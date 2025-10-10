Микробиом полости рта короля Ричарда III рассказал о его здоровье

Более 10 лет назад на автомобильной парковке в Лестере, на месте которой ранее была церковь Грейфраерс, ученые нашли скелет, принадлежавший королю Ричарду III. Его зубы сохранились настолько хорошо, что исследователи сумели восстановить древний микромир ротовой полости монарха — и обнаружили следы заболевания, способного разрушить челюсть.

Ричард III правил Англией всего два года — с 1483-го по 1485-й, во время войн Алой и Белой розы. История запомнила его как одного из самых противоречивых монархов: ходили слухи, что Ричард приказал убить собственных племянников, заключенных в Тауэр, а Уильям Шекспир увековечил его как безжалостного злодея в одноименной пьесе. Король погиб в Битве при Босворте.

Исторические документы указывали, что Ричард III был погребен на территории францисканской церкви Грейфраерс в Лестере, но во время Реформации в Англии, при роспуске монастырей, в XVI веке место захоронения оказалось утеряно и столетиями никто точно не знал, где его останки.

В 2012 году, после многолетних исследований, историк Филиппа Лэнгли смогла найти захоронения Ричарда III. Лэнгли и ее коллеги раскопали участок бывшей церкви и обнаружили под городской парковкой скелет мужчины со следами ранения на черепе и искривленным позвоночником. Последующие радиоуглеродные, остеологические и генетические исследования подтвердили, что останки принадлежат Ричарду III.

Хотя в источниках подробно описаны политические интриги и гибель монарха, о его повседневной жизни известно немного. Чтобы восполнить этот пробел, международная группа исследователей под руководством Тури Кинг (Turi King) из Университета Бата в Великобритании обратилась к необычному источнику информации — зубному камню. Это отвердевший зубной налет, образующийся на поверхности зубов, когда остатки пищи и бактерии скапливаются и со временем минерализуются.

Такой отвердевший налет, как «капсула времени». В нем остаются фрагменты ДНК бактерий, вирусов и даже частички пищи. Значит, ученые могут извлечь из него микроскопические следы того, что окружало человека: какие микробы жили у него во рту, чем он питался и даже какие болезни мог перенести.

Когда исследователи сняли образцы зубного камня с трех зубов короля, они выделили из них огромное количество ДНК — больше, чем обычно удается найти в подобных археологических образцах. В лаборатории они расшифровали более 400 миллионов последовательностей ДНК — это отдельные участки генетического кода микроорганизмов.

Для науки это поразительный результат: обычно древняя ДНК сохраняется плохо, поскольку за столетия она разрушается. А у Ричарда III — благодаря хорошей сохранности зубов и зубного налета — материал оказался необычайно «богатым» на информацию.

Проанализировав этот огромный массив генетических данных, команда Кинг сделала несколько открытий. Первое: ученые выявили почти 400 видов микроорганизмов. Этот набор оказался удивительно похож на микробиом, найденный в образцах зубного камня людей, живших на территории Англии, Ирландии, Германии и Нидерландов в течение последних 7000 лет.

«Интересно, что микробиом полости рта представителей знати не сильно отличался от микробиома полости рта обычных людей. Несмотря на роскошную жизнь, путешествия и войны, богатые носили практически те же штаммы бактерий, что и бедные», — пояснила Кинг.

Хотя из зубного камня не удалось извлечь достаточно ДНК растений или животных для реконструкции диеты, предыдущий анализ костей короля показал, что в последние два года жизни тот употреблял импортное вино, много дичи и рыбы, а также птиц — лебедей и цапель.

Благодаря хорошо сохранившимся зубам короля их можно было проанализировать, чтобы выявить микробиом его полости рта / © University of Leicester,Carl Vivian

Второе открытие: среди наиболее многочисленных микроорганизмов в королевском микробиоме оказалась бактерия Tannerella forsythia. Современная наука четко связывает этот патоген с пародонтитом — тяжелой формой заболевания десен, при котором может разрушаться костная ткань. При пародонтите разрушается альвеолярная кость — та часть челюсти, которая держит корни зубов.

В XV веке гигиена полости рта была крайне примитивной: люди почти не ухаживали за зубами — не чистили их регулярно и не знали, как бороться с микробами во рту. Поэтому у многих были кариес и другие заболевания зубов. У Ричарда III тоже нашли несколько зубов с кариозными полостями, но это еще не значит, что у него был пародонтит.

Ученый Пьер Штальфорт (Pierre Stallforth) из Лейбницевского института исследований натуральных продуктов и биологии инфекций в Германии объяснил, что присутствие опасных бактерий во рту само по себе не доказывает наличие заболевания. У одного человека микробы могут жить и никак не вредить, а у другого — вызывать воспаление и разрушение тканей.

Чтобы точно понять, страдал ли Ричард III пародонтитом, нужно исследовать его челюсть: если на ней присутствуют следы потери костной ткани, значит, болезнь действительно была. В своей работе Кинг и ее коллеги такой анализ не применяли. Однако ученые не исключают, что проведут его в будущем.

Научная работа опубликована в электронном архиве препринтов по биологии bioRxiv.org.

