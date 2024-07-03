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Древнейшую на Земле наскальную живопись состарили до 51 тысячи лет
Наскальный рисунок свиньи в индонезийской пещере создали более 51 тысячи лет назад — таковы новые результаты датировки. Это делает его древнейшим в мире примером фигуративной и повествовательной живописи.
Наскальная живопись появляется в человеческой истории очень рано. Древнейшие образцы изображений людей и животных оставлены в пещерах Европы, на территории России, островах Юго-Восточной Азии. О возрасте рисунков обычно судят по косвенным признакам — костям животных, антропологическим находкам в пещерах. Датировать их напрямую стали не так давно, благодаря развитию изотопных методов геохронологии.
Один из самых надежных способов — неравновесный анализ урановых рядов. В геологии его используют для датирования кораллов, в археологии — наскальной живописи. Для этого берут соскобы натеков кальцита (спелеотем), которые нарастают поверх изображения. Торий нерастворим в воде, поэтому его изначально нет в натеках, а следы урана присутствуют. Со временем изотоп уран-234 переходит в изотоп тория-230, который также радиоактивен. Для отсчета возраста необходимо установить соотношение урана-234 к материнскому изотопу уран-238.
Именно этим методом показали, что возраст рисунков в пещере в Испании, где обитали только неандертальцы, — почти 65 тысяч лет. Впрочем, этот результат ставят под сомнение.
Древнейшие образцы фигуративной живописи, оставленной нашими предками, нашли в карстовой пещере Леанг Тедонгнге в округах Маросе и Панкепе в Южном Сулавеси. Это набросок, изображающий человека, взаимодействующего с местным видом — целебесской свиньей.
Несколько лет назад ученые из Австралии вместе с индонезийскими коллегами с помощью уран-ториевого метода установили, что рисунок создан примерно 45,5 тысячи лет назад. Теперь та же группа исследователей применила новый подход — анализ урановых рядов с лазерным испарением. Не нужно измельчать образец и использовать химические реактивы, вместо этого полируют срез. Как отметили авторы статьи в журнале Nature, такой метод более быстрый и дешевый, менее разрушительный, позволяет проследить историю роста спелеотемы и датировать непосредственно прилегающий к изображению слой кальцита, что значительно повышает точность.
Для отбора образцов проводят микрораскопки, то есть добывают частицы кальцита с разной глубины спелеотемы, избегая участков, где могут смешаться минералы разного возраста. Это прежде нередко приводило к омоложению артефактов. Новый метод позволят избежать подобной ошибки и уточнить абсолютный максимальный возраст. Образцы анализируют с помощью лазерного испарения и масс-спектрометра с индуктивно-связанной плазмой.
Ученые исследовали изображения в двух пещерах. Сначала — в Леанг Булу Сипонг 4, для которого ранее получили возраст 43,9 тысячи лет. Там на участке стены размером четыре с половиной метра нашли несколько рисунков людей, целебеевских свиней и карликовых буйволов вместе с чем-то вроде копий или веревок. Есть также изображения териантропов — человекоживотных. Сцены с людьми и животными считаются первым проявлением повествования, а териантропы указывают на зарождение мифологического мышления. Анализ тех же спелеотем, перекрывающих фигуры животных, дал возраст на четыре тысячи лет древнее — 48 тысяч лет.
Еще одни граффити, изображающие людей с животным, расположены на потолке в карстовой пещере Леанг Карампуанг в Маросе и Панкепе в Южном Сулавеси. Его нашли в 2017 году. Рисунок, выполненный красным пигментом, хуже сохранился и частично скрыт натечностями, но похож на другие наскальные изображения позднего плейстоцена в этой части острова. Всего исследовали образцы из четырех спелеотем, покрывающих изображения людей и свиньи. Минимальный возраст — 18,7 тысячи лет, максимальный — 51,2 тысячи лет. Это самая древняя датировка рисунка животного.
Таким образом, заключили исследователи, вопрос о родине фигуративной живописи остается открытым. Она могла зародиться в Африке, где люди предпринимали попытки изобразить геометрические узоры на кусочках охры в среднем каменном веке, в Европе у неандертальцев, либо возникнуть по мере расселения человечества где-то на островах Юго-Восточной Азии.
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