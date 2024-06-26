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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
8 часов назад
Рейтинг: +890
Посты: 1631

К Земле летит самый крупный за последние 125 лет астероид

По данным Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA, 27 июня к нашей планете приблизится потенциально опасный астероид 2011 UL21 (шириной от 1,7 до 3,9 километров). Этот космический камень больше, чем 99% всех известных околоземных астероидов. Он считается самым большим астероидом, который приближался к Земле за последние 125 лет.

Сообщество
# астероиды
# космос
Земля, Луна и астероид, фантазия художника / © Getty Images
Земля, Луна и астероид, фантазия художника / © Getty Images

Космический объект должен пролететь мимо нашей планеты на расстоянии 6,6 миллионов километров, то есть примерно в 17 раз дальше, чем находится Луна. Астероид движется со скоростью около 93 тысяч километров в час.

Все желающие смогут наблюдать за пролетом астероида 2011 UL21 благодаря прямой трансляции проекта «Виртуальный телескоп».   

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Комментарии

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4 Комментария
Дмитрий Kuрueнко
Дмитрий Kuрueнко
1 час назад
-
0
+
"Астероид движется со скоростью около 93 тысяч километров в час." это 25,8 км/с Для тех кто не из США и в космосе на машине не ездит)))И кстати, если у него 25км/с скорость, а у земли 30км/с, значит он и не пролетит мимо и даже не догонит? Верно?))) В оригинале все же иначе:"пролетев мимо нашей планеты на скорости около 58 000 миль в час (93 000 км/ч)"https://cdn.jwplayer.com/previews/6MhNCwrP
Airplane-size asteroid 2024 BJ flies closer than the moon in o...
Asteroid 2024 BJ's closest approach to Earth will be about 220,000 miles (354,000 kilometers) way. The space roc...
cdn.jwplayer.com
https://assets-jpcust.jwpsrv.com/thumbs/6MhNCwrP-720.jpg
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Виктор Ларионов
Виктор Ларионов
7 часов назад
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> шириной от 1,7 до 3,9 километров. А длиной?=)
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