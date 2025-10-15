  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
15 октября, 14:22
Юлия Трепалина
332

Экономисты подсчитали плюсы и минусы служебных романов

❋ 4.5

С помощью большого массива данных из Финляндии, в который вошли официальные сведения о сожительствующих парах в этой стране, международная группа исследователей оценила финансовые и карьерные последствия служебных романов с руководителем либо разрыва таких отношений. Экономисты также проанализировали, как подобная связь отражалась на коллективе в целом.

Психология
# корпоративная культура
# начальник
# работа
# роман
# романтические отношения
# экономика
отношения с шефом
© Serge Berton, BIPs, Getty Images

Романтические отношения на работе — довольно распространенное явление, хотя любовную связь с начальником зачастую считают нарушением корпоративной этики. Но международную группу экономистов, чью статью опубликовало Национальное бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research, NBER), заинтересовала не моральная сторона вопроса, а, скорее, прагматическая.

С помощью большого массива данных из Финляндии, в который вошли официальные сведения о сожительствующих парах в этой стране, специалисты изучили финансовые и карьерные последствия служебных романов с руководителем либо разрыва таких отношений. Кроме того, экономисты проанализировали, как подобная связь отражалась на коллективе в целом.

Выяснилось, что с началом личных отношений с шефом годовой заработок у таких сотрудников в среднем возрастал на 6%. Однако расставание оборачивалось чувствительным ударом по кошельку: впоследствии доходы падали на 18%. Кроме того, на 13% повышалась вероятность потерять работу. Увольнение и переход в другое место, в свою очередь, оборачивались длительными финансовыми потерями, особенно для женщин.

В контрольной группе, в которую экономисты включили сотрудниц, состоявших в отношениях с мужчиной на руководящей должности, но из другой компании, подобного не наблюдалось: когда такой роман заканчивался, у них лишь замедлялся рост заработков.

Ученые пояснили, что отношения между руководителем-мужчиной и работающей под его началом женщиной были самым частым сценарием в исследовании. Противоположный вариант, когда роман вспыхивал между начальницей и подчиненным, встречался редко. Примечательно, что мужчинам начало близких отношений с патронессой приносило еще больше выгод в плане заработка и карьеры, а при разрыве они страдали меньше.

Исследуя причины зарплатной прибавки, специалисты рассмотрели две возможности. К такому результату мог приводить непотизм, то есть прямая протекция руководителя своей подопечной-любовницы, либо рост профессионализма сотрудницы за счет перенятия ценных навыков у шефа-партнера.

Анализ данных показал, что кумовство — более правдоподобное объяснение. У женщин, сменивших работу после начала отношений с боссом на прежнем месте, прибавка в заработке в другой компании оказалась на 50% меньше. Если же из фирмы уходил сам топ-менеджер, зарплата его бывшей подчиненной существенно не увеличивалась, что тоже говорит в пользу первой версии.

Исследователи также обнаружили, что офисные романы сказывались на всем коллективе. В компаниях, где имели место подобные отношения, на 6% падали показатели удержания персонала, то есть работники начинали чаще увольняться. В небольших организациях, где все на виду, текучесть кадров повышалась еще сильнее, как и в фирмах, где закрутившие роман сотрудницы получали особенно крупные прибавки к зарплате. Исследователи полагают, что «видимый или реальный непотизм» вызывал у коллег недовольство и желание сменить работу.

Таким образом, служебные романы с начальством затрагивают не только людей, непосредственно в них вовлеченных, но и компании в целом. Нестабильность штата может негативно сказываться как на репутации фирм, так и на их прибыльности. По мнению исследователей, романтические отношения на рабочем месте — серьезная организационная проблема, последствия которой, вероятно, оправдывают некоторые ограничительные меры, вводимые в ряде компаний.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
853 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Психология
# корпоративная культура
# начальник
# работа
# роман
# романтические отношения
# экономика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Окт
1300
Национальная генетическая инициатива
Живое слово
Тверь
Лекция
15 Окт
750
Базальные ядра: нейробиология привычек
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
16 Окт
750
Мифы о радиации и реальность
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Окт
600
Болезни растений: прошлое, настоящее, будущее
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Окт
750
Биомолекулы: белки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Окт
700
Есть ли разум у насекомых?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
1500
Мозг читающий
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Сколиоз: почему он возникает и как сохранить здоровье
Парк Горького
Москва
Беседа
18 Окт
Бесплатно
Как воспитать ученого: формулы успеха известных научных династий
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
14 октября, 13:58
Юлия Трепалина

Трехлапые ящерицы бросили вызов представлениям о естественном отборе в дикой природе

Лишенная конечности ящерица, на первый взгляд, обречена на гибель, ведь отсутствие лапы может затруднить поиск и добычу пропитания, спаривание, а также сделать легкой целью для нападений. Однако новое исследование международной группы ученых показало, что все не так очевидно. Рептилии не только выжили и оправились после полученных травм или ранений от хищников, но и успешно адаптировались к своему увечью, что подтвердила их хорошая физическая форма.

Биология
# естественный отбор
# конечности
# рептилии
# эволюция
# ящерицы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
10 октября, 11:23
МГППУ

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.

МГППУ
# добро
# манипуляторы
# манипуляции
# Психология
# темная триада
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Древние вулканы доставили скрытый лед к экватору Марса

    15 октября, 14:48

  2. Экономисты подсчитали плюсы и минусы служебных романов

    15 октября, 14:22

  3. Археологи прочитали историю родов по костям и зубам

    15 октября, 13:15

  4. В Млечном Пути нашли 164 кольцеобразных объекта неустановленной природы

    15 октября, 11:46
Выбор редакции

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

9 октября, 18:00

Последние комментарии

Gennadiy Shin
8 минут назад
Ни одной страны ЕС

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Lola
22 минуты назад
Andy, мужик ты щас серьезно? 🙂 Боже мой🤦

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Lola
28 минут назад
Егор, нет не правда. Наоборот мусульманам в Коране сказано хорошо относиться к животным и можно заводить животных, а в особенности котов. Их даже

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Александр Игнатьев
28 минут назад
Простая проверка поиска в интернете и великобритания сдувается с 513млрд до 39млрд экспорта. Проверяйте данные прежде чем опубликовыватт

Рейтинг: 30 крупнейших стран по объему экспорта

Иван Колупаев
53 минуты назад
Val, если под "добьем вас нацистов" подразумевать зачистку всей территории Украины то до 2030 это очень оптимистичный прогноз 484 / 6 = 97 (оставшаяся

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Val Maestro
1 час назад
Александр, с чего бы это приказал долго жить? Проект заморожен на неопределённый срок. Вот добьем вас нацистов, и проект откроется в 2030 году.

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Vladimir Sadovskiy
2 часа назад
Даниил, это статья ради статьи. Мало того,что в каждом организме хватает частей,при потере которых он не утрачивает своих важнейших функций и не

Трехлапые ящерицы бросили вызов представлениям о естественном отборе в дикой природе

Demon 34
2 часа назад
Михаил, тут их целый огород)

США представили первого в мире боевого робота с микроволновым оружием

Евгений Шаляпин
2 часа назад
Какая-то мадам нарисовала бублик и разместила рисунок назвав это черной дырой... . Рисунок понравился , но особенно понравилось название рисунка.

Гравитационные волны показали, что слияния черных дыр происходят в плотных скоплениях

Евгения Михайловна
2 часа назад
Querky, Шариков?

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Иван Колупаев
3 часа назад
Осталось только возможность респавна добавить и будет совсем хорошо

Anduril показала новые шлемы EagleEye, повышающие осведомленность на поле боя

Александр Сас
3 часа назад
Чего только не придумают атеисты)

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Alexander Nazarov
4 часа назад
Платон, ну, согласен и об этом я сам же оговорился в своём комментарии. Будем посмотреть, как говорится 😉

Белорусские инженеры научили струнный транспорт двигаться без вибраций

Платон Ф.
5 часов назад
Сергей, Вы путаете идею и создание прототипов с действительной основательной работой) Да, история у нее очень длинная. Но сейчас это уже давно не

Белорусские инженеры научили струнный транспорт двигаться без вибраций

Платон Ф.
5 часов назад
Alexander, Интересное сравнение, но мне кажется, у них принципиально разные технологии и цели. Московский монорельс как раз и провалился из-за огромной

Белорусские инженеры научили струнный транспорт двигаться без вибраций

abdulloh muhammad
5 часов назад
Егор, Сначала изучаем, потом говорим. В поисковики можно написать, отношение мусульман к животным.

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

abdulloh muhammad
5 часов назад
Kamera, Сначала изучаем, потом говорим. В поисковики можно написать, отношение мусульман к животным.

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Сергеев Александр
5 часов назад
Это ухилянты здесь разбушевались.

США представили первого в мире боевого робота с микроволновым оружием

Валерий Сим
5 часов назад
Валерий, хотеть не вредно! Это про будущие пуски. Я тоже может многое бы хотел, но бытие определяет сознание. А если про настоящее - у Маска уже есть

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Сергей Запрягаев
6 часов назад
Александр, без учёта КПД F=2P/V, где F - тяга в ньютонах, Р-мощность в ваттах, V-скорость истечения в метрах в секунду. 550 кВт при 55 км/с - 20 Н тяги. С учётом

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно