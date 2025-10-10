Уведомления
Ученый объяснил причину различия болевого порога у мужчин и женщин
11 октября отмечается Всемирный день против боли. Он проводится с целью привлечь внимание общественности к необходимости обеспечить людям доступ к обезболивающим средствам и лекарствам. Ученые Пермского Политеха рассказали, как тестостерон, иммунитет и социальные роли влияют на сниженный болевой порог женщин по сравнению с мужчинами, почему китайцы ощущают физические повреждения слабее испанцев, из-за чего одни люди плачут от боли, а другие нет, что позволяет спортсменам выступать с переломами и из-за чего возникают сбои противоболевой системы.
Боль возникает при воздействии физических или химических факторов, активирующих болевые рецепторы, расположенные по всему телу.
– Сигналы от них поступают в спинной мозг, а для области лица — через тройничный нерв напрямую в ствол мозга. Далее импульсы проходят через таламус, который выполняет роль распределительного центра. Обработанные сигналы направляются в лимбическую систему, формирующую эмоциональный отклик на боль, и затем — в кору головного мозга, где происходит окончательное осознание ощущения, – рассказывает старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.
При незначительных травмах – ушибах, мелких порезах – противоболевые механизмы успевают блокировать большую часть импульсов, и физическое воздействие воспринимается слабее. Однако при серьезных повреждениях, таких как переломы, почечная колика, острый пульпит, мощный поток информации перегружает ее. Организм не справляется с таким количеством импульсов, что приводит к интенсивной боли, а в крайних случаях — даже к потере сознания из-за чрезмерного стресса для мозга. Это состояние называют болевым шоком.
Все-таки женщина – слабый пол?
Долгое время принято было считать, что физиологическая женская выносливость во время менструаций и родов автоматически означает более высокий болевой порог по сравнению с мужчинами. Такое восприятие подкреплялось соответствующей социальной функцией в обществе, поскольку исторически сложилось, что девушки занимали второстепенные позиции, где их открытое выражение жалоб не поощрялось.
Несмотря на то, что именно на них лежит функция родов, современные исследователи сходятся во мнении: они чувствуют боль острее представителей мужского пола. И на это есть несколько причин.
Тестостерон заглушает боль
– Более высокая устойчивость к неприятным физическим ощущениям у мужчин связана с эволюционными механизмами. Дело в том, что тестостерон обладает свойством понижать восприимчивость к боли. Высокий уровень этого гормона сформировался как адаптация к опасностям охоты — даже получив ранение, он должен был вернуться к сородичам с едой. Поскольку противоположный пол традиционно не участвовал в добыче пропитания, такая физиологическая особенность у них не сформировалась в полной мере, – объясняет ученый Пермского Политеха.
Чувствительность к боли – обратная сторона активной иммунной системы женщин
Более низкий болевой порог у женщин связан с особенностями их физиологии.
– Из-за необходимости регулярного восстановления эндометрия во время менструального цикла организм вырабатывает больше воспалительных медиаторов, ускоряющих заживление тканей. Однако эти же вещества повышают чувствительность к неприятным ощущениям, вызывая отек и воспалительные реакции, – продолжает эксперт ПНИПУ.
Эта биологическая особенность имеет и еще одно последствие: усиленная работа внутренних систем, обеспечивающих быстрое заживление, одновременно повышает предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям, таким как ревматоидный артрит и системная красная волчанка. У женщин они встречаются чаще.
Социальные роли влияют на восприятие боли
– В современном обществе за девушками традиционно закреплен образ «слабого пола», что позволяет им открыто проявлять чувствительность и эмоциональность — это социально приемлемо. Как следствие, у них формируется более низкая терпимость к неприятным физическим ощущениям, – считает ученый Пермского Политеха.
Исследования подтверждают эту связь: когда мужчины демонстрировали женственные черты, их чувствительность к боли возрастала, а противоположный пол с выраженной мужественностью становился к ней устойчивее.
– Более того, на ее восприятие влияет не только распределение ролей в обществе, но и культурные нормы. В восточных странах, где ценится стоицизм, например, в Японии и Китае, болевой порог выше, чем в западных, особенно южных – Испании, Греции, где принято открыто выражать свои эмоции, – делится кандидат психологических наук, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Мария Дуванская.
Почему одни люди плачут из-за болевых ощущений, а другие – нет
Плач — это уникальная человеческая реакция на боль, изначально выполнявшая рефлекторную функцию привлечения внимания матери. У младенцев комплексный процесс, включающий слезотечение, крик и изменения дыхания, является врожденным механизмом выживания.
