  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
44 минуты назад
Василий Парфенов
93

Внутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 году

3.9

Возвращение американских астронавтов на Луну ожидается в 2026 году, с опозданием на пару лет от первоначальных планов миссии Artemis III. Как показала внутренняя оценка всего проекта в космическом агентстве, и эти сроки будут сорваны с очень большой вероятностью. Не считая проблем со скафандрами (они не готовы) и теплозащитным экраном корабля Orion (он повел себя хуже ожидаемого в первом испытательном полете), подводит еще SpaceX: компания не успевает доделать Starship HLS вовремя.

Космонавтика
# Artemis
# NASA
# SpaceX
# Артемида
# лунная программа
# США
Artemis-3 задержится из-за Starship
Starship HLS на лунной поверхности в представлении художника. Это устаревшая версия корабля, на текущем этапе разработки он будет больше и выглядеть несколько иначе. Однако качественных изображений более новой версии корабля SpaceX в варианте для посадки на Луну пока не существует / © SpaceX

В июне Счетная палата США (GAO) опубликовала ежегодный отчет о состоянии приоритетных перспективных проектов NASA. Документ представляет собой настоящий Клондайк для всех интересующихся «внутренней кухней» американского космического агентства. В поисках «золота» сквозь дебри бюрократических формулировок продрались сотрудники издания SpaceNews. Журналистам удалось найти упоминание внутреннего аудита Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), проведенного еще в конце 2023 года.

Тогда документ в открытом доступе не публиковали, да и сейчас его полный текст недоступен. Однако в отчете GAO есть красноречивые выдержки. Так, среди прочего неутешительную оценку получил один из незаменимых элементов миссии Artemis III и всей новой американской лунной программы — посадочный модуль SpaceX Starship HLS. Как считает агентство, минимально функциональный корабль полетит в феврале 2028 года с вероятностью не выше 70 процентов. Это примерно на полтора года позже планируемой даты высадки (сентябрь 2026-го).

Важно отметить два момента. Во-первых, вероятность в 70 процентов — это бюрократический порог, на основании которого NASA имеет право указывать ключевую точку в своих планах. Оценку устанавливают в результате всестороннего анализа хода проекта (или его частей), финансовых затрат, перерасхода бюджета, выполнения промежуточных целей и множества прочих нюансов. Проще говоря, исходя из того, как сейчас агентство видит работы по Starship HLS, можно быть уверенным, что к февралю 2028 года он будет готов только без малейших дополнительных задержек и лишь в том случае, если все испытания пройдут успешно с первого раза.

Во-вторых, SpaceX — сторонняя организация, и, несмотря на скрупулезный контроль ее работы по контракту HLS со стороны NASA, многие детали остаются вне поля зрения агентства. Поэтому все оценки проводят по фактическому выполнению пройденных формальных этапов разработки и заявленным срокам достижения следующих. Но в космической компании Илона Маска царит принцип итеративной разработки с быстрым опробованием решений, что плохо совместимо с бюрократизированной размеренностью государственных заказчиков. То есть прогнозировать скорость выполнения ключевых этапов и дальнейший ход работ агентству трудно. Значит, почти наверняка всегда берут самые консервативные оценки.

Судя по всему, и высокопоставленные сотрудники NASA это понимают. Например, помощник администратора агентства Кэти Кернер (Cathy Koerner) на совете Национальной академии наук США по исследованию космоса 7 июня в очередной раз подтвердила планы запуска Artemis III в конце 2026 года. Она озвучила следующую ключевую веху подготовки исторической миссии: демонстрация перекачки топлива между кораблями на околоземной орбите, которая намечена на 2025-й. Илон Маск после успешных испытаний Starship и Super Heavy озвучивал примерно те же сроки.

Artemis-3 задержится из-за Starship
Вид на Луну на фоне Земли с борта космического корабля Orion во время миссии Artemis I / © NASA, ESA

Помимо готовности посадочного модуля для доставки астронавтов на лунную поверхность, у программы Artemis есть и другие неурядицы. Так, теплозащитный экран корабля Orion в испытательном полете Artemis I повел себя хуже, чем должен был. Это вызвало опасения, и специалисты NASA до сих пор не решили, насколько серьезные доработки требуются. Кроме того, большой и очень болезненный вопрос связан со скафандрами для внекорабельной деятельности на Луне. Их нет, и неизвестно, получится ли закончить их разработку в ближайшие два года.

Как пояснила Кернер, разночтения в сроках и графиках неизбежны, особенно между разными отчетами, которые используют различающиеся метрики готовности. Счетная палата оперирует финансовыми и временными параметрами, NASA учитывает и техническую готовность, которая еще не получила отражения в официальной документации. Тем не менее агентство всегда имеет запасные планы на случай провала запасных планов.

Например, в качестве альтернативы Artemis III рассматривают миссию с испытанием взаимодействия кораблей Orion и Starship HLS на околоземной орбите. Это сценарий предусмотрен для ситуации, когда и теплозащитный экран потребует полной переделки, и скафандров не будет, и посадочный модуль к Луне отправить заранее не успеют, а сроки слишком «уедут» за 2026 год.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Космонавтика
# Artemis
# NASA
# SpaceX
# Артемида
# лунная программа
# США
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Астрономическая аэронавигация
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
03 Июл
400
Если вас лечит врач, купивший диплом
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Кто придумал иврит?
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Старение и мозг
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Биомаркеры старения – ключ к долголетию
Курилка Гутенберга
Москва
Экскурсия
05 Июл
Бесплатно
Экскурсия в АО «Лыткаринский завод оптического стекла»
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
05 Июл
900
Демоны русского средневековья
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
06 Июл
1000
Мозг и космос
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Июл
Бесплатно
Кино и яды
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 14:26
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
5 часов назад
Юлия Трепалина

Ученые рассказали, как отучить кошку драть мебель

Международная команда ветеринаров и этологов изучила факторы, побуждающие кошек царапать предметы домашней обстановки. Их понимание поможет владельцам питомцев скорректировать это естественное для кошачьих, но нежелательное для людей поведение.

Биология
# домашние животные
# домашние питомцы
# кошки
# поведение животных
# психология животных
Вчера, 15:46
Александр Корнев

Солнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человек

В 2018 году панелями солнечных батарей было покрыто более 1300 квадратных километров пахотных земель по всему миру. На этой площади можно было бы ежегодно выращивать продукты, содержащие четыре тысячи миллиардов килокалорий.

Технологии
# земледелие
# продуктовая безопасность
# скот
# скотоводство
# солнечные батареи
Позавчера, 14:26
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
27 июня
Nadya

Ученые предложили упрочнить бетон с помощью газированной воды

Бетон — один из самых распространенных в строительстве материалов. Инженеры пытаются найти все новые способы повысить его прочность, чтобы постройки сохранялись долгие годы. Исследователи из Америки и Швейцарии предложили вариант упрочнить бетон с помощью углекислого газа.

Физика
# бетон
# материалы
# углекислый газ
28 июня
Даниил Сухинов

Математики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудью

В новой работе математики из Великобритании предположили, что отсутствие мужской лактации и грудного вскармливания у плацентарных млекопитающих — эволюционная стратегия, не связанная с неопределенностью биологического отцовства и конкуренцией. По их мнению, причинами такого разделения обязанностей родителей могут быть живорождение и опасность передачи микробиома молока, которые вместе генерируют соответствующее эволюционное давление отбора.

Биология
# грудное вскармливание
# млекопитающее
# потомство
# самец
# самка
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
21 июня
Nadya

В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.

Геология
# Австралия
# горная порода
# земная кора
Позавчера, 14:26
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Денисовцы Тибетского нагорья жили за счет голубых баранов

    5 минут назад

  2. Внутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 году

    44 минуты назад

  3. Смешение энергетиков и алкоголя в молодости нарушило работу мозга в зрелости

    4 часа назад

  4. Ученые рассказали, как отучить кошку драть мебель

    5 часов назад
Выбор редакции

«Багратион»: удар Красной армии, который удивил даже Красную армию

24 июня

Последние комментарии

Евгений Остапов
19 минут назад
Alex, Улисс это Одиссей. Он выплыл.

В 2028 году на воду спустят суперъяхту, которая будет больше «Титаника»В 2028 году на воду спустят суперъяхту, которая будет больше «Титаника»

Иван Колупаев
50 минут назад
Уж прямо "провального" 🥲 любят блохеры кликбейтные заголовки. По сути двигатель выдал тягу больше расчетной вот ступень и сорвало. И можно

Появилось новое видео с провального испытания китайского аналога Falcon 9Появилось новое видео с провального испытания китайского аналога Falcon 9

Иван Колупаев
1 час назад
Дождиков, смотри я скребу этот столбик и человек приносит мне еду 😅

Ученые рассказали, как отучить кошку драть мебельУченые рассказали, как отучить кошку драть мебель

Иван Колупаев
1 час назад
Виктор, да недавно пробегала статья про медный двигатель с криогенным охлаждением. Но опять вы подловили автора )) конечно на криогенном топливе

Индия начала работы по созданию ракеты для отправки людей на ЛунуИндия начала работы по созданию ракеты для отправки людей на Луну

Alex Cron
2 часа назад
Самые старые деревья прорастают в новой Зеландии. Им порядка 6 тысяч лет. И произрастали они ещё в юрском периоде, и ни как не изменились с того

Самые старые деревья на ЗемлеСамые старые деревья на Земле

Дождиков Антон
2 часа назад
Шнобелевская премия гарантирована:) Чтобы кошка не драла мебель - берете когтеточку-столбик и каждый день ставите на нее еду, скребете пальцами по

Ученые рассказали, как отучить кошку драть мебельУченые рассказали, как отучить кошку драть мебель

Александр Березин
2 часа назад
Ирина, 100-процентных подтверждений для мест, где пока не был человек не бывает -- см. решение Королева про "Луна твердая". Но ближайшие 10-15 лет

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Виктор Ларионов
3 часа назад
Иван, ну а двигатель-то с рабочим телом, сжигаемым при тысячах °С, каким боком криогенный???

Индия начала работы по созданию ракеты для отправки людей на ЛунуИндия начала работы по созданию ракеты для отправки людей на Луну

Ирина
3 часа назад
Александр, даже в этой ссылке нет 100% подтверждения. Впрочем, кто знает... Вы продолжаете верить, что Марс наш запасной вариант, я продолжаю считать

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Сергей Марачев
3 часа назад
Ну вот, casus belli. Ждём ответку от чат ботов.

OpenAI заблокировала ИИ, который баллотировался на пост мэра в СШАOpenAI заблокировала ИИ, который баллотировался на пост мэра в США

Дмитрий Гаврилов
3 часа назад
Смешно, то же самое про пшеницу можно сказать - занимает площадь, которая, если поставить там СЭС, позволила бы обогреть миллирад домохозяйств, или

Солнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человекСолнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человек

Иван Колупаев
4 часа назад
Виктор, сразу видно что вы сами никогда платы не расхищали 😁 Платы выдергиваются из разъемов, а потом уж складываются в мешки. В собранном виде

Утвержден график создания Российской орбитальной станцииУтвержден график создания Российской орбитальной станции

Александр Березин
4 часа назад
1, 1, вы не ответили на мой вопрос о том, зачем вы исказили мой заголовок. Хотя я прямо написал вам: "На этот вопрос вам придется ответить в следующем

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Андрей
4 часа назад
Температура (медь тугоплавкостью не отличается, её только на внутреннем контуре серийных ракетных двигателей используют ввиду высокой

Ракетный двигатель, спроектированный ИИ и напечатанный на 3D-принтере, успешно прошел испытанияРакетный двигатель, спроектированный ИИ и напечатанный на 3D-принтере, успешно прошел испытания

Александр Березин
5 часов назад
1, вы не ответили на мой вопрос о том, зачем вы исказили мой заголовок. Хотя я прямо написал вам: "

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Андрей
5 часов назад
Александр, юмор засчитан, осталось только загрузить электричество в бочки. Кстати, это не тот Ордос, в котором была Академия высокого волшебства

Китай запланировал строительство самой мощной солнечной электростанции в миреКитай запланировал строительство самой мощной солнечной электростанции в мире

Марина Круглова
5 часов назад
И., "умственно альтернативно одаренная...)" - а ты или дегенерат, или инцел. "почему женщины не соревнуются с мужчинами в шахматы)" - потому что на

Математики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудьюМатематики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудью

Андрей
5 часов назад
Александр, если там не сажают, значит там сразу расстреливают:). Если серьёзно, то большинство пахотных земель находится в собственности крупных

Солнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человекСолнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человек

Андрей
5 часов назад
Дмитрий, так панели СЭС в мандариновых посадках никто и не ставит. Да и на одних мандаринах долго не протянешь, даже в Аргентине. А вот рынок

Солнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человекСолнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человек

Андрей
5 часов назад
"Выпас овец рядом с солнечными батареями, например, оказался эффективным методом разведения скота — источника калорий" Это как, пардон? Предлагаю

Солнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человекСолнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человек

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно