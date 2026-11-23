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Boom Supersonic впервые зажгла газогенератор двигателя для сверхзвукового Overture
Инженеры-испытатели американской компании Boom Supersonic 21 ноября впервые успешно запустили прототип ядра собственного авиадвигателя — важный шаг на пути к серийному производству самого крупного реактивного двигателя, когда-либо созданного стартапом.
Испытания прошли на испытательной базе Boom Supersonic в Колорадском воздушно-космическом порту в Уоткинсе, к востоку от Денвера. Они состоялись через четыре года после того, как в 2022 году компания решила разрабатывать двигатель для Overture самостоятельно.
Первое воспламенение газогенератора произошло со второй попытки. Чтобы воссоздать условия для картирования характеристик компрессора и подтвердить работоспособность расчетного кода, использованного при его проектировании, стенд в Уоткинсе оснастили вакуумным насосом и регулируемым выходным соплом. Переменное сопло имитирует присутствие турбины низкого давления и создает противодавление для компрессора, а вакуумный насос играет роль обходного канала.
Параллельно с испытаниями газогенератора Boom Supersonic создает собственный литейный цех для отливки монокристаллических лопаток и сопловых лопаток турбины из специальных суперсплавов без использования традиционной оснастки. Новое производство, размещенное в только что построенном заводе площадью более 18 500 квадратных метров в соседнем Сентенниале (Колорадо), описывается как полностью цифровое и не требующее оснастки.
Первые испытания газогенератора открывают путь к разработке промышленной газовой турбины Superpower и следующего за ней специализированного двухконтурного турбовентиляторного двигателя Symphony, предназначенного для сверхзвукового авиалайнера Overture. Оба двигателя будут использовать один и тот же газогенератор — шестиступенчатый компрессор высокого давления и одноступенчатую турбину высокого давления.
Комментарии
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