Валерий Литвинов отметил, что с возрастом этот рефлекс угасает по мере развития коры головного мозга, однако плач может сохраняться как психоэмоциональный ответ. Ключевую роль здесь играет не интенсивность физического воздействия, а его эмоциональная значимость для человека. Сильная боль, полученная в нейтральной ситуации, может не вызвать слез, тогда как менее интенсивная на фоне значимых переживаний — спровоцировать плач.
– Психологический настрой влияет на ощущение боли. Отрицательные эмоции, тревога, депрессия усиливают ее, а положительные – снижают. Привычка к катастрофизации также приводит к преувеличению негативных последствий от нее, – соглашается Мария Дуванская.
Таким образом, склонность к плачу у взрослых часто отражает не низкий болевой порог, а сложившийся паттерн поведения, направлен на привлечение внимания к своему состоянию через эмоциональное выражение.
Что позволяет спортсменам выступать на соревнованиях с переломами
Профессиональные спортсмены зачастую могут игнорировать серьезные травмы и продолжают тренироваться с ними.
– В первую очередь это связано с тем, что высокие физические нагрузки повышают болевую устойчивость, а также с их специфической психикой, которую формируют с детства. Понимание, что можно лишиться занятий и, следовательно, потерять форму, не оправдать ожиданий фанатов, в сознании спортсмена страшнее, чем физическая боль. И этот давящий внешний фактор ее притупляет, – считает ученая Пермского Политеха.
Известны случаи, когда они успешно выступали на соревнованиях даже с переломами, выполняя сложнейшие элементы, а после не могли пошевелить травмированной частью тела.
– Стрессовая ситуация, будь то спортивное состязание или что-то иное, значительно повышает болевой порог. Это происходит за счет активации антиноцицептивной системы на уровне спинного и головного мозга, включая лимбическую систему, ответственную за эмоции. Это заставляет организм производить естественные обезболивающие – эндорфины и тормозит болевые сигналы прямо в спинном мозге. В результате импульс от травмы не может пройти к высшим отделам, отвечающим за осознание боли. Это позволяет спортсмену действовать, не отвлекаясь на травму, – объясняет Валерий Литвинов.
В состоянии психического напряжения спортсмены и даже обычные люди могут не ощущать физического недомогания, что позволяет преодолевать трудности и добиваться высоких результатов. Однако эта естественная анестезия таит в себе риск: после спада стресса и снижения активности противоболевой системы может обнаружиться серьезное повреждение — разрывы связок, повреждения суставов, — которое не ощущалось в пылу борьбы.
Из-за чего возникают сбои противоболевой системы
Существует два полярных состояния: анальгезия (неспособность ощущать боль) и гипералгезия (повышенная чувствительность).
Возникновение анальгезии чаще всего связано с психическими расстройствами, при которых человек не ощущает боль даже при самоповреждениях, или с тяжелыми интоксикациями алкоголем и наркотиками.
– Главная опасность анальгезии — отсутствие защитной реакции организма. Человек может получить серьезную травму, ожог или рану, не заметив этого, что приводит к тяжелым повреждениям тканей, инфицированию и другим осложнениям. В случае психических расстройств риск усугубляется намеренным самоповреждением без ощущения боли, – комментирует Валерий Литвинов.
Гипералгезия может быть вызвана органическими поражениями нервной системы (межпозвонковые грыжи, опухоли, неврологические заболевания), психическими расстройствами, эмоциональной нестабильностью или длительным злоупотреблением психоактивными веществами.
– Ключевой механизм заключается в том, что антиноцицептивная система перестает адекватно блокировать болевые импульсы — либо из-за структурных повреждений нервных путей, либо вследствие химического дисбаланса. Особенно ярко это проявляется у детей, так как их нервная система еще не научилась справляться со всеми импульсами, которые приходят извне, у пациентов с мигренями, а также у людей с зависимостями, когда собственная система выработки эндорфинов истощается, – добавляет эксперт ПНИПУ.
Для профилактики важны своевременное лечение неврологических заболеваний, управление эмоциональным состоянием, отказ от вредных привычек и поддержание здоровья нервной системы через физическую активность и сбалансированное питание.
При сохранении симптомов необходимо обратиться к неврологу для точной диагностики и терапии, поскольку самолечение может только усугубить проблему.
