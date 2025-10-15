Уведомления
В Млечном Пути нашли 164 кольцеобразных объекта неустановленной природы
Радиообсерватория MeerKAT обнаружила в плоскости нашей Галактики целую коллекцию небольших колец, происхождение которых только предстоит установить. Некоторые из них прослеживаются исключительно в радиодиапазоне.
В Млечном Пути известны сотни остатков сверхновых и тысячи планетарных туманностей. И то и другое — облака сброшенного вещества «умирающих» звезд. Только в первом случае это звезды массивные, их внешние слои разлетаются в момент мощного взрыва, а во втором — это вещество отделяется сравнительно спокойно.
Есть в нашей Галактике и другие объекты, которые создают эффектные облака. Например, некоторые очень «тяжеловесные» светила начинают терять свое вещество еще до того, как взорвутся сверхновыми, а в конце своего основного эволюционного цикла пребывают в тучах собственной пыли. Их называют звездами Вольфа — Райе в честь их первооткрывателей, Шарля Вольфа и Жоржа Райе.
Бывает также, что белый карлик, то есть бывшее ядро небольшой звезды вроде Солнца, поглощает вещество своего компаньона в двойной системе, в конце концов от этого вспыхивает и тоже оставляет после себя характерную туманность. Наконец, в Млечном Пути наблюдают множество областей звездообразования — плотных газопылевых скоплений, в которых формируются новые светила и их планеты.
Недавно в Галактике обнаружили 164 новых объекта, которые пока не удается с уверенностью приписать ни к чему из вышеперечисленного. О них международная команда астрономов рассказала в статье для издания Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Объекты имеют форму колец, но ни их размеров, ни расстояний до них определить не удается. Все эти объекты прослеживаются в галактической плоскости, а больше всего их в окрестностях центра Млечного Пути. Это важный аргумент в пользу того, что все-таки они — или хотя бы большинство из них — находятся внутри Галактики, а не где-то намного дальше.
Впервые эти объекты заметили во время наблюдений с помощью расположенной в Южной Африке радиообсерватории MeerKAT, потом пытались рассмотреть в других диапазонах излучения. Самое интересное, что в некоторых случаях это не удалось: кольца «видны» только через радиотелескоп.
По поводу них остается подозревать, что они лишь кажутся расположенными в Млечном Пути, а на самом деле представляют собой другие, более далекие, «фоновые» галактики. Несколько лет назад в космосе начали находить так называемые странные радиокруги (Odd Radio Circles), которые окружают собой некоторые галактики. Не исключено, что несколько обнаруженных объектов — именно они.
Рассматривается и версия гравитационных линз — эффекта, который создается притяжением очень массивного объекта. Например, целого галактического скопления. Его гравитация сильно искривляет и увеличивает изображение оказавшейся позади него галактики, и она предстает в виде дуги или даже целого кольца.
Впрочем, примерно половина колец все же испускает, например, инфракрасное излучение. Это позволяет подозревать изобилие пыли, типичное для сброшенных звездных оболочек и «колыбелей» рождающихся светил.
Кроме того, в центре примерно 40% объектов нашли центральные источники — возможно, пульсары, белые карлики или другие звезды. Тем не менее даже для этих объектов данных пока слишком мало для четкого понимания, что именно они представляют собой. В общей сложности ученые предварительно классифицировали 93 радиокольца.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
