Экономисты подсчитали плюсы и минусы служебных романов

С помощью большого массива данных из Финляндии, в который вошли официальные сведения о сожительствующих парах в этой стране, международная группа исследователей оценила финансовые и карьерные последствия служебных романов с руководителем либо разрыва таких отношений. Экономисты также проанализировали, как подобная связь отражалась на коллективе в целом.

Романтические отношения на работе — довольно распространенное явление, хотя любовную связь с начальником зачастую считают нарушением корпоративной этики. Но международную группу экономистов, чью статью опубликовало Национальное бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research, NBER), заинтересовала не моральная сторона вопроса, а, скорее, прагматическая.

С помощью большого массива данных из Финляндии, в который вошли официальные сведения о сожительствующих парах в этой стране, специалисты изучили финансовые и карьерные последствия служебных романов с руководителем либо разрыва таких отношений. Кроме того, экономисты проанализировали, как подобная связь отражалась на коллективе в целом.

Выяснилось, что с началом личных отношений с шефом годовой заработок у таких сотрудников в среднем возрастал на 6%. Однако расставание оборачивалось чувствительным ударом по кошельку: впоследствии доходы падали на 18%. Кроме того, на 13% повышалась вероятность потерять работу. Увольнение и переход в другое место, в свою очередь, оборачивались длительными финансовыми потерями, особенно для женщин.

В контрольной группе, в которую экономисты включили сотрудниц, состоявших в отношениях с мужчиной на руководящей должности, но из другой компании, подобного не наблюдалось: когда такой роман заканчивался, у них лишь замедлялся рост заработков.

Ученые пояснили, что отношения между руководителем-мужчиной и работающей под его началом женщиной были самым частым сценарием в исследовании. Противоположный вариант, когда роман вспыхивал между начальницей и подчиненным, встречался редко. Примечательно, что мужчинам начало близких отношений с патронессой приносило еще больше выгод в плане заработка и карьеры, а при разрыве они страдали меньше.

Исследуя причины зарплатной прибавки, специалисты рассмотрели две возможности. К такому результату мог приводить непотизм, то есть прямая протекция руководителя своей подопечной-любовницы, либо рост профессионализма сотрудницы за счет перенятия ценных навыков у шефа-партнера.

Анализ данных показал, что кумовство — более правдоподобное объяснение. У женщин, сменивших работу после начала отношений с боссом на прежнем месте, прибавка в заработке в другой компании оказалась на 50% меньше. Если же из фирмы уходил сам топ-менеджер, зарплата его бывшей подчиненной существенно не увеличивалась, что тоже говорит в пользу первой версии.

Исследователи также обнаружили, что офисные романы сказывались на всем коллективе. В компаниях, где имели место подобные отношения, на 6% падали показатели удержания персонала, то есть работники начинали чаще увольняться. В небольших организациях, где все на виду, текучесть кадров повышалась еще сильнее, как и в фирмах, где закрутившие роман сотрудницы получали особенно крупные прибавки к зарплате. Исследователи полагают, что «видимый или реальный непотизм» вызывал у коллег недовольство и желание сменить работу.

Таким образом, служебные романы с начальством затрагивают не только людей, непосредственно в них вовлеченных, но и компании в целом. Нестабильность штата может негативно сказываться как на репутации фирм, так и на их прибыльности. По мнению исследователей, романтические отношения на рабочем месте — серьезная организационная проблема, последствия которой, вероятно, оправдывают некоторые ограничительные меры, вводимые в ряде компаний.

Юлия Трепалина 853 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.