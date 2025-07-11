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Зонд «Паркер» сделал самые близкие снимки Солнца

В конце прошлого года космический аппарат «Паркер» (Parker Solar Probe) подошел к Солнцу на максимально близкое расстояние, однако только недавно NASA опубликовало замечательные фотографии этого исторического пролета.

Потоки солнечного ветра, вырывающиеся из внешней атмосферы Солнца / © NASA / Johns Hopkins APL / Naval Research Lab

«Паркер» пролетел на расстоянии 6,17 миллионов километров от поверхности нашей звезды со скоростью около 687 000 километров в час.

© NASA / Johns Hopkins APL / Naval Research Lab

На изображениях, полученных широкоугольной камерой WISPR (Wide-Field Imager for Solar Probe) зонда, работающей в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, запечатлены солнечная корона, потоки заряженных частиц (солнечный ветер), а также корональные выбросы массы.