15 октября, 13:15
Игорь Байдов
7

Археологи прочитали историю родов по костям и зубам

❋ 4.2

Ученые разработали тест на беременность для женщин, которые жили в далеком прошлом. С его помощью можно обнаружить половые гормоны в останках возрастом более 1000 лет, что поможет определить матерей, умерших во время беременности или вскоре после родов. Открытие позволит заглянуть в интимную и до сих пор скрытую от исследователей сторону жизни наших предков.

Археология
# беременность
# гормоны
# женщины
# Средневековая Европа
скелет женщины
Останки женщины со скелетом младенца, похороненных на англосаксонском кладбище в Скремби, Великобритания / © University of Sheffield, Dr Hugh Willmot

История человечества — это в том числе история миллионов матерей. Физиологические и эмоциональные переживания, связанные с беременностью, потерей ребенка и родами, почти не оставляют материальных следов для потомков. То есть материнство, важная часть человеческой жизни, обычно «теряется» для науки — ее просто не видно в археологических находках.

Долгое время исследователи определяли, была ли женщина беременна, только по косвенным признакам. Главный из них — наличие скелета плода в области таза женщины. Но этот метод далек от совершенства. Кости плода на ранних сроках еще не формируются или слишком хрупки, чтобы сохраниться. Даже на поздних сроках мелкие кости плода можно принять за кости кисти руки матери, которую часто укладывали на живот во время погребального обряда.

Современная медицина для диагностики беременности использует гормон ХГЧ. Однако он быстро распадается и не сохраняется в останках на протяжении долгого времени.

Авторы предыдущих работ предположили, что более «долговечными» маркерами беременности могут быть стероидные гормоны: например, прогестерон, эстрогены и тестостерон. Ранее их находили в прядях волос египетских мумий.

Группа британских исследователей под руководством Эми Барлоу (Aimée Barlow) из Шеффилдского университета решила проверить, можно ли обнаружить стероидные гормоны в костной ткани и зубах людей, похороненных сотни лет назад, и таким образом определить, была ли женщина беременна.

Для эксперимента Барлоу и ее коллеги взяли образцы зубов, шейных позвонков и фрагменты ребер у двух мужчин и семи женщин, похороненных на четырех английских кладбищах с I по XIX век. Среди найденных останков были те, которые принадлежали женщинам, похороненными вместе с нерожденными детьми или младенцами.

Ученые измельчили каждый образец в порошок и обработали химическими реактивами, чтобы выделить остатки гормонов. Затем с помощью лабораторных анализов определили уровень эстрогенов, прогестерона и тестостерона в каждом из 74 образцов.

Эстрогены обнаружили только в четырех образцах, и никаких закономерностей в этом не нашли. Скорее всего, он разрушается быстрее других гормонов, поэтому не остается в костях и тканях надолго.

С прогестероном картина оказалась гораздо привлекательнее. Его концентрация была особенно высокой в позвонке молодой женщины, умершей между XI и XIV веками во время доношенной беременности — от 37-й до 41-й недели.

У другой женщины, которая в момент смерти находилась на третьем триместре беременности и жила между XVIII и XIX веками, высокий уровень прогестерона обнаружили во фрагменте ребра. У двух других, из V и VI веков, похороненных с младенцами, ученые выявили среднее количество прогестерона в зубном налете. Это говорит о том, что гормон сохраняется в разных частях тела даже спустя столетия.

Но самым неожиданным открытием стало полное отсутствие тестостерона у этих четырех женщин. Лишь у одной из них, похороненной с недоношенным ребенком, обнаружили небольшое количество гормона в зубном налете.

При этом у трех женщин, которые не были беременны, тестостерон присутствовал и в ребрах, и в образцах зубов. Этот гормон в низких концентрациях важен для здоровья женщины, поэтому его наличие у небеременных вполне ожидаемо. Отсутствие тестостерона, скорее всего, указывает на беременность или послеродовой период (вероятно, связано с физиологическим подавлением выработки этого гормона во время вынашивания ребенка).

Несмотря на обнадеживающие результаты, сами авторы научной работы отметили, что к их выводам стоит относиться с осторожностью. Необходимы дальнейшие исследования на большей выборке. По словам ученых, во время анализа они столкнулись с некоторыми «подводными камнями», которые пока не нашли объяснения. Например, в костях и зубном налете мужчин часто встречался умеренный уровень прогестерона, чего, по идее, быть не должно.

Если новая методика действительно работает, она поможет точнее определить, была ли женщина беременна на момент смерти. Благодаря этому можно лучше понять, как жили эти женщины и как беременность повлияла на их здоровье и вероятность смерти.

Научная работа опубликована в Journal of Archaeological Science.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
