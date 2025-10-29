Уведомления
Методика ученых помогла спортсменам улучшить результаты и снизить усталость
Ученые Новгородского государственного университета (НовГУ) разработали интервальный метод тренировки выносливости для спортсменов-ориентировщиков от 13 до 16 лет. Методика позволила быстрее и эффективнее справляться с дистанциями со сложным рельефом и меняющейся высотой.
Исследование провели доцент кафедры физической культуры НовГУ Дмитрий Яковенко, а также старшие преподаватели кафедры Елена Ефимова и Светлана Михайлова. Статья опубликована в журнале «Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта».
— Основная часть нагрузки у спортсменов-ориентировщиков приходится на бег в аэробном режиме, — пояснил Дмитрий Яковенко. — Обычно подготовки спортсменов применяется непрерывный метод выполнения упражнений. Но чаще используется равнинная местность или с очень небольшими перепадами высот. А покрытие — преимущественно асфальтовое. Это не соответствует условиям соревнований, так как специфика трасс изменилась в сторону более скоростных дистанций по сложному рельефу. Карты становятся более сложными с технической стороны: дорожных вариантов становится меньше, а набор высот — больше. При этом подростковый возраст — определяющий для дальнейшего спортивного развития.
Цель спортивного ориентирования — преодоление дистанции на местности между контрольными пунктами за минимальное время. Во время соревнований скорость спортсмена может как существенно возрастать, так и падать при приближении к контрольной зоне, что напоминает характер нагрузок в интервальных тренировках. Выносливость здесь развивается благодаря многократно повторяемым «порциям» работы, которые чередуются с промежутками отдыха. Преимущество таких тренировок — выполнение большого объема работы: от 60 до 80 % от максимальной интенсивности с интервалом отдыха в полторы минуты. Во время пауз между нагрузками и наступает желаемый эффект: сердце сильнее выталкивает кровь по сосудам на фоне снижающейся частоты пульса, что позволяет легче преодолевать следующие дистанции.
Исследования проводились на базе спортивной школы «Олимп» Великого Новгорода. Участники были разделены на две группы. Члены экспериментальной группы тренировались по разработанной методике, а спортсмены контрольной группы — по стандартной. Длительность эксперимента составила четыре месяца.
У экспериментальной группы объем интервальной работы в неделю составил от 4000 до 6000 метров и проводился два раза в неделю. Работа включала в себя различные ускорения по прямой с последующим ускорением в гору — две серии по пять-шесть повторений в каждой серии, отдых между сериями — десять минут бегом трусцой или ходьбой. Также применялся метод прогрессирующей интервальной тренировки по снегу или песку на отрезках 400-300-200-100 метров. Тренировка выполнялась в одну серию, отдых между интервалами — пять минут бегом трусцой или ходьбой. Контрольная группа выполняла привычный объем тренировок.
Эффективность проводимых тренировок оценивалась по результатам беговых нормативов. До проведения эксперимента спортсмены контрольной группы выполняли бег на 1000 метров за 237 секунд, а члены экспериментальной — за 228. После четырехмесячных стандартных тренировок результаты первой группы улучшились на 16 секунд, а показатели людей, занимавшихся интервальными тренировками, — на 23 секунды.
При ускорении в гору по грунту на 100 метров ориентировщики контрольной группы преодолевали дистанцию быстрее на 0,8 секунды, а люди, занимавшиеся интервальными тренировками – на 1,3 секунды.
Также после четырехмесячного эксперимента 70 % спортсменов, тренировавшихся по разработанной методике, отметили, что им стало легче противостоять утомлению, и в результате появилась возможность больше уделять времени передвижениям соперников на трассе. После прохождения контрольной дистанции спортсмены экспериментальной группы отмечали, что перегоны по песку и забегания в подъемы давались им существенно легче, чем до эксперимента.
