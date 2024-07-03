Внутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 году

Возвращение американских астронавтов на Луну ожидается в 2026 году, с опозданием на пару лет от первоначальных планов миссии Artemis III. Как показала внутренняя оценка всего проекта в космическом агентстве, и эти сроки будут сорваны с очень большой вероятностью. Не считая проблем со скафандрами (они не готовы) и теплозащитным экраном корабля Orion (он повел себя хуже ожидаемого в первом испытательном полете), подводит еще SpaceX: компания не успевает доделать Starship HLS вовремя.

В июне Счетная палата США (GAO) опубликовала ежегодный отчет о состоянии приоритетных перспективных проектов NASA. Документ представляет собой настоящий Клондайк для всех интересующихся «внутренней кухней» американского космического агентства. В поисках «золота» сквозь дебри бюрократических формулировок продрались сотрудники издания SpaceNews. Журналистам удалось найти упоминание внутреннего аудита Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), проведенного еще в конце 2023 года.

Тогда документ в открытом доступе не публиковали, да и сейчас его полный текст недоступен. Однако в отчете GAO есть красноречивые выдержки. Так, среди прочего неутешительную оценку получил один из незаменимых элементов миссии Artemis III и всей новой американской лунной программы — посадочный модуль SpaceX Starship HLS. Как считает агентство, минимально функциональный корабль полетит в феврале 2028 года с вероятностью не выше 70 процентов. Это примерно на полтора года позже планируемой даты высадки (сентябрь 2026-го).

Важно отметить два момента. Во-первых, вероятность в 70 процентов — это бюрократический порог, на основании которого NASA имеет право указывать ключевую точку в своих планах. Оценку устанавливают в результате всестороннего анализа хода проекта (или его частей), финансовых затрат, перерасхода бюджета, выполнения промежуточных целей и множества прочих нюансов. Проще говоря, исходя из того, как сейчас агентство видит работы по Starship HLS, можно быть уверенным, что к февралю 2028 года он будет готов только без малейших дополнительных задержек и лишь в том случае, если все испытания пройдут успешно с первого раза.

Во-вторых, SpaceX — сторонняя организация, и, несмотря на скрупулезный контроль ее работы по контракту HLS со стороны NASA, многие детали остаются вне поля зрения агентства. Поэтому все оценки проводят по фактическому выполнению пройденных формальных этапов разработки и заявленным срокам достижения следующих. Но в космической компании Илона Маска царит принцип итеративной разработки с быстрым опробованием решений, что плохо совместимо с бюрократизированной размеренностью государственных заказчиков. То есть прогнозировать скорость выполнения ключевых этапов и дальнейший ход работ агентству трудно. Значит, почти наверняка всегда берут самые консервативные оценки.

Судя по всему, и высокопоставленные сотрудники NASA это понимают. Например, помощник администратора агентства Кэти Кернер (Cathy Koerner) на совете Национальной академии наук США по исследованию космоса 7 июня в очередной раз подтвердила планы запуска Artemis III в конце 2026 года. Она озвучила следующую ключевую веху подготовки исторической миссии: демонстрация перекачки топлива между кораблями на околоземной орбите, которая намечена на 2025-й. Илон Маск после успешных испытаний Starship и Super Heavy озвучивал примерно те же сроки.

Вид на Луну на фоне Земли с борта космического корабля Orion во время миссии Artemis I / © NASA, ESA

Помимо готовности посадочного модуля для доставки астронавтов на лунную поверхность, у программы Artemis есть и другие неурядицы. Так, теплозащитный экран корабля Orion в испытательном полете Artemis I повел себя хуже, чем должен был. Это вызвало опасения, и специалисты NASA до сих пор не решили, насколько серьезные доработки требуются. Кроме того, большой и очень болезненный вопрос связан со скафандрами для внекорабельной деятельности на Луне. Их нет, и неизвестно, получится ли закончить их разработку в ближайшие два года.

Как пояснила Кернер, разночтения в сроках и графиках неизбежны, особенно между разными отчетами, которые используют различающиеся метрики готовности. Счетная палата оперирует финансовыми и временными параметрами, NASA учитывает и техническую готовность, которая еще не получила отражения в официальной документации. Тем не менее агентство всегда имеет запасные планы на случай провала запасных планов.

Например, в качестве альтернативы Artemis III рассматривают миссию с испытанием взаимодействия кораблей Orion и Starship HLS на околоземной орбите. Это сценарий предусмотрен для ситуации, когда и теплозащитный экран потребует полной переделки, и скафандров не будет, и посадочный модуль к Луне отправить заранее не успеют, а сроки слишком «уедут» за 2026 год.

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