенно усиливая их негативное влияние на кожу.

При этом в состав солнцезащитных кремов входят «элементы», которые выполняют главную барьерную функцию — поглощают ультрафиолет, преобразуя его в тепловую энергию, но могут обладать побочными эффектами. Например, бензофенон-3 (Oxybenzone), октиноксат, этоксикрилен (Octinoxate) и гомосалат (Homosalate) через 40 минут после нанесения проникают в кожу и обнаруживаются в плаценте и грудном молоке, вызывая эндокринные нарушения или аллергические реакции.

— Поэтому при выборе SPF важно обращать внимание на количество компонентов – чем длиннее состав средства, тем лучше. Это связано с тем, что в такой крем входит большее количество разнообразных ультрафиолетовых фильтров, но в меньших дозировках. Так увеличивается качество защиты и снижается риск пагубного воздействия на организм, — отмечает Юлия Рожкова.

Особое внимание следует уделить наличию физических фильтров, таких как диоксид титана и оксид цинка. Данные ингредиенты функционируют подобно мельчайшим экранам, отражая и рассеивая ультрафиолетовое излучение. Также важно присутствие химических фильтров, например, авобензона, тиносорба S, бензофенона и других соединений, улучшающих состав продукта. На упаковке средства следует найти маркировку UVA. Это означает, что крем протестирован на защиту от ультрафиолетового излучения типа А. Альтернативой могут быть аббревиатуры IPD, PPD, UVA-PF. Рекомендуется избегать содержания оксибензона, октиноксата и ретинилпальмитата.

В отдушках содержится 82 вида сильных аллергенов

Сейчас в нашей стране действует перечень душистых веществ, которые отнесены к потенциальным аллергенам. Этот список есть в одном из приложений к Техническому регламенту, в котором упомянуто, что эти 26 ингредиентов обязательно должны указываться производителем в составе, если их концентрация больше 0,01% для смываемой косметики и 0,001% для несмываемой. Превышение указанных значений увеличивает аллергенный потенциал средств.

К самым сильным и распространенным аллергенам относят Hexyl Cinnamal — аромат жасмина, Linalool — натуральный компонент лаванды, бергамота, кориандра, Cinnamyl alcohol — отдушку со сладким, «восточным» запахом, напоминающим корицу и гиацинт, и Geraniol — аромат розы, пальмарозы, герани.

— В Европейском союзе этот перечень расширили до 82 душистых веществ, включая отдельные составляющие и натуральные смеси, такие как эфирные масла. Ожидается, что обновленная редакция российского технического регламента, которая вступит в силу в конце текущего года, также приведет национальные требования в соответствие с этими нормами, — сообщает Юлия Рожкова.

Чтобы минимизировать риски для здоровья, ищите косметику с пометкой fragrance-free или «без отдушек», а не просто parfum-free, так как в последнем случае могут использоваться маскирующие ароматы, которые не обозначаются как парфюмерная композиция, но содержат те же компоненты.

— Это важно еще и потому, что в слове «отдушка» на упаковке товара могут скрываться упомянутые ранее фталаты, которые используются для сохранения стойкости аромата и стабилизации консистенции, — добавляет Лариса Волкова.

Почему нельзя разбавлять тушь физраствором для линз или водой

Не рекомендуется разбавлять тушь для ресниц физраствором, водой или другими жидкостями из-за серьезных рисков для здоровья. Это действие необратимо нарушает работу консервантов — их концентрация понижается, и они теряют эффективность, превращая тушь в питательную среду для бактерий и грибков. При контакте с глазами такая косметика может спровоцировать тяжелые воспаления: от конъюнктивита до кератита, способного повредить роговицу и ухудшить зрение.

Срок годности туши после вскрытия — 3-6 месяцев. Он установлен исходя из стойкости консервирующей системы. Попытка его продлить может стоить здоровья глаз. Если тушь загустела, лучшее решение — выбросить ее и купить новую.

Чем опасна просроченная косметика

Срок годности определяют в испытаниях на ускоренное старение, при которых средство выдерживают определенные интервалы времени при разных температурах.

— После истечения установленного срока, особенно в продуктах на водной основе, происходят критические изменения: нарушается структурная целостность состава, разлагаются активные компоненты и утрачиваются консервирующие свойства, что создает благоприятную среду для развития микроорганизмов. Эти процессы провоцируют непредсказуемые реакции кожи — от аллергического раздражения до серьезных бактериальных или грибковых инфекций, — предупреждает Юлия Рожкова.

Как выбрать безопасную косметику

Для безопасного выбора стоит придерживаться нескольких ключевых правил. Внимательно изучайте состав: чем ближе вещество к началу списка, тем выше его концентрация в составе. Если потенциально опасный ингредиент находится в начале перечня, его доля значительна, тогда как в конце списка его содержание минимально, хотя определенный риск все же может сохраняться.

Важно учитывать и тип средства. Количество вредных компонентов в смываемых продуктах (шампунях, гелях) менее критично, чем в несмываемых (кремах, сыворотках), которые остаются на коже часами.

