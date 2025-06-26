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Андрей Папиш
2

Самки японских макак не испугались личинок на трупах близких сородичей

4.8

Социальные животные вроде приматов по-разному переживают смерть: они могут испытывать подавленность или избегать общения. Приматологи изучили поведение диких японских макак во время контакта с умирающими или уже умершими сородичами. Выяснилось, что некоторых обезьян не отпугивают личинки мух на трупах особей, с которыми они были особенно близки при жизни. Прочие же члены группы избегали всяческих контактов с мертвыми, испытывая отвращение или безразличие.

Биология
# груминг
# макаки
# приматы
# смерть
# социальные связи
# Японские макаки
Альфа-самка японских в группе японских макак ухаживает за умирающим альфа-самцом
(Слева) Пэт (22-летняя альфа-самка) берет личинку между большим и указательным пальцами, вычесывая рану на спине Рикинио. (Справа) Она подносит личинку ко рту, чтобы съесть / © Primates, M. Nakamichi and K. Yamada.

Смерть члена группы у социальных животных, особенно приматов, вызывает у различных видов сильные эмоции. К примеру, самки индийских макак (Macaca radiata) после потери детенышей царапали себя и избегали общения.

Существуют наблюдения за самкой шимпанзе (Pan troglodytes), которая носила труп своего отпрыска 27 дне, вплоть до его мумификации. Отмечается, что мать заботилась о теле умершего, чистила его и переживала во время разлуки.

Спектр эмоций у шимпанзе включает и «ошеломленное молчание» (stunned silence). Так приматологи назвали реакцию, неоднократно замеченную у этих животных, узнавших о смерти сородичей. Особи одной группы сохраняли молчаливость и подавленность в следующие часы и даже дни.

Специалисты из Осакского университет (Япония) исследовали реакции на умирающих и умерших сородичей внутри дикой группы японских макак (Macaca fuscata). За ними следили с 1990 по 2015 год, фиксируя социальные связи. Численность группы менялась: от 154 до 207 особей. За все время ученые отметили четыре случая (один с пожилой самкой и три с самцами, двое из них были альфами) — их описание и анализ опубликовал журнал Primates.

Летом 1993 года скончался альфа-самец Рикинио, пробывший в этом статусе 17 лет. Последний месяц он ослаб и почти не отходил от кормушки, но продолжал контактировать с сородичами. После атаки второго по рангу самца на теле Рикинио воспалилась большая рана, в которой быстро завелись личинки.

(Слева) Девятилетняя самка высокого ранга начинает ухаживать за Рикинио в его последний день с группой. (Справа) Примерно через 10 секунд, поднеся руку близко к ране на его спине (вероятно, коснувшись личинок), она тут же отпрыгивает назад / © Primates, M. Nakamichi and K. Yamada.

В последний день его жизни 10 особей с явным отвращением отпрыгивали в сторону, завидев заражения во время груминга. Только одна альфа-самка, основной партнер Рикинио, не проявляла никакой неприязни во время ухаживаний, даже поедала личинок из раны.

Другой альфа-самец К75, возглавлявший группу шесть лет, умер от старости 9 августа 2006 года, но последние три дня провел с сородичами. Он тоже перестал двигаться и остаток жизни провел у кормушки. За два дня до смерти вокруг его лапы стали кружить мухи, хотя специалисты не заметили повреждений. 8 августа к нему никто не подошел, на следующий день тоже, группа избегала труп.

Приматологи рассыпали вокруг тела К75 соевые бобы и пшеницу. К еде подходили разные самки, которые активно контактировали с альфой при жизни, но ближе чем на три метра не подступали. Альфа-самка, к примеру, убежала. Только двухлетняя самка Тера, за которой полтора года «по-мужски» ухаживал К75 — носил ее, держал, грумил, — в метре от трупа спокойно собирала бобы и зерна, не проявляя отвращения. Когда тело убрали, никто из группы не подбирал еду с места, где он лежал.

В третьем случае исследователи наблюдали за высокоранговой пожилой самкой Пет79. Незадолго до смерти она получила открытую рану на спине, предположительно, от взрослого самца у кормушки. Почему самка была там одна — неясно.

Неродственная двухлетняя самка, ухаживающая за трупом Пет87. Она была вероятным партнером по уходу до смерти самца, так как ее мать была одним из его подтвержденных партнеров по грумингу / © Primates, M. Nakamichi and K. Yamada.

В один день Пет79 с родственными самками ела, после чего традиционно следовал груминг. Над ее увечьем, через которое виднелись мышцы, роились мухи, а внутри копошились личинки. Раненую взялась вычесывать ее младшая дочь, но, заметив повреждение, понюхала пальцы и убежала. То же сделала другая дочь — убежала, затем понюхала и вытерла пальцы о землю. Остальные члены группы избегали Пет79, и вечером та покинула кормушку одна. Следующий день от нее все отбегали, пока сотрудники парка, где жили макаки, не убрали ее. Дальнейшая судьба самки неизвестна.

Последний эпизод связан со смертью самца четвертого ранга Пет87. Его тело нашли днем недалеко от кормовой площадки — вероятно, он умер в то же утро. Труп лежал там во время кормежки. При жизни одним из самых близких партнеров по грумингу у Пет87 была самка Масия — они контактировали год.

Авторы статьи обратили внимание, что ее двухлетняя дочь подошла к телу Пет87, две минуты вычесывала его, после чего спокойно ушла. Неизвестно, насколько тесно она общалась с самцом раньше, но обычно дочери японских макак вычесываются с теми, с кем вычесываются их матери.

Какие выводы сделали приматологи из этих наблюдений? Во-первых, на то, как реагируют эти обезьяны на трупы сородичей, влияет внешний вид тела: макаки не избегали трупов без видимых повреждений (просто игнорировали их), но боялись личинок мух, заразивших открытые раны. Отвращение сильно даже у родственников. Такое поведение может защищать животных от заражения и неприятных встреч с хищниками или падальщиками.

Во-вторых, на эту реакцию влияют прошлые взаимоотношения: японские макаки, тесно связанные с умершими, проявляли то или иное положительное поведение (груминг, заботу, отсутствие страха). Хотя так реагировали не все близкие. Судя по всему, именно из-за социальной привязанности к умершим макаки оставались рядом с телами.

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Андрей Папиш
211 статей
Автор специализируется на популяризации биологии и палеонтологии. Пишет о поведении животных, необычных находках древнего мира. Интересуется всем, что летало, бегало и формировалось миллионы лет.
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Биология
# груминг
# макаки
# приматы
# смерть
# социальные связи
# Японские макаки
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