Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Татуировки на лице у младенцев в Нубии VII века стали делать из-за прихода христианства
Антропологи выяснили, что принятие новой веры сподвигло жителей долины Нила наносить рисунки на щеки и лбы маленьких детей. Анализ тысячи мумий показал, как религиозные перемены превратили скрытые нательные знаки в открытые символы идентичности.
Люди используют татуировки для обозначения своего статуса или выражения религиозных убеждений уже минимум 5000 лет. В долине Нила, где когда-то процветала Древняя Нубия, археологи находили мумифицированные тела с рисунками на коже еще в XIX веке. Однако темный цвет тканей и плохая сохранность останков мешали разглядеть детали и оценить истинный масштаб этого явления.
Долгое время считалось, что в этом регионе татуировки носили исключительно женщины. Рисунки обычно прятали под одеждой на бедрах или предплечьях, чтобы они оставались незаметными для посторонних глаз. Сами узоры состояли из простых точек и небольших орнаментов.
Историкам не хватало данных, чтобы связать разрозненные находки в единую картину и понять эволюцию традиций телесных модификаций. За два столетия раскопок ученые описали лишь 30 татуированных тел на огромном временном отрезке в 4000 лет. Это создавало пробелы в понимании культурной жизни древних нубийцев.
Команда исследователей решила пересмотреть старые коллекции и изучить новые находки, чтобы восстановить утраченную историю. Результаты работы выпустили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Специалисты обследовали 1048 человеческих останков из трех археологических памятников на территории современного Судана: Семна Саут, Кулубнарти и школы Кинифаб.
Для выявления невидимых глазу деталей применили мультиспектральную съемку. Эта технология фиксирует изображения в разных диапазонах светового спектра, что позволяет «проявить» выцветшие узоры на потемневшей от времени коже. Компьютерная обработка снимков вскрыла пигмент, который столетиями оставался незамеченным.
Новый подход позволил найти татуировки сразу у 27 человек. Самым неожиданным открытием стали рисунки на телах совсем маленьких детей. Четкие узоры зафиксировали у ребенка возрастом 18 месяцев, а возможные следы татуировки нашлись даже у младенца, которому было не больше 10 месяцев.
Переломный момент наступил в VII-IX веках нашей эры, когда в регионе закрепилось христианство. Это наглядно показало сравнение двух поселений: дохристианского Семна Саут и христианского Кулубнарти.
В христианском поселении Кулубнарти татуировки носили уже 19% жителей. Принятие новой веры полностью трансформировало древний обычай. Рисунки перестали быть тайными и переместились на самые видные места — лбы, щеки и виски. Более того, тату начали делать всем подряд: мужчинам, женщинам и совсем маленьким детям, чего не встречалось в языческий период. Изменилась и техника нанесения: вместо медленного накалывания точек мастера перешли к быстрым надрезам острым инструментом.
Авторы исследования пришли к выводу, что в христианской Нубии татуировка превратилась из интимного оберега в публичный маркер идентичности. Знаки на лице служили видимым доказательством принадлежности человека к религиозной общине с самого раннего возраста. Эти находки стали самым ранним свидетельством зарождения христианских традиций татуировки в Северо-Восточной Африке.
При этом, стоит отметить, что в христианской религии существовал запрет на нанесение тату. Например, на это есть ряд указаний в Ветхом Завете. Однако у христианского населения Ближнего Востока татуировки были в ходу.
Кроме того, в XI веке, во времена первых крестовых походов, христианская Церковь на какое-то время разрешила татуировки. Крестоносцам дозволялось вытатуировать на внутренней стороне запястья крест, который в случае смерти имел ту же силу, что и погребение по христианским канонам.
Теперь же нанесение татуировок у христиан обнаружили еще в одном регионе. Так, смешение культурных практик разных народов создавало новые интерпретации религиозных представлений.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Июня, 2014
Квантовые компьютеры: принципы работы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии