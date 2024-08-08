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Неисправный американский корабль может оставить двух астронавтов на орбите до 2025 года
На конференции 7 августа специалисты NASA признали, что они все еще недостаточно уверены в способности космического корабля Starliner американской компании Boeing безопасно вернуть двух своих астронавтов, Бутча Уилмора и Суниту Уильямс, с Международной космической станции.
Экипаж Starliner находится на орбитальном форпосте с начала июня, хотя экспедиция должна была ограничиться семью днями. Постоянные технические проблемы с космическим кораблем отодвинули дату их возвращения на неопределенный срок. И даже с учетом того, что план NASA на случай непредвиденных обстоятельств, предусматривающий отправку астронавтов обратно на Землю на борту корабля Crew Dragon от SpaceX, их пребывание может существенно продлиться.
По словам руководителя коммерческой программы NASA Стива Стича, если Уилмор и Уильямс получат места в предстоящей миссии SpaceX Crew-9, им придется ждать до февраля 2025 года, чтобы вернуться домой.
Другими словами, это путешествие на МКС, возможно, растянется с двух недель почти до восьми месяцев — неожиданная и значительная задержка, вызванная техническими проблемами Boeing.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США также подтвердило слухи о том, что рассматривает возможность освободить два из четырех мест в предстоящей миссии SpaceX к МКС, чтобы выделить места для возвращения Уильямса и Уилмор. Первоначально миссия была запланирована на 18 августа, но с тех пор ее перенесли на 24 сентября, чтобы предоставить агентству больше времени.
В общем, NASA по-прежнему в замешательстве и пока не может принять решение.
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