Денисовцы Тибетского нагорья жили за счет голубых баранов

Авторы нового исследования рассказали о поведении денисовцев и о том, насколько они были приспособлены к суровой и изменчивой среде Тибетского нагорья.

Исследовательская группа под руководством Фридо Велькера (Frido Welker) из Копенгагенского университета (Дания) изучила более 2500 костей из карстовой пещеры Байшия на Тибетском нагорье (Китай). Результаты работы представлены в статье для журнала Nature.

Байшия — одна из трех пещер, где обнаружили костные останки денисовцев. Две другие находятся в России (Денисова пещера) и Лаосе (пещера Там-Нгу-Хао-2). В Байшие в 1980 году нашли фрагмент челюсти, но долгое время не могли определить, к какому виду Homo относился ее владелец. Относительно недавно стало ясно, что челюсть принадлежала денисовцу.

Большинство костных фрагментов, извлеченных из Байшии и рассмотренных в новом исследовании, настолько малы, что невозможно морфологически определить, к какому виду животных они относятся. Поэтому авторы работы применили метод протеомного скрининга, названный Zooarchaeology by Mass Spectrometry (ZooMS). Он основывается на небольших различиях в аминокислотной последовательности белка коллагена.

Многие кости, найденные в пещере Байшия, например позвонок пятнистой гиены, содержат следы человеческой деятельности / © Dongju Zhang’s group (Lanzhou University)

Сочетая протеомный и традиционный зооархеологический анализы, ученые определили, что большинство костей принадлежат голубым баранам (Pseudois nayaur), они же — нахуры или бхаралы. Этот вид парнокопытных и сейчас распространен в Гималаях.

Отметим, что добыть голубого барана очень непросто: на горных склонах баран видит охотника издалека и немедленно убегает выше по склонам. Скорее всего, для успеха в охоте на него нужно было достаточно мощное метательное оружие.

Другие фрагменты костей принадлежали крупным травоядным, таким как дикий як, лошадь и вымерший шерстистый носорог, и плотоядным — местной вымершей пятнистой гиене, волку, тибетской лисице и снежному барсу. Помимо этого, исследователи обнаружили кости мелких млекопитающих, в частности сурков, и птиц.

Виды животных, найденных в Байшие, вместе взятые, указывают на то, что на территории вокруг пещеры преобладал травянистый ландшафт с небольшими лесными массивами. По мнению авторов новой научной работы, разнообразие обнаруженных видов частично отвечает на вопрос, почему денисовцы решили жить в этой пещере и окружающем ее бассейне Ганьцзя и как они выживали там в течение сотен тысяч лет.

То, что большинство животных были добычей людей, не вызывает сомнения у ученых:

на многих костях сохранились следы разделки, срезания мяса. Детальный анализ этих следов показал, что денисовцы срезали мясо, извлекали костный мозг и обрабатывали шкуры для дальнейшего использования. Из некоторых костей они делали орудия.

Среди большого числа костей съеденных животных исследователи нашли и кость одного из едоков — фрагмент ребра гоминина. Протеомный анализ всех белков, сохранившихся в этой кости, показал, что она принадлежала денисовцу. Слой, в котором обнаружили ребро, датируется периодом между 48 и 32 тысячами лет назад. Это говорит о том, что хозяин ребра жил в Байшие в то время, когда люди современного вида расселялись по Евразийскому континенту. Предыдущая находка из этой пещеры (фрагмент челюсти денисовца) датирована 160 тысячами лет.

Фрагмент ребра денисовца / © Dongju Zhang’s group (Lanzhou University)

Исследователи обратили внимание на то, что общие характеристики набора фауны из Байшии по большей части совпадают с такими же для Денисовой пещеры и Там-Нгу-Хао-2. Во всех случаях упор делали на относительно крупных травоядных, но еще охотились на птиц и на местных хищников. Схожими оказались, судя по следам на костях, и принципы разделки добычи.

В совокупности полученные результаты позволяют предположить, что денисовцы жили в пещере Байшия большую часть плейстоцена. Они сумели приспособиться как к суровым условиям двух ледниковых периодов, так и к более теплому межледниковому периоду. Это значит, что бассейн Ганьцзя был относительно стабильной средой для денисовцев, несмотря на большую высоту. Теперь, отметили исследователи, возникает вопрос: когда и почему вымерли эти денисовцы на Тибетском нагорье?

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.