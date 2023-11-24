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Камера темной энергии запечатлела спиральную галактику грандиозного дизайна

Галактика NGC 5364 / © Dark Energy Survey / DOE / FNAL / DECam / CTIO / NOIRLab / NSF / AURA

NGC 5364 находится на расстоянии 54,5 миллиона световых лет от Земли, по направлению к созвездию Дева. На первый взгляд это обычная спиральная галактика, но все не совсем так.

Дело в том, что NGC 5364 относится к довольно редкой разновидности спиральных галактик грандиозного дизайна, или упорядоченной структуры. Эти космические объекты характеризуются наличием ярко выраженных и хорошо оформленных рукавов, которые отчетливо исходят из центра галактик.

Считается, что примерно 10% всех спиральных галактик относятся к этому типу. Благодаря своей «идеальной» структуре они считаются архетипом спиральных галактик.