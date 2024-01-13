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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
3 минуты назад
Рейтинг: +353
Посты: 617

Нейросеть показала, каким был бы сериал «Рик и Морти» от Андрея Тарковского 

Нейросеть Midjourney по заказу пользователей сгенерировала кадры из американского комедийного научно-фантастического сериала для взрослых «Рик и Морти» — так, как если бы его снял легендарный советский кинорежиссер Андрей Тарковский («Андрей Рублев», «Солярис», «Сталкер»).

Сообщество
# Midjourney
# нейросеть
# Солярис
# технологии
Сериал «Рик и Морти», версия Андрея Тарковского / © Midjourney 
Сериал «Рик и Морти», версия Андрея Тарковского / © Midjourney 
Сериал «Рик и Морти», версия Андрея Тарковского / © Midjourney 
Сериал «Рик и Морти», версия Андрея Тарковского / © Midjourney 
Сериал «Рик и Морти», версия Андрея Тарковского / © Midjourney 
Сериал «Рик и Морти», версия Андрея Тарковского / © Midjourney 
Сериал «Рик и Морти», версия Андрея Тарковского / © Midjourney 
Сериал «Рик и Морти», версия Андрея Тарковского / © Midjourney 
Сериал «Рик и Морти», версия Андрея Тарковского / © Midjourney 
Сериал «Рик и Морти», версия Андрея Тарковского / © Midjourney 
Сериал «Рик и Морти», версия Андрея Тарковского / © Midjourney 
Сериал «Рик и Морти», версия Андрея Тарковского / © Midjourney 
Сериал «Рик и Морти», версия Андрея Тарковского / © Midjourney 
Сериал «Рик и Морти», версия Андрея Тарковского / © Midjourney 
Сериал «Рик и Морти», версия Андрея Тарковского / © Midjourney 
Сериал «Рик и Морти», версия Андрея Тарковского / © Midjourney 
Сериал «Рик и Морти», версия Андрея Тарковского / © Midjourney 
Сериал «Рик и Морти», версия Андрея Тарковского / © Midjourney 
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