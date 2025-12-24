Татуировки на лице у младенцев в Нубии VII века стали делать из-за прихода христианства

Антропологи выяснили, что принятие новой веры сподвигло жителей долины Нила наносить рисунки на щеки и лбы маленьких детей. Анализ тысячи мумий показал, как религиозные перемены превратили скрытые нательные знаки в открытые символы идентичности.

Люди используют татуировки для обозначения своего статуса или выражения религиозных убеждений уже минимум 5000 лет. В долине Нила, где когда-то процветала Древняя Нубия, археологи находили мумифицированные тела с рисунками на коже еще в XIX веке. Однако темный цвет тканей и плохая сохранность останков мешали разглядеть детали и оценить истинный масштаб этого явления.

Долгое время считалось, что в этом регионе татуировки носили исключительно женщины. Рисунки обычно прятали под одеждой на бедрах или предплечьях, чтобы они оставались незаметными для посторонних глаз. Сами узоры состояли из простых точек и небольших орнаментов.

Историкам не хватало данных, чтобы связать разрозненные находки в единую картину и понять эволюцию традиций телесных модификаций. За два столетия раскопок ученые описали лишь 30 татуированных тел на огромном временном отрезке в 4000 лет. Это создавало пробелы в понимании культурной жизни древних нубийцев.

Команда исследователей решила пересмотреть старые коллекции и изучить новые находки, чтобы восстановить утраченную историю. Результаты работы выпустили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Специалисты обследовали 1048 человеческих останков из трех археологических памятников на территории современного Судана: Семна Саут, Кулубнарти и школы Кинифаб.

Для выявления невидимых глазу деталей применили мультиспектральную съемку. Эта технология фиксирует изображения в разных диапазонах светового спектра, что позволяет «проявить» выцветшие узоры на потемневшей от времени коже. Компьютерная обработка снимков вскрыла пигмент, который столетиями оставался незамеченным.

Новый подход позволил найти татуировки сразу у 27 человек. Самым неожиданным открытием стали рисунки на телах совсем маленьких детей. Четкие узоры зафиксировали у ребенка возрастом 18 месяцев, а возможные следы татуировки нашлись даже у младенца, которому было не больше 10 месяцев.

Переломный момент наступил в VII-IX веках нашей эры, когда в регионе закрепилось христианство. Это наглядно показало сравнение двух поселений: дохристианского Семна Саут и христианского Кулубнарти.

В христианском поселении Кулубнарти татуировки носили уже 19% жителей. Принятие новой веры полностью трансформировало древний обычай. Рисунки перестали быть тайными и переместились на самые видные места — лбы, щеки и виски. Более того, тату начали делать всем подряд: мужчинам, женщинам и совсем маленьким детям, чего не встречалось в языческий период. Изменилась и техника нанесения: вместо медленного накалывания точек мастера перешли к быстрым надрезам острым инструментом.

Авторы исследования пришли к выводу, что в христианской Нубии татуировка превратилась из интимного оберега в публичный маркер идентичности. Знаки на лице служили видимым доказательством принадлежности человека к религиозной общине с самого раннего возраста. Эти находки стали самым ранним свидетельством зарождения христианских традиций татуировки в Северо-Восточной Африке.

При этом, стоит отметить, что в христианской религии существовал запрет на нанесение тату. Например, на это есть ряд указаний в Ветхом Завете. Однако у христианского населения Ближнего Востока татуировки были в ходу.

Кроме того, в XI веке, во времена первых крестовых походов, христианская Церковь на какое-то время разрешила татуировки. Крестоносцам дозволялось вытатуировать на внутренней стороне запястья крест, который в случае смерти имел ту же силу, что и погребение по христианским канонам.

Теперь же нанесение татуировок у христиан обнаружили еще в одном регионе. Так, смешение культурных практик разных народов создавало новые интерпретации религиозных представлений.

