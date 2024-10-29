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Люди и ранние неандертальцы по-разному позаботились о своих мертвых
На Ближнем Востоке люди современного типа и неандертальцы сосуществовали как минимум десятки тысяч лет. Их орудия и выбор места для стоянок были так похожи, что в каком-то смысле можно говорить о единой культуре у двух разных разумных видов. Однако, судя по новой научной работе, посвященной захоронениям из этого региона, их духовная культура существенно различалась.
Люди современного вида и неандертальцы — два разных вида рода Homo, чьи последние общие предки жили около полумиллиона лет назад. С того момента они разделились: неандертальцы населяли в основном Европу и Азию, а Homo sapiens — Африку. Виды эти существенно различались физически: наши предки были выше, с более длинными ногами и, видимо, лучше приспособлены к бегу. Неандертальцы были коренастее, ряд их костей был массивнее, а череп — более вытянутым в длину, чем у нас. Оба вида скрещивались, хотя далеко не всегда их потомство было вполне жизнеспособным.
Взаимоотношения обоих видов были сложными. Примерно 200 тысяч лет назад Homo sapiens впервые вышли из Африки и попали в Азию и Европу, но по каким-то причинам не преуспели там: представители той первой волны колонизаторов-людей не оставили следов в генах современных людей, то есть их потомки вымерли. После 70 тысяч лет назад Homo sapiens начали вторую волну колонизации, породившую всех нас. Неандертальцы, спокойно пережившие первую волну, после второй вымерли. Причины этого дебатируются, как уже писал Naked Science, одна из гипотез их вымирания — использование второй волной колонизаторов-людей луков и стрел, эффективного и скорострельного метательного оружия.
Поскольку из всех шести видов разумных людей, существовавших одновременно с нашим, неандертальцы взаимодействовали с Homo sapiens дольше всего, естественно желание ученых детально изучить как раз те популяции этих двух видов, что сосуществовали друг с другом наибольшее время. Так было на Ближнем Востоке. Исследователи из Израиля обобщили всю известную информацию о предположительных захоронениях людей и неандертальцев из этого региона и изложили свой анализ в журнале L’Anthropologie.
Авторы статьи отметили, что Homo sapiens первыми оставили отчетливо идентифицируемые следы в регионе Леванта — еще 170 тысяч лет назад; 120 тысяч лет назад там появились и неандертальцы. Тридцать тысяч лет оба вида сосуществовали, но приблизительно 90 тысяч лет назад следы людей современного типа там исчезли. Снова они появляются лишь 55 тысяч лет назад, но на этот раз практически сразу исчезли следы местных неандертальцев.
Исследователи проанализировали находки на пяти левантийских (в широком смысле слова) стоянках неандертальцев и двух стоянках Homo sapiens (известные Схул и Кафзех). Число захоронений на них ученые оценили в 37 штук, из них 17 — нашего вида, 15 — неандертальцев. При этом восемь неандертальских захоронений были детскими (пять — моложе пяти лет) и семь — взрослыми. У Homo sapiens картина выглядела иной: пятеро могил детей (только одного — младше пяти лет), 12 — взрослых. Несмотря на малую выборку, напрашивается вывод о существенно более высокой детской смертности у неандертальцев.
Оба вида использовали погребальный инвентарь: остатки животных, включая, например, рога козлов и оленей, а также верхние и нижние челюсти животных. Но есть в захоронениях и существенные различия. Во-первых, все захоронения людей в Леванте расположены у входов в пещеры или под скальным навесом, не образующим пещеру. Неандертальцы, напротив, в 14 из 15 случаев хоронили в глубине пещер, только в одном случае — на открытом воздухе.
Во-вторых, останки Homo sapiens всегда лежат в одной позе — эмбриона (свернувшимся на боку). У неандертальцев были захоронения в согнутом, вытянутом и полусогнутом положении — так, что труп лежал на левом или правом боку либо даже на спине. Причем часто для фиксации тела использовали пару крупных камней. Исследователи отметили также подкладывания камня под голову, на манер подушки. Это достаточно необычные черты, которым сложно подобрать аналоги во всех известных захоронениях нашего вида (а не только тех, что относятся к каменному веку).
В-третьих, могилы Homo sapiens содержали охру и раковины морских моллюсков. Считается, что и то, и другое могло играть роль украшений. У неандертальцев в этом регионе таких следов нет.
Подобные различия достаточно необычны: скажем, каменные орудия людей и неандертальцев в Леванте той эпохи так похожи (в основном в леваллуазской технике), что если их перемешать между собой, даже археолог-профессионал не сможет уверенно выяснить, какие из них чьи. Разные позы и места захоронений означают резко различающиеся погребальные обряды. Это обычно вытекает из разных религиозных представлений. Достаточно необычно, что различия такого рода возникли столь рано в истории человечества.
Ученые отдельно отметили, что после 50 тысяч лет назад следы захоронений из Леванта исчезают. Вероятной причиной как большого их числа 170-55 тысяч лет назад, так и последующего исчезновения мог быть климат. На смену теплому межледниковью приходил более холодный период. А снижение температур на Земле в норме ведет к активному опустыниванию. Некогда зеленые районы Ближнего Востока стали малонаселенными пустынями, которыми оставались долгие десятки тысяч лет.
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