Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Экономисты подсчитали плюсы и минусы служебных романов
С помощью большого массива данных из Финляндии, в который вошли официальные сведения о сожительствующих парах в этой стране, международная группа исследователей оценила финансовые и карьерные последствия служебных романов с руководителем либо разрыва таких отношений. Экономисты также проанализировали, как подобная связь отражалась на коллективе в целом.
Романтические отношения на работе — довольно распространенное явление, хотя любовную связь с начальником зачастую считают нарушением корпоративной этики. Но международную группу экономистов, чью статью опубликовало Национальное бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research, NBER), заинтересовала не моральная сторона вопроса, а, скорее, прагматическая.
С помощью большого массива данных из Финляндии, в который вошли официальные сведения о сожительствующих парах в этой стране, специалисты изучили финансовые и карьерные последствия служебных романов с руководителем либо разрыва таких отношений. Кроме того, экономисты проанализировали, как подобная связь отражалась на коллективе в целом.
Выяснилось, что с началом личных отношений с шефом годовой заработок у таких сотрудников в среднем возрастал на 6%. Однако расставание оборачивалось чувствительным ударом по кошельку: впоследствии доходы падали на 18%. Кроме того, на 13% повышалась вероятность потерять работу. Увольнение и переход в другое место, в свою очередь, оборачивались длительными финансовыми потерями, особенно для женщин.
В контрольной группе, в которую экономисты включили сотрудниц, состоявших в отношениях с мужчиной на руководящей должности, но из другой компании, подобного не наблюдалось: когда такой роман заканчивался, у них лишь замедлялся рост заработков.
Ученые пояснили, что отношения между руководителем-мужчиной и работающей под его началом женщиной были самым частым сценарием в исследовании. Противоположный вариант, когда роман вспыхивал между начальницей и подчиненным, встречался редко. Примечательно, что мужчинам начало близких отношений с патронессой приносило еще больше выгод в плане заработка и карьеры, а при разрыве они страдали меньше.
Исследуя причины зарплатной прибавки, специалисты рассмотрели две возможности. К такому результату мог приводить непотизм, то есть прямая протекция руководителя своей подопечной-любовницы, либо рост профессионализма сотрудницы за счет перенятия ценных навыков у шефа-партнера.
Анализ данных показал, что кумовство — более правдоподобное объяснение. У женщин, сменивших работу после начала отношений с боссом на прежнем месте, прибавка в заработке в другой компании оказалась на 50% меньше. Если же из фирмы уходил сам топ-менеджер, зарплата его бывшей подчиненной существенно не увеличивалась, что тоже говорит в пользу первой версии.
Исследователи также обнаружили, что офисные романы сказывались на всем коллективе. В компаниях, где имели место подобные отношения, на 6% падали показатели удержания персонала, то есть работники начинали чаще увольняться. В небольших организациях, где все на виду, текучесть кадров повышалась еще сильнее, как и в фирмах, где закрутившие роман сотрудницы получали особенно крупные прибавки к зарплате. Исследователи полагают, что «видимый или реальный непотизм» вызывал у коллег недовольство и желание сменить работу.
Таким образом, служебные романы с начальством затрагивают не только людей, непосредственно в них вовлеченных, но и компании в целом. Нестабильность штата может негативно сказываться как на репутации фирм, так и на их прибыльности. По мнению исследователей, романтические отношения на рабочем месте — серьезная организационная проблема, последствия которой, вероятно, оправдывают некоторые ограничительные меры, вводимые в ряде компаний.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Лишенная конечности ящерица, на первый взгляд, обречена на гибель, ведь отсутствие лапы может затруднить поиск и добычу пропитания, спаривание, а также сделать легкой целью для нападений. Однако новое исследование международной группы ученых показало, что все не так очевидно. Рептилии не только выжили и оправились после полученных травм или ранений от хищников, но и успешно адаптировались к своему увечью, что подтвердила их хорошая физическая форма.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Топ самых загрязненных мест на планете
С точки зрения психоанализа: религия
Теория Шуберта, выпуклая геометрия и путь к решению сложных задач. Интервью с Валентиной Кириченко
Вопросы читателей (ч. 3)
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Рейтинг колонизации Солнечной системы
Пункт назначения Бенну: почему?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии