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Разный уход за детьми мог способствовать успеху современных людей на фоне неандертальцев
Обычно жизнь неандертальцев изображают как крайне тяжелую с высоким уровнем стресса, в том числе детского. Международная группа ученых пришла к выводу, что их дети, как и отпрыски наших непосредственных предков, имели одинаковый уровень стресса, но на разных стадиях развития. Это может говорить о разных подходах к уходу за детьми, что, возможно, имело долгосрочные последствия — частично такое обстоятельство вызвало вымирание неандертальцев.
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Ученые из университетов Тюбингенского (Германия), Бристольского (Великобритания) и Джорджа Вашингтона (США) провели анализ зубной эмали останков неандертальцев и сапиенсов. Выборка зубов, по словам специалистов, оказалась наиболее полной по сравнению с другими исследованиями. Статья об этом вышла в журнале Scientific Reports.
Ученые оценили частоту и онтогенетическое распределение нарушений роста в общей сложности 867 зубов от 176 неандертальцев и сапиенсов с 56 стоянок среднего и верхнего палеолита. Для этого исследователи применили обобщенные линейные смешанные модели. Сначала они оценили вероятность возникновения гипоплазии эмали у неандертальцев и сапиенсов, затем использовали ту же модель для оценки онтогенетического распределения вероятности проявления дефектов эмали у каждого типа зубов.
Исследователи выявили одинаковый уровень стресса в раннем возрасте у неандертальцев и сапиенсов. На их зубах обнаружили горизонтальные бороздки и тонкую эмаль. Это может свидетельствовать об инфекционных и других заболеваниях, недоедании, дефиците питательных веществ и травмах. Однако такой стресс возникал у изученных видов Homo на разных стадиях развития.
У наших предков дефекты эмали чаще формировались в возрасте, в котором, как считается, происходило отлучение ребенка от груди (от одного до трех лет). У неандертальцев же подобные патологии зубов, вероятно, начинали проявляться перед отлучением от груди (примерно в один год), достигая максимума в период, когда ребенок начинал питаться самостоятельно (между двумя и четырьмя годами). Затем, впрочем, у детей сапиенсов уровень этого стресса снижался.
Авторы работы предположили, что стресс, который испытывали дети палеолита во время отлучения от груди, вызван увеличением потребности в энергии, повышающей риск недоедания. Наши предки, по мнению исследователей, могли понижать уровень этого стресса у своих детей с помощью длительной зависимости от родителей, более эффективного использования ресурсов, предоставления детям доступа к пище.
В свою очередь, неандертальцы, вероятно, хуже применяли эти стратегии. Это, по мнению ученых, могло способствовать долгосрочным преимуществам и выживанию нашего вида по сравнению с неандертальцами.
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