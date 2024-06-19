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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
3 минуты назад
Рейтинг: +581
Посты: 1241

Судно, полное сокровищ, обнаружили на дне Ладожского озера

Члены экспедиции российского Центра подводных исследований 1XPEDITION с помощью эхолота нашли столетнее судно, которое покоилось на глубине 34 метров в Ладожском озере. По оценкам экспертов, его построили в Финляндии в конце XIX — начале XX века.

Сообщество
# археология
# история
# Ладога
Столетнее судно с изображениями  Левиафана / ©1XPEDITION
Столетнее судно с изображениями  Левиафана / ©1XPEDITION

Во время исследования судна дайверы заметили, что его борта украшены изображениями мифического чудовища Левиафана.

На палубе и во внутренних помещениях обнаружили телеграф, штурвал, керамические сосуды, фарфоровый умывальник, чашу, возможно, наполненную жемчугом, и каминные кирпичи, произведенные в Швеции. 

Столетнее судно с изображениями Левиафана / ©1XPEDITION
Столетнее судно с изображениями Левиафана / ©1XPEDITION

Члены экспедиции предположили, что судно с изображением Левиафана могло принадлежать пиратам, ведь образ гигантского морского змея обычно не использовали торговые и пассажирские суда.

Столетнее судно с изображениями Левиафана / ©1XPEDITION
Столетнее судно с изображениями Левиафана / ©1XPEDITION
 Огнеупорные кирпичи для камина, произведенные в Швеции / ©1XPEDITION
 Огнеупорные кирпичи для камина, произведенные в Швеции / ©1XPEDITION
